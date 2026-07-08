Başkan Erdoğan'ın lider diplomasisinin NATO’ya etkisi!
Ankara tarihi günlerinden birini yaşadı! 36. NATO Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi'ne ev sahipliği yapan başkent birçok devlet ve hükümet başkanlarını ağırladı. Fakat zirveye damga vuran olay ise ABD Başkanı Donald Trump'ın toplantı için Başkan Erdoğan'ın daveti üzerine geliyorum açıklamasıydı. Başkan Erdoğan'ın yürüttüğü lider diplomasisi Ankara'daki tarihi zirvede meyvelerini verdi. Bütün dünyanın kilitlendiği toplantıda ABD Başkanı Trump, Türkiye'ye yönelik CAATSA yaptırımlarını ve F-35 uçaklarının verilmesi kararını açıkladı. SABAH Gazetesi yazarı Nebi Mİş tarihi zirveyi yorumladı. İşte Nebi Miş'in o yazısı...
Giriş Tarihi: 08.07.2026 06:34
Güncelleme Tarihi: 08.07.2026 06:35