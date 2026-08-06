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CHP’de 'Truvalar' göz hapsinde! Sosyal medya paylaşımları ve faaliyetleri tek tek inceleniyor
CHP’de "Truvalar" göz hapsinde! Sosyal medya paylaşımları ve faaliyetleri tek tek inceleniyor
Son dakika haberi: Özgür Özel'in CHP'yi yeniden ele geçirebilmek amacıyla CHP içerisinde bıraktığı isimler göz hapsine alındı. CHP Sözcüsü Müslim Sarı, "Bu arkadaşlarımızın iş, eylem ve davranışlarını, sosyal medya paylaşımlarını, başka bir partinin etkinliğinde yer alıp almadıklarını inceliyoruz. İncelemeler olgunlaştıkça peyderpey disiplin süreçleri işleyecek" dedi.
Giriş Tarihi: 06.08.2026 07:18