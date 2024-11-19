ASGARİ ÜCRET 2025 SON DAKİKA! Asgari ücretle 8 ödeme yeniden belirlenecek! İşte kıdem tazminatı, işsizlik maaş yeni tutar
Asgari ücret 2025 için yeni tahminler tek tek sıralanırken işsizlik maaşı, kıdem tazminatı, GSS primleri, 65 yaş aylığı, stajyer maaşları da yeni zam oranı ile beraber değişecek. Merkez Bankası Enflasyon Raporu sunumu ve Piyasa Katılımcıları Anketi'nde yer alan enflasyon tahminleri ile asgari ücret zam hesabı değişirken milyonları ilgilendiren 8 farklı ödemeye gelecek olan zam da merak ediliyor. İşte yeni asgari ücretle değişecek 8 farklı ödeme…
Giriş Tarihi: 19.11.2024 11:01
Güncelleme Tarihi: 19.11.2024 11:27