Ankara'da kardeşlik mutabakatı! Türkiye'nin önünü açacak 12 madde bize ne anlatıyor?
Başkent Ankara'da Türkiye tarihine damga vuracak bir gün ve gelişmeler yaşandı. Terör örgütü PKK'nın tarihe karışması, dağda bulunanların silah bırakması ve terör belasının sona ermesini sağlamayı hedefleyen 12 maddelik çerçeve yasa TBMM'ye sunuldu. Türkiye'nin prangalarının kırıldığı güne köşesinde yer veren SABAH Gazetesi yazarı Mahmut Övür; "Meclis Başkanlığı'na sunulan çerçeve yasa 1000 yıllık Türk ve Kürt kardeşliğinin bir tescilidir. Darbelerle, kuşatmalarla ve terörle yok edilmek istenen bir milletin ayağa kalkışıdır." ifadelerini kullandı.
Giriş Tarihi: 06.08.2026 06:30
Güncelleme Tarihi: 06.08.2026 06:31