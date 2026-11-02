Başkan Erdoğan talimatı verdi! Yeni nafaka düzenlemesi geliyor: İlk taslak masada
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, süresiz nafaka düzenlemesinin toplumun tüm kesimlerini gözeten, hakkaniyetli ve kalıcı bir çözüme kavuşturulması için çalışma talimatı verdi. Hazırlanan taslağın yeniden ele alınmasını isteyen Erdoğan, kadınların ve erkeklerin mağduriyet yaşamayacağı, aile hukukundaki sorunları giderecek kapsamlı bir model oluşturulmasını istedi.
Giriş Tarihi: 02.11.2026 06:11
Güncelleme Tarihi: 02.11.2026 06:12