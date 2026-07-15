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Berat Albayrak 15 Temmuz gecesini anlattı: 'Doğu Akdeniz'de ne işimiz var' diyenler darbeci çıktı
Berat Albayrak 15 Temmuz gecesini anlattı: 'Doğu Akdeniz'de ne işimiz var' diyenler darbeci çıktı
Hazine ve Maliye eski Bakanı Berat Albayrak; FETÖ'cü askerlerin 15 Temmuz öncesinde Türkiye'nin Doğu Akdeniz hamlelerini engellemeye çalıştığını, darbe girişiminin ardından ise silahlı saldırının yerini ekonomik ve finansal kuşatmaya bıraktığını anlattı.
Giriş Tarihi: 15.07.2026 07:53
Güncelleme Tarihi: 15.07.2026 07:55