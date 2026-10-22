Berat Albayrak'ı hedef alan hayasızca iftiraların arkasında kimler var?
Faik Öztrak ve Ümit Özlale'nin, Hazine ve Maliye eski Bakanı Berat Albayrak'ı hedef alan asılsız ve çirkin iftiraları, bu saldırının arkasında kimler var sorusunu da beraberinde getirdi. SABAH Gazetesi yazarı Okan Müderrisoğlu bugünkü köşesinde hayasızca gerçekleştirilen 17-25 vari bu saldırılarla ilgili; "Zaten iftira sahipleri de ne yaptıklarının bilincindedir! Oluşturdukları zorlama tabloların, ilerisi için bir "test niteliği" taşıdığı çok nettir! Albayrak ismi üzerinden, "duyarlılık ve reaksiyon hızı" da ölçülmek istenmiştir." ifadelerini kullandı.
Giriş Tarihi: 22.10.2026 06:27
Güncelleme Tarihi: 22.10.2026 06:28