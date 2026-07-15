Berat Albayrak 15 Temmuz gecesini anlattı: ’Doğu Akdeniz’de ne işimiz var’ diyenler darbeci çıktı

O gece Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın en yakınındaki isimlerden biri olan Hazine ve Maliye eski Bakanı Berat Albayrak'a göre; Doğu Akdeniz'de Türkiye'nin egemenlik hakkını savunmak isteyenlere en büyük engeli FETÖ'cü askerler çıkardı.