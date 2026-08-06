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CHP’de "Truvalar" göz hapsinde! Sosyal medya paylaşımları ve faaliyetleri tek tek inceleniyor

Son dakika haberi: Özgür Özel'in CHP'yi yeniden ele geçirebilmek amacıyla CHP içerisinde bıraktığı isimler göz hapsine alındı. CHP Sözcüsü Müslim Sarı, "Bu arkadaşlarımızın iş, eylem ve davranışlarını, sosyal medya paylaşımlarını, başka bir partinin etkinliğinde yer alıp almadıklarını inceliyoruz. İncelemeler olgunlaştıkça peyderpey disiplin süreçleri işleyecek" dedi.

ANKARA
Giriş Tarihi: 06.08.2026 07:18
CHP’de Truvalar göz hapsinde! Sosyal medya paylaşımları ve faaliyetleri tek tek inceleniyor

Son dakika haberi: CHP'de dünkü kritik MYK toplantısı yaklaşık 4 saat sürdü. Özgür Özel'in CHP'yi yeniden ele geçirebilmek amacıyla parti içerinde bıraktığı Selin Sayek Böke ve Gül Çiftçi gibi eski PM üyelerine de değinen Sarı, "CHP içerisindeki bazı arkadaşlarımızın başka partiye hizmet eder şekilde pozisyon alması ahlaki değildir.

CHP’de Truvalar göz hapsinde! Sosyal medya paylaşımları ve faaliyetleri tek tek inceleniyor

Biz bu konuda hem ilçe hem il hem de Genel Merkez boyutunda bir çalışma yürütüyoruz. Bu arkadaşlarımızın bir kısmı geçmişte Genel Merkez yöneticisiydi.

CHP’de Truvalar göz hapsinde! Sosyal medya paylaşımları ve faaliyetleri tek tek inceleniyor

Dolayısıyla onlarla biz Genel Merkez yöneticileri olarak ilgileniyoruz. Bu arkadaşlarımızın iş, eylem ve davranışları, sosyal medya paylaşımları, başka bir siyasal partinin etkinliğinde yer alıp almadıklarına ilişkin paylaşımları, bunların hepsini inceliyoruz.

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CHP’de Truvalar göz hapsinde! Sosyal medya paylaşımları ve faaliyetleri tek tek inceleniyor

İl ve ilçe bazında da bu çalışmalar yapılıyor. Bunlar olgunlaştıkça peyderpey disiplin süreçleri işleyecek" bilgisini paylaştı.

CHP’de Truvalar göz hapsinde! Sosyal medya paylaşımları ve faaliyetleri tek tek inceleniyor

"İSTİFALAR DURMA NOKTASINDA"

CHP'de istifaların an itibarıyla durma noktasına geldiğini belirten Sarı, "Rakamsal bazda değerlendirilebilecek yeni bir istifa yok. Son istifalar ağırlıklı olarak son 2 yılda partiye katılanlardan oluşmaktadır" bilgisini paylaştı.

#ÖZGÜR ÖZEL #CHP