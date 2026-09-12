CHP ve Yeni Parti’ye Mansur Yavaş dersi | Mahmut Övür yazdı

Doğrusu, geçmeyeceğine dair ortada kesin bir işaret yok. Geçer mi, geçmez mi bilmiyorum.

Fakat bu saatten sonra muhalefet cephesinde hiçbir şey eskisi gibi olmayacak.

Ne CHP'nin "Bizim adayımız ama çok da bizim değil" siyaseti, ne Yeni Parti'nin Yavaş'ı kulübede bekletme hesabı, ne de Mansur Yavaş'ın herkese yakın, kimseye taraf olmayan siyasi yöntemi artık işe yarayacak.

Başkan Erdoğan'ın "normalin içindeki sürpriz" sayılabilecek hamlesi, muhalefetin ezberini bir kez daha bozdu. Zaten ezber de birkaç slogan, birkaç miting ve birkaç anketten ibaretti.

Ortaya öyle bir muhalefet tablosu çıktı ki Türkiye ve dünya meseleleri hakkında ne düşündüğü bilinmeyen Mansur Yavaş, muhalefetin en büyük umudu hâline geldi.

