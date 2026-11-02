Başkan Erdoğan talimatı verdi! Yeni nafaka düzenlemesi geliyor: İlk taslak masada

AYM'NİN 9 AYLIK SÜRESİ



Anayasa Mahkemesi, 4 Haziran 2026 tarihli kararıyla Türk Medeni Kanunu'nun 175. maddesindeki 'süresiz olarak' ibaresini iptal etti. Yüksek Mahkeme, iptal hükmünün yayımlanma tarihinden itibaren 9 ay sonra yürürlüğe girmesine karar verdi. Böylece TBMM'ye yeni yasal düzenlemenin hazırlanması için 30 Haziran 2027'ye kadar süre tanınmış oldu.