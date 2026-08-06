Ankara’da kardeşlik mutabakatı! Türkiye’nin önünü açacak 12 madde bize ne anlatıyor?

Tek tek her madde üzerine çok şey söylenebilir, itiraz edenler, eksik bulanlar da çıkabilir ama esas olan bu hamleyle Türkiye'nin neyi başardığı ve bu coğrafyaya nasıl bir ufuk kazandıracağıdır.

Bugün Türkiye'de atılacak adım, aynı zamanda bölgeyi de terörden arındıracak tarihi bir adımdır. İçinden geçtiğimiz savaş günlerinde bile bu adımın ne kadar önemli olduğu ortada. ABD'nin özellikle de siyonist İsrail'in dayatmasına rağmen, bölgedeki silahlı güçlerin, Barzani, Talabani ve PKK'nın İran'a yönelik bir harekete katılmamaları tesadüfi değil.



