Trend Galeri Trend Gündem ASGARİ ÜCRET ZAMMI SON DAKİKA! Milyonların kilitlendiği Asgari Ücret Tespit Komisyon toplantısı başlıyor: İşte tüm zam senaryoları

ASGARİ ÜCRET ZAMMI SON DAKİKA! Milyonların kilitlendiği Asgari Ücret Tespit Komisyon toplantısı başlıyor: İşte tüm zam senaryoları

Asgari ücret 2025 görüşmeleri bugün işçi, işveren ve hükümet temsilcilerinin katılımı ile 16:00'da yapılacak. Doğrudan 7 milyon dolaylı olarak bütün ücretli çalışanları ilgilendiren Asgari Ücret Tespit Komisyon toplantısı tüm kesimler tarafından takip ediliyor. Asgari ücret zammı için çok sayıda senaryo masada yer alacak. İlk toplantıda rakam telaffuz edilip edilmeyeceği merak ediliyor. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, açıklamalarında ücretli çalışanların enflasyona ezdirilmeyeceğini sık sık yeniledi. İşte tüm ayrıntılar…

Giriş Tarihi: 10.12.2024 11:41 Güncelleme Tarihi: 10.12.2024 12:39
ASGARİ ÜCRET ZAMMI SON DAKİKA! Milyonların kilitlendiği Asgari Ücret Tespit Komisyon toplantısı başlıyor: İşte tüm zam senaryoları

Asgari ücret maratonu bugün başlıyor. Asgari Ücret Tespit Komisyonu, işçi, işveren ve hükümetten beşer temsilci olmak üzere 15 kişiden oluşacak. İşçi tarafını TÜRK-İŞ, işverenleri ise Türkiye İşveren Sendikaları Konfederasyonu (TİSK) temsil edecek. Bu yıl toplantılarda aşçı, taşeron işçi, kuaför ve basın mensubu olmak üzere 4 farklı meslek grubundan temsilci yer alacak. Asgari ücret zammı için hangi oranlar bekleniyor.

ASGARİ ÜCRET ZAMMI SON DAKİKA! Milyonların kilitlendiği Asgari Ücret Tespit Komisyon toplantısı başlıyor: İşte tüm zam senaryoları

BAKAN IŞIKHAN: FAHİŞ FİYATLARA EZDİRMEYECEĞİZ

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan asgari ücret görüşmeleri öncesinde önemli bir açıklama yaptı. Bakan Işıkhan, Asgari ücretliler başta olmak üzere tüm ücretlilerimizin; işçilerimizin, memurlarımızın, sabit gelirlilerimizin ve emeklilerimizin aylıklarının artışlarını aşırı kar hırsının ve fırsatçıların fahiş fiyatlarına asla ezdirmeyeceğiz. Hükümetimizin ve bakanlıklarımızın bu konudaki tavrı nettir. Sizleri de bu konuda işbirliği yapmaya davet ediyoruz" dedi.

ASGARİ ÜCRET ZAMMI SON DAKİKA! Milyonların kilitlendiği Asgari Ücret Tespit Komisyon toplantısı başlıyor: İşte tüm zam senaryoları

ASGARİ ÜCRET 2025 ZAMMI NE KADAR OLACAK?

Asgari ücret 2023 yılında 11 bin lira olacak uygulandı. 2024 yılında yapılan görüşmelerin ardından asgari ücret zam oranı yüzde 49 oranında açıklandı. Böylelikle 11 bin liralık rakam 17 bin 2 liraya kadar yükseldi. Brüt asgari ücret ise 20 bin 2 lira olarak uygulanıyor.

ASGARİ ÜCRET ZAMMI SON DAKİKA! Milyonların kilitlendiği Asgari Ücret Tespit Komisyon toplantısı başlıyor: İşte tüm zam senaryoları

Yeni yılda uygulanacak zammın ortaya çıkmasında enflasyon rakamları belirleyici olacak. Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın yıl sonu için TÜFE tahmini yılın son enflasyon raporunda yüzde 44 olarak açıklandı. Merkez Bankası'nın 2025 yılı için enflasyon beklentisi ise yüzde 21 oldu. Asgari ücret toplantılarının tamamlanmasının ardından yeni ücretin 31 Aralık 2024 tarihine kadar belirlenerek Resmi Gazete'de yayımlanması bekleniyor.

ASGARİ ÜCRET ZAMMI SON DAKİKA! Milyonların kilitlendiği Asgari Ücret Tespit Komisyon toplantısı başlıyor: İşte tüm zam senaryoları

Yeni asgari ücret için belirlenecek zam oranına yönelik çok sayıda senaryo var. İşçi ve işveren temsilcileri farklı oranlar ve rakamlar üzerinde konuşuyor. Yüzde 20 ile yüzde 45 arasında değişen oranlarda zam beklentisi bulunuyor. İşte beklenen zam oranlarına göre 17 bin 2 liranın çıkabileceği seviyeler…

  • Yüzde 20 zam: 20 bin 402
  • Yüzde 25 zam: 21 bin 252
  • Yüzde 30 zam: 22 bin 102
  • Yüzde 35 zam: 22 bin 502
  • Yüzde 40 zam: 23 bin 802
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