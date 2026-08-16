Alihan Kuriş ve Ekrem İmamoğlu gizli ittifakının arka planı! Cemaat, siyaset ve Almanya
"Alihan Kuriş Suç Örgütü"ne yönelik yürütülen soruşturmada örgüt lideri Alihan Kuriş tutuklanarak cezaevine gönderildi. SABAH Gazetesi yazarı Mahmut Övür bugünkü yazısında 'Alihan Kuriş Suç Örgütü'ne yapılan operasyonun arka planına dair önemli bilgiler verdi. Övür yazısında; "FETÖ ihanetinin her aşamasında CHP vardı. Şimdi Alihan Kuriş operasyonunda Yeni Parti harekete geçti ve 'siyasi operasyon' diye bağırmaya başladı. FETÖ gibi Kuriş Suç Örgütü de Yeni Parti'yi destekliyor. İmamoğlu'nun bu örgüte olan sevgisi çok eskilere dayanıyor. Bu gizli ilişkinin bir de Almanya istihbaratı boyutu var." dedi.
Giriş Tarihi: 16.08.2026 06:30
Güncelleme Tarihi: 16.08.2026 06:31