CHP’deki ‘Truva atı’nın en büyüğü Ankara’da! Yeni krizi adı Mansur Yavaş

Daha birkaç gün önce CHP Sözcüsü Müslüm Sarı bakın ne diyor:

"Mansur Bey ile ilgili konuya bir kere daha açıklık getireyim; bunu defalarca söyledim. Şimdi Mansur Bey, Cumhuriyet Halk Partisi'nin siyaseti içinde, siyasi kimliğinin ve kurumsal kimliğinin içinde siyaset yapmaya karar vermiş durumdadır."

Mansur Yavaş'tan cevap gecikmiyor. Tabii yine kendisi konuşmuyor; Ankara Büyükşehir Belediyesi konuşuyor: "Henüz ortada başlamış bir seçim süreci dahi yokken, Sayın Yavaş'ın siyasi geleceğinin tartışmaların içine çekilmesini doğru bulmuyoruz."

Ortaya tuhaf bir tablo çıkıyor. Adam şu anda CHP'nin belediye başkanı ama mesajın Türkçesi neredeyse şu: "Beni CHP'li yazmayın, daha kararımı vermedim."



