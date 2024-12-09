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Asgari ücret için pazarlık ‘zam’anı! 5 förmül öne çıkıyor: İşte masaya gelecek rakamlar...

Son dakika haberi...Asgari ücret zammı için maraton yarın başlıyor. Asgari Ücret Tespit Komisyonu yarın toplanıyor. 15 kişilik heyet ilk toplantıda takvimi ve çalışma usullerini belirleyecek. Sonra da asgari ücret için zam pazarlığı başlayacak. Peki yeni asgari ücret nasıl belirlenecek? Asgari ücret ne kadar olacak? Hangi kriterler öne çıkacak? Masaya hangi rakamların gelmesi bekleniyor. İşte merak edilen soruların cevapları…

FARUK ERDEM
Giriş Tarihi: 09.12.2024 15:48 Güncelleme Tarihi: 09.12.2024 15:48
Asgari ücret için pazarlık ‘zam’anı! 5 förmül öne çıkıyor: İşte masaya gelecek rakamlar...

Son dakika haberleri...Milyonlarca vatandaşın merakla beklediği asgari ücret zammı toplantılarının ilki yarın yapılacak. Böylece 2025 yılında geçerli olacak yeni asgari ücret için süreç başlayacak. 15 kişilik heyetin ilk toplantıda takvim ve çalışma metotlarını konuşacak,. Ancak ikinci ve üçüncü toplantılarda masaya rakamların da gelmesi bekleniyor. Komisyon işçi kesimini temsilen Türkiye İşçi Sendikaları Konfederasyonu ( TÜRK-İŞ) ve işveren kesimini temsilen de Türkiye İşveren Sendikaları Konfederasyonu (TİSK) üyelerinden oluşacak. Komisyon'da ayrıca hükümet temsilcileri de hakem olarak yer alacak.

Asgari ücret için pazarlık ‘zam’anı! 5 förmül öne çıkıyor: İşte masaya gelecek rakamlar...

Asgari ücret belirlenirken hem işçilerin geçim durumları hem de istihdamın korunması, işverene maliyet gibi konular masaya geliyor. Ancak en önemli veri olarak enflasyon kullanılıyor. Aralık ayında 2024 yılı enflasyonu henüz kesinleşmemesine rağmen Merkez Bankası ve Orta Vadeli Program hedefleri üzerinden değerlendirme yapılabilecek. Bu sene önümüzdeki yıl için beklenen enflasyon oranının da masaya geleceği konuşuluyor.

Asgari ücret için pazarlık ‘zam’anı! 5 förmül öne çıkıyor: İşte masaya gelecek rakamlar...

RAKAMLAR DEĞİŞECEK

Geçtiğimiz Aralık ayında asgari ücret yıllık olarak belirlenmiş ve 2024 yılı için ücretlere yüzde 49 artış yapılmıştı. Buna göre mevcut asgari ücret ile ilgili rakamlar şu şekilde oluştu:

MEVCUT DURUM

Brüt asgari ücret: 20.002 TL

Net asgari ücret: 17.002 TL

İşverene maliyet: 23.503 TL

Asgari ücret için pazarlık ‘zam’anı! 5 förmül öne çıkıyor: İşte masaya gelecek rakamlar...

OVP'DEN YÜZDE 41.5 ÇIKTI

2024 yıl sonu enflasyonu için yapılan tahminlere bakıldığında en düşük tahmin yüzde 41.5 ile Orta Vadeli Program'da yer aldı. Ancak daha sonra bu tahminler yukarı doğru revize edildi. Fakat komisyon bu tahmini dikkate alırsa asgari ücret şu şekilde gerçekleşecek.

Asgari ücret için pazarlık ‘zam’anı! 5 förmül öne çıkıyor: İşte masaya gelecek rakamlar...

YÜZDE 41.5 ARTARSA

Brüt ücret: 28.303 TL

Net ücret: 24.058 TL

İşverene maliyet: 33.257

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