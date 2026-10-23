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Berat Albayrak'ın adını lekeleyemezsiniz! Kirli ittifak işbaşında: Taşeronları belli olan saldırıların patronu kim?
Berat Albayrak'ın adını lekeleyemezsiniz! Kirli ittifak işbaşında: Taşeronları belli olan saldırıların patronu kim?
6 yıl önce siyaseti bırakan, bakanlıkları döneminde ülkeye sayısız fayda sağlayan eski Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'ı hedef alan organize sistematik itibar suikastları ve algı operasyonları yürütülüyor. Çirkin ve asılsız iftiralarla saldırıya geçen taşeronları belli olan bu kirli ittifakın peki asıl patronu kim? SABAH Gazetesi yazarı Dilek Güngör bugünkü köşesinden başlatılan bu saldırların nedeni hakkında; "Albayrak üzerinden zorlama senaryolarla tartışma başlatmak soruşturmanın uzanacağı isimleri gölgelemek için mi? Yoksa dert, faturayı suçsuz isimlere çıkartmaya çalışıp asıl failleri gizlemek mi?" ifadelerini kullandı.
Giriş Tarihi: 23.10.2026 06:30
Güncelleme Tarihi: 23.10.2026 06:32