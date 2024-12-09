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Asgari ücret için pazarlık ‘zam’anı! 5 förmül öne çıkıyor: İşte masaya gelecek rakamlar...
Asgari ücret için pazarlık ‘zam’anı! 5 förmül öne çıkıyor: İşte masaya gelecek rakamlar...
Son dakika haberi...Asgari ücret zammı için maraton yarın başlıyor. Asgari Ücret Tespit Komisyonu yarın toplanıyor. 15 kişilik heyet ilk toplantıda takvimi ve çalışma usullerini belirleyecek. Sonra da asgari ücret için zam pazarlığı başlayacak. Peki yeni asgari ücret nasıl belirlenecek? Asgari ücret ne kadar olacak? Hangi kriterler öne çıkacak? Masaya hangi rakamların gelmesi bekleniyor. İşte merak edilen soruların cevapları…
Giriş Tarihi: 09.12.2024 15:48
Güncelleme Tarihi: 09.12.2024 15:48