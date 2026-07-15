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Berat Albayrak 15 Temmuz gecesini anlattı: 'Doğu Akdeniz'de ne işimiz var' diyenler darbeci çıktı

Hazine ve Maliye eski Bakanı Berat Albayrak; FETÖ'cü askerlerin 15 Temmuz öncesinde Türkiye'nin Doğu Akdeniz hamlelerini engellemeye çalıştığını, darbe girişiminin ardından ise silahlı saldırının yerini ekonomik ve finansal kuşatmaya bıraktığını anlattı.

Muhammed UZUN
Giriş Tarihi: 15.07.2026 07:53 Güncelleme Tarihi: 15.07.2026 07:55
Berat Albayrak 15 Temmuz gecesini anlattı: ’Doğu Akdeniz’de ne işimiz var’ diyenler darbeci çıktı

15 Temmuz'un üzerinden geçen yıllara rağmen, hain kalkışmanın perde arkası hâlâ deşifre edilmeye devam ediyor. O gece yalnızca tanklar yürütülmedi; Türkiye'nin enerji bağımsızlığı da hedef alındı.

Berat Albayrak 15 Temmuz gecesini anlattı: ’Doğu Akdeniz’de ne işimiz var’ diyenler darbeci çıktı

O gece Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın en yakınındaki isimlerden biri olan Hazine ve Maliye eski Bakanı Berat Albayrak'a göre; Doğu Akdeniz'de Türkiye'nin egemenlik hakkını savunmak isteyenlere en büyük engeli FETÖ'cü askerler çıkardı.

Berat Albayrak 15 Temmuz gecesini anlattı: ’Doğu Akdeniz’de ne işimiz var’ diyenler darbeci çıktı

'MİLLİ BAĞIMSIZLIK MESELESİ'

Berat Albayrak, 2016'da henüz darbe girişimi yaşanmadan önce yapılan kritik bir toplantıyı şöyle anlattı: "Rum kesimi, Doğu Akdeniz'i parsel parsel dağıtırken biz hızlıca toplantı yaptık.

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Berat Albayrak 15 Temmuz gecesini anlattı: ’Doğu Akdeniz’de ne işimiz var’ diyenler darbeci çıktı

Enerji Bakanlığı, Dışişleri, Genelkurmay oradaydı. Ama askeriyedeki bazı şahıslar, 'Doğu Akdeniz'de ne işimiz var?' diye açıkça karşı çıktı." O toplantıda Türkiye'nin gemisi olmadığını, parası bulunmadığını öne sürenler vardı.

Berat Albayrak 15 Temmuz gecesini anlattı: ’Doğu Akdeniz’de ne işimiz var’ diyenler darbeci çıktı

Albayrak ve ekibi ise, "Gemimiz de var, paramız da!" diyerek direnci kırdı. Bu tarihi notlar, Albayrak'ın 2023 yılında yayımlanan "Burası Çok Önemli!" adlı kitabında ayrıntılarıyla yer aldı.

Berat Albayrak 15 Temmuz gecesini anlattı: ’Doğu Akdeniz’de ne işimiz var’ diyenler darbeci çıktı

İBRETLİK BİR DETAY

Toplantıya katılan ve Türkiye'nin Doğu Akdeniz'deki adımlarına karşı çıkan bazı askerlerin aylar sonra darbe girişimine karıştıkları ortaya çıktı.

Berat Albayrak 15 Temmuz gecesini anlattı: ’Doğu Akdeniz’de ne işimiz var’ diyenler darbeci çıktı

Albayrak'ın sözleri bir hayli çarpıcı: "Kim ne derse desin Mavi Vatan'dan asla vazgeçmeyeceğimizi ifade ettik ve kesinlikle geri adım atmadık.

Berat Albayrak 15 Temmuz gecesini anlattı: ’Doğu Akdeniz’de ne işimiz var’ diyenler darbeci çıktı

Gelin görün ki, çokça ibretlik ve dramatik bir şekilde bu toplantılardan kısa bir zaman sonra, 15 Temmuz'un hemen ertesinde, o itirazları yapan isimlerden bazılarının ihanet şebekesinin içerisinden olduğu ortaya çıktı."

Berat Albayrak 15 Temmuz gecesini anlattı: ’Doğu Akdeniz’de ne işimiz var’ diyenler darbeci çıktı

BİR GEMİ, BİR EZBERİ YIKTI

Enerji Bakanlığı döneminde başlatılan "Milli Enerji ve Maden Politikası" kapsamında ilk sondaj gemisi 2017'de Norveç'ten satın alındı.

Berat Albayrak 15 Temmuz gecesini anlattı: ’Doğu Akdeniz’de ne işimiz var’ diyenler darbeci çıktı

Sıfır fiyatı yaklaşık 1 milyar dolar olan gemi, başarılı pazarlıklarla sadece 154 milyon dolara alındı. Bu gemi Karadeniz'de 540 milyar metreküplük doğalgaz keşfi yapan Fatih gemisiydi.

Berat Albayrak 15 Temmuz gecesini anlattı: ’Doğu Akdeniz’de ne işimiz var’ diyenler darbeci çıktı

DARBENİN BİR YÜZÜ DE EKONOMİYDİ

Berat Albayrak'ın dikkat çektiği bir diğer detay ise, darbe sonrası başlayan finansal kuşatma oldu. Swap mekanizması üzerinden Türkiye'ye ekonomik saldırılar düzenlendi.

Berat Albayrak 15 Temmuz gecesini anlattı: ’Doğu Akdeniz’de ne işimiz var’ diyenler darbeci çıktı

Yurt dışı yatırımcıların TL'ye yüklü şekilde girip dövize dönme hazırlığı, finansal darbenin göstergesiydi.

Berat Albayrak 15 Temmuz gecesini anlattı: ’Doğu Akdeniz’de ne işimiz var’ diyenler darbeci çıktı

Albayrak bu tabloyu şu sözlerle anlattı: "Yeri gelmişken, yurt dışı yerleşiklerin net swap pozisyonlarının 15 Temmuz 2016'da gerçekleşen hain darbe girişiminin hemen ardından hızla artarak 10 milyar dolar seviyesinden 2017 sonunda 60 milyar dolar seviyesine kadar yükseldiğine dikkat çekmek istiyorum!

Berat Albayrak 15 Temmuz gecesini anlattı: ’Doğu Akdeniz’de ne işimiz var’ diyenler darbeci çıktı

"Sanki silah gücüyle ulaşılamayan siyasi değişimi finansal saldırılarla elde etmek için yeni bir kurgu hazırlanıyor ve yüklü miktarda TL her an dövize dönmeye hazır şekilde kısa vadeli swap hesaplarında bekletiliyordu"

#BERAT ALBAYRAK #DOĞU AKDENİZ