Bakanlık son listeyi paylaştı! Listede yok yok: Sucuk, kaşar peyniri, zeytinyağları...

Bakanlığın yayımladığı listede, zeytinyağı başta olmak üzere birçok üründe tağşiş yapıldığı ortaya çıktı. Balıkesir'in Gönen ilçesinde 11, Aydın'ın Efeler ilçesinde ise 6 farklı firmanın hileli zeytinyağı sattığı tespit edildi.

Bu ürünler arasında, zeytinyağlarının yerine tohum yağı kullanıldığı belirlendi.

Listede sucuk, kaşar peyniri, pekmez ve baharat gibi pek çok ürün yer aldı