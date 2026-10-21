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Alihan Kuriş Suç Örgütü'nün Doğu Afrika bölge sorumlusu yurttan çıktı! Önce yeri belirlendi sonra yakalandı
Alihan Kuriş Suç Örgütü'nün Doğu Afrika bölge sorumlusu yurttan çıktı! Önce yeri belirlendi sonra yakalandı
Alihan Kuriş Suç Örgütü soruşturmasında, örgütün Doğu Afrika Bölge sorumlusu Faruk Gaye'nin Van'a kaçtığı ve bir yurtta saklandığı belirlendi. Teknik takiple yeri belirlenen Gaye, düzenlenen operasyonla kıskıvrak yakalandı.
Giriş Tarihi: 21.10.2026 07:07
Güncelleme Tarihi: 21.10.2026 07:08