ASGARİ ÜCRET ZAMMI SON DAKİKA! Milyonların kilitlendiği Asgari Ücret Tespit Komisyon toplantısı başlıyor: İşte tüm zam senaryoları

BAKAN IŞIKHAN: FAHİŞ FİYATLARA EZDİRMEYECEĞİZ

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan asgari ücret görüşmeleri öncesinde önemli bir açıklama yaptı. Bakan Işıkhan, Asgari ücretliler başta olmak üzere tüm ücretlilerimizin; işçilerimizin, memurlarımızın, sabit gelirlilerimizin ve emeklilerimizin aylıklarının artışlarını aşırı kar hırsının ve fırsatçıların fahiş fiyatlarına asla ezdirmeyeceğiz. Hükümetimizin ve bakanlıklarımızın bu konudaki tavrı nettir. Sizleri de bu konuda işbirliği yapmaya davet ediyoruz" dedi.