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Alihan Kuriş Suç Örgütü'nün Doğu Afrika bölge sorumlusu yurttan çıktı! Önce yeri belirlendi sonra yakalandı

Alihan Kuriş Suç Örgütü soruşturmasında, örgütün Doğu Afrika Bölge sorumlusu Faruk Gaye'nin Van'a kaçtığı ve bir yurtta saklandığı belirlendi. Teknik takiple yeri belirlenen Gaye, düzenlenen operasyonla kıskıvrak yakalandı.

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Kerim CENGİL
Giriş Tarihi: 21.10.2026 07:07 Güncelleme Tarihi: 21.10.2026 07:08
Alihan Kuriş Suç Örgütü’nün Doğu Afrika bölge sorumlusu yurttan çıktı! Önce yeri belirlendi sonra yakalandı

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen Alihan Kuriş Suç Örgütü soruşturmasında aranan Faruk Gaye'nin yakalanmasına yönelik çalışmalarda dikkat çeken ayrıntılar ortaya çıktı.

Alihan Kuriş Suç Örgütü’nün Doğu Afrika bölge sorumlusu yurttan çıktı! Önce yeri belirlendi sonra yakalandı

Örgütün eski Balkanlar sorumlusu olduğu, son olarak ise Doğu Afrika Bölge sorumluluğunu üstlendiği belirtilen Gaye'nin, İstanbul'dan Van'a kaçtığı ve burada bir yurtta saklandığı belirlendi. Güvenlik güçlerinin yürüttüğü teknik çalışmalar sonucunda Faruk Gaye'nin bulunduğu yer tespit edildi.

Alihan Kuriş Suç Örgütü’nün Doğu Afrika bölge sorumlusu yurttan çıktı! Önce yeri belirlendi sonra yakalandı

Şüphelinin saklandığı yurtta yakalanması için harekete geçildi. Soruşturma kapsamında yapılan tespitlere göre yurt görevlileri, kolluk kuvvetlerinin yakalama işlemini engelledi ve Faruk Gaye'nin kaçmasına imkân sağladı.

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Alihan Kuriş Suç Örgütü’nün Doğu Afrika bölge sorumlusu yurttan çıktı! Önce yeri belirlendi sonra yakalandı

Şüphelinin yurttan kaçtığı anlar güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı. Yurtların firari yöneticiler için nasıl birer "güvenli liman" ve kalkan olarak kullanıldığı bir kez daha gözler önüne serildi.

Alihan Kuriş Suç Örgütü’nün Doğu Afrika bölge sorumlusu yurttan çıktı! Önce yeri belirlendi sonra yakalandı

Olayın ardından çalışmalarını sürdüren güvenlik güçleri, gün içerisinde gerçekleştirdikleri araştırma ve takip sonucunda Faruk Gaye'yi yakaladı.

Alihan Kuriş Suç Örgütü’nün Doğu Afrika bölge sorumlusu yurttan çıktı! Önce yeri belirlendi sonra yakalandı

Şüphelinin kaçmasına imkân sağladıkları ve görevli memura mukavemet ettikleri belirtilen yurt görevlileri hakkında soruşturma başlatıldı.

#ALİHAN KURİŞ SUÇ ÖRGÜTÜ