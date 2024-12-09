Asgari ücret için pazarlık ‘zam’anı! 5 förmül öne çıkıyor: İşte masaya gelecek rakamlar...

Asgari ücret belirlenirken hem işçilerin geçim durumları hem de istihdamın korunması, işverene maliyet gibi konular masaya geliyor. Ancak en önemli veri olarak enflasyon kullanılıyor. Aralık ayında 2024 yılı enflasyonu henüz kesinleşmemesine rağmen Merkez Bankası ve Orta Vadeli Program hedefleri üzerinden değerlendirme yapılabilecek. Bu sene önümüzdeki yıl için beklenen enflasyon oranının da masaya geleceği konuşuluyor.