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ASGARİ ÜCRET ZAMMI SON DAKİKA! Milyonların kilitlendiği Asgari Ücret Tespit Komisyon toplantısı başlıyor: İşte tüm zam senaryoları
ASGARİ ÜCRET ZAMMI SON DAKİKA! Milyonların kilitlendiği Asgari Ücret Tespit Komisyon toplantısı başlıyor: İşte tüm zam senaryoları
Asgari ücret 2025 görüşmeleri bugün işçi, işveren ve hükümet temsilcilerinin katılımı ile 16:00'da yapılacak. Doğrudan 7 milyon dolaylı olarak bütün ücretli çalışanları ilgilendiren Asgari Ücret Tespit Komisyon toplantısı tüm kesimler tarafından takip ediliyor. Asgari ücret zammı için çok sayıda senaryo masada yer alacak. İlk toplantıda rakam telaffuz edilip edilmeyeceği merak ediliyor. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, açıklamalarında ücretli çalışanların enflasyona ezdirilmeyeceğini sık sık yeniledi. İşte tüm ayrıntılar…
Giriş Tarihi: 10.12.2024 11:41
Güncelleme Tarihi: 10.12.2024 12:39