Başkan Erdoğan sayesinde Türkiye NATO’nun “parlayan ay yıldızı' oldu!

Ve birkaç cümle de İran için!

ABD ile İran arasında Hürmüz Boğazı'nın statüsü üzerinden devam eden gerilim maalesef yeniden savaş çanlarının çalmasına yol açtı!

NATO Ankara Zirvesi ise Başkan Trump'ın, "Benim için İran'la ateşkes bitmiştir" açıklaması ile şoke edici gündemle başladı. Nitekim, Ankara Bildirgesi'ne bu noktada özellikli bir madde eklendi:



