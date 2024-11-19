ASGARİ ÜCRET 2025 SON DAKİKA! Asgari ücretle 8 ödeme yeniden belirlenecek! İşte kıdem tazminatı, işsizlik maaş yeni tutar

ENFLASYON SUNUMU VE MERKEZ BANKASI'NDAN ENFLASYON TAHMİNİ

Merkez Bankası tarafından son olarak açıklanan enflasyon tahmini yüzde 44,81 oldu. Merkez Bankası Başkanı Fatih Karahan'ın açıkladığı Enflasyon Raporu'nda yıllık enflasyon tahmini yüzde 44 oldu. Asgari ücret ve diğer ödemelerin zamları da bu rakama göre yeniden hesaplandı.