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ASGARİ ÜCRET 2025 SON DAKİKA! Asgari ücretle 8 ödeme yeniden belirlenecek! İşte kıdem tazminatı, işsizlik maaş yeni tutar

Asgari ücret 2025 için yeni tahminler tek tek sıralanırken işsizlik maaşı, kıdem tazminatı, GSS primleri, 65 yaş aylığı, stajyer maaşları da yeni zam oranı ile beraber değişecek. Merkez Bankası Enflasyon Raporu sunumu ve Piyasa Katılımcıları Anketi'nde yer alan enflasyon tahminleri ile asgari ücret zam hesabı değişirken milyonları ilgilendiren 8 farklı ödemeye gelecek olan zam da merak ediliyor. İşte yeni asgari ücretle değişecek 8 farklı ödeme…

SABAH.COM.TR EKONOMİ
Giriş Tarihi: 19.11.2024 11:01 Güncelleme Tarihi: 19.11.2024 11:27
ASGARİ ÜCRET 2025 SON DAKİKA! Asgari ücretle 8 ödeme yeniden belirlenecek! İşte kıdem tazminatı, işsizlik maaş yeni tutar

Asgari ücret için yeni hesaplar yapılmaya başlandı. Asgari ücret zammı için yüzde 25'ten yüzde 44'e kadar çok sayıda zam oranı dillendiriliyor.

ASGARİ ÜCRET 2025 SON DAKİKA! Asgari ücretle 8 ödeme yeniden belirlenecek! İşte kıdem tazminatı, işsizlik maaş yeni tutar

Yapılacak zam tahminlerinde enflasyon oranları göz önüne alınıyor. Asgari ücretle beraber İşsizlik maaşı, kıdem tazminatı, GSS primleri, 65 yaş aylığı, stajyer maaşları gibi 8 ödeme artışlar görülecek. İşte kalem kalem yeni zam oranı tahminleri

ASGARİ ÜCRET 2025 SON DAKİKA! Asgari ücretle 8 ödeme yeniden belirlenecek! İşte kıdem tazminatı, işsizlik maaş yeni tutar

ENFLASYON SUNUMU VE MERKEZ BANKASI'NDAN ENFLASYON TAHMİNİ

Merkez Bankası tarafından son olarak açıklanan enflasyon tahmini yüzde 44,81 oldu. Merkez Bankası Başkanı Fatih Karahan'ın açıkladığı Enflasyon Raporu'nda yıllık enflasyon tahmini yüzde 44 oldu. Asgari ücret ve diğer ödemelerin zamları da bu rakama göre yeniden hesaplandı.

ASGARİ ÜCRET 2025 SON DAKİKA! Asgari ücretle 8 ödeme yeniden belirlenecek! İşte kıdem tazminatı, işsizlik maaş yeni tutar

BAKAN IŞIKHAN'DAN ASGARİ ÜCRET AÇIKLAMASI

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat lşıkhan, asgari ücrete ilişkin zam maratonunun aralık ayında başlayacağını ifade ederek "Asgari ücret tek başımıza hükümet olarak belirlediğimiz konu değil. İnşallah aralık ayının ilk haftasında Asgari Ücret Tespit Komisyonu çalışmalarını başlatacak. Belirli bir zaman aralığında 31 Aralık'a kadar netleştirip yayımlamak zorundayız Resmi Gazete'de. Aralık ayında kamuoyuyla paylaşma imkânımız olacak" dedi.

ASGARİ ÜCRET 2025 SON DAKİKA! Asgari ücretle 8 ödeme yeniden belirlenecek! İşte kıdem tazminatı, işsizlik maaş yeni tutar

ASGARİ ÜCRET 2025 İÇİN ZAM TAHMİNLERİ

Orta Vadeli Program'da (OVP) yer alan enflasyon hedefi yüzde 41,5'luk oran baz alınarak yapılan hesaplamada asgari ücret 24 bin lirayı aşacak.

OVP'deki 2025 enflasyon hedefi olan yüzde 17,5 oranında zam yapılırsa 19 bin 975 lira olacak.

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