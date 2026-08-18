Almanya ekseninde Alihan Kuriş Suç Örgütü dosyası!

Kuriş dâhil birlikte gözaltına alınanların hiçbiri, bu şirketler üzerinden yurtdışına çıkarılan, kuvvetle muhtemel suçtan kaynaklanan paraları ve ellerindeki yüzlerce kilo altını izah edemedi.

Savcılık ve MASAK'ın tespitlerine göre suç örgütünün yurtdışına (çoğu Almanya) çıkardığı para 100 milyar TL'yi aşıyor.

Adı geçen şirketlerin çoğunda sahte fatura ve kara para, yani suç geliri izleri ve tespitleri var.

Hangi bağımsız devlet böyle bir yapılanmaya ve başka ülkelerden bu tarz koruma gören bir yapıya mezkûr soruları sormaz ki?