CHP ve Yeni Parti’ye Mansur Yavaş dersi | Mahmut Övür yazdı
Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'ın Başkan Recep Tayyip Erdoğan tarafından Beştepe'de kabulü muhalefet içinde büyük tepkilere neden oldu. CHP'nin kuruluş yıl dönümü olarak kabul edilen 9 Eylül'de gerçekleşen bu kabul CHP'de yeni bir tartışmayı da beraberinde getirdi. Sabah Gazetesi yazarı Mahmut Övür Yavaş'ın Beştepe'deki kabulünü kaleme aldı. Övür: "Elbette bunların hepsi tesadüf olabilir! Neticede siyasette aynı güne denk gelen her şey tesadüf, verilen her fotoğraf da yalnızca hatıradır!" sözlerine yer verdi.
Giriş Tarihi: 12.09.2026 06:51
Güncelleme Tarihi: 12.09.2026 06:57