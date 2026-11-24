Örgütün Gazi Mahalli Alan Sorumlusu olduğu belirtilen Meryem Ö.'nün, Devrimci Memur Hareketi (DMH) ve Halk Sağlığı yapılanmasında da sorumlu olduğu kaydedildi. Eyüpsultan'daki TAYAD evinde bulunamayan Ö.'nün adresinde çok sayıda yasaklı yayın ve broşür ele geçirildi. 1 Mayıs 2016 Gazi Polis Merkezi'nin taranması, Aralık 2016'da çakarlı savcı aracına ateş açılması gibi eylemlerle bağlantısı bulunan Ö.'nün, eylem talimatlarını sözlü vermek yerine kâğıtlara yazıp okuttuktan sonra tuvalette yakarak imha ettiği ve "Feride" kod adıyla şifreli yazışmalar yürüttüğü belirtildi.