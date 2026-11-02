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Başkan Erdoğan talimatı verdi! Yeni nafaka düzenlemesi geliyor: İlk taslak masada

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, süresiz nafaka düzenlemesinin toplumun tüm kesimlerini gözeten, hakkaniyetli ve kalıcı bir çözüme kavuşturulması için çalışma talimatı verdi. Hazırlanan taslağın yeniden ele alınmasını isteyen Erdoğan, kadınların ve erkeklerin mağduriyet yaşamayacağı, aile hukukundaki sorunları giderecek kapsamlı bir model oluşturulmasını istedi.

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Resul Ekrem Şahan
Giriş Tarihi: 02.11.2026 06:11 Güncelleme Tarihi: 02.11.2026 06:12
Başkan Erdoğan talimatı verdi! Yeni nafaka düzenlemesi geliyor: İlk taslak masada

Boşanma sonrası ömür boyu nafaka tartışmasında yeni bir döneme giriliyor. Anayasa Mahkemesi'nin (AYM), Türk Medeni Kanunu'nun 175. maddesinde yer alan "süresiz olarak" ibaresini iptal etmesinin ardından başlayan yasal düzenleme çalışmaları, Başkan Erdoğan'ın talimatıyla yeniden şekilleniyor.

Başkan Erdoğan talimatı verdi! Yeni nafaka düzenlemesi geliyor: İlk taslak masada

Mevcut formülün taraflardan birinde yeni mağduriyetler oluşturabileceği değerlendirmesi üzerine Erdoğan, konunun yeniden ve daha kapsamlı biçimde ele alınmasını istedi.

Başkan Erdoğan talimatı verdi! Yeni nafaka düzenlemesi geliyor: İlk taslak masada

Kadın dernekleri, akademisyenler, hukukçular, aile mahkemesi hâkimleri ve ilgili kamu kurumlarının görüşlerinin alınması üzerinde duruluyor. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'nın da çalışmalara katkı sunması bekleniyor.

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Başkan Erdoğan talimatı verdi! Yeni nafaka düzenlemesi geliyor: İlk taslak masada

İLK TASLAK MASADA

Daha önce hazırlanan taslakta nafaka süresinin evlilik süresiyle ilişkilendirilmesi öngörülüyordu. Bu kapsamda 10 yıla kadar süren evliliklerde 5 yıl, 10 yılı aşan evliliklerde ise evlilik süresinin yarısı kadar nafaka ödenmesi formülü gündeme gelmişti.

Başkan Erdoğan talimatı verdi! Yeni nafaka düzenlemesi geliyor: İlk taslak masada

Ancak bu yaklaşımın kısa süreli evliliklerden uzun yıllar devam eden evliliklere kadar farklı mağduriyetler doğurabileceği yönündeki değerlendirmeler üzerine yeni formül arayışı başladı.

Başkan Erdoğan talimatı verdi! Yeni nafaka düzenlemesi geliyor: İlk taslak masada

Yeni çalışmada tarafların yaşı, sağlık durumu, çalışma imkanı, gelir düzeyi, evlilik süresi ve boşanma sonrasındaki ekonomik koşullarının birlikte değerlendirilmesi bekleniyor.

Başkan Erdoğan talimatı verdi! Yeni nafaka düzenlemesi geliyor: İlk taslak masada

AYM'NİN 9 AYLIK SÜRESİ

Anayasa Mahkemesi, 4 Haziran 2026 tarihli kararıyla Türk Medeni Kanunu'nun 175. maddesindeki 'süresiz olarak' ibaresini iptal etti. Yüksek Mahkeme, iptal hükmünün yayımlanma tarihinden itibaren 9 ay sonra yürürlüğe girmesine karar verdi. Böylece TBMM'ye yeni yasal düzenlemenin hazırlanması için 30 Haziran 2027'ye kadar süre tanınmış oldu.