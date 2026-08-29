CHP’deki ‘Truva atı’nın en büyüğü Ankara’da! Yeni krizi adı Mansur Yavaş
Şaibeli kurultay davasında mahkemenin mutlak butlan kararı sonrası durulması beklenen CHP'de işler artık içinden çıkılmaz bir hale geldi. Özgür Özel ve ekibinin CHP'den ayrılarak Yeni Parti'ye geçmelerinin ardından oluşan kavgalara bir de CHP'deki "Truva atları" tartışmaları damga vurdu. CHP'deki yeni krizin adı, suya sabuna dokunmadan alttan alttan cumhurbaşkanı adaylığına soyunan Mansur Yavaş. SABAH Gazetesi yazarı Mahmut Övür konuyla ilgili olarak bugünkü köşesinden; CHP içindeki en önemli 'Truva atı' tehlikesi kapıda bekleyeni değil, çoktan surların içine girmiş olanıdır." ifadelerini kullandı.
Giriş Tarihi: 29.08.2026 06:24
Güncelleme Tarihi: 29.08.2026 06:25