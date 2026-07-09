Başkan Erdoğan sayesinde Türkiye NATO’nun “parlayan ay yıldızı' oldu!
36. NATO Devlet ve Hükümet Başkanları Toplantısı Türkiye'nin muhteşem ev sahipliği ile sona erdi. Dünyada mazlumların sesi olan ve yürüttüğü barış diplomasisiyle herkesin takdirini kazanmayı başaran Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın sayesinde Türkiye NATO Zirvesi'nin parlayan yıldızı oldu. SABAH Gazetesi yazarı Okan Müderrisoğlu Ankara'da düzenlenen NATO Toplantısı'ndaki izlenimlerini kaleme aldı. İşte Müderrisoğlu'nun o yazısı...
Giriş Tarihi: 09.07.2026 06:22
Güncelleme Tarihi: 09.07.2026 06:23