Almanya ekseninde Alihan Kuriş Suç Örgütü dosyası!
Alihan Kuriş Suç Örgütü soruşturmasında her geçen gün yeni bir gelişme ve kirli ilişkiler ağı ortaya çıkıyor. Kara para aklama, dolandırıcılık ve suç örgütü kurmaktan tutuklanan Alihan Kuriş yabancı istihbaratların maşası haline geldi. SABAH Gazetesi yazarı Hilal Kaplan bugünkü köşesinde Alihan Kuriş Suç Örgütü'nün kirli ağına yer verdi. Kaplan yazısında; "Hangi bağımsız devlet böyle bir yapılanmaya ve başka ülkelerden bu tarz koruma gören bir yapıya mezkûr soruları sormaz ki?" ifadelerini kullandı.
Giriş Tarihi: 18.08.2026 06:35
Güncelleme Tarihi: 18.08.2026 06:37