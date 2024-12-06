Bakanlık son listeyi paylaştı! Listede yok yok: Sucuk, kaşar peyniri, zeytinyağları...
Tarım ve Orman Bakanlığı insan sağlığını tehlikeye atan, etiketi ile içeriği uyuşmayan gıda ürünleri ve üreticilerini ifşalamaya devam ediyor. Bakanlık, "guvenilirgida.tarimorman.gov.tr" sitesinde yer alan bilgilere onlarca yenisini ekleyerek gıda hileli ürünler listesini güncelledi. . Listede sucuk, kaşar peyniri, pekmez ve baharat gibi pek çok ürün yer alırken, özellikle zeytinyağları dikkat çekti.
Giriş Tarihi: 06.12.2024 10:40
Güncelleme Tarihi: 06.12.2024 10:56