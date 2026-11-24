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DHKP-C'nin sokak yapılanması çökertildi! Silah deposu taksi durağı ve gizli bölmede eylem günlükleri ele geçirildi
DHKP-C'nin sokak yapılanması çökertildi! Silah deposu taksi durağı ve gizli bölmede eylem günlükleri ele geçirildi
İstanbul Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü, 13 Ekim günü İstanbul genelinde tespit edilen DHKP-C terör örgütü bağlantılı şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı. Şafak operasyonlarıyla gerçekleştirilen baskınlarda yakalanan 24 şüphelinin yanı sıra geçmişte yer aldıkları yeni suç olaylarının ortaya çıkması üzerine 8 tutuklu şüphelinin de soruşturma dosyasında yer aldığı öğrenildi. Şüphelilerin geçmiş suç kayıtları, örgüt içindeki görevleri ve yeni tespit edilen faaliyetlerine ilişkin bilgiler ortaya çıktı.
Giriş Tarihi: 24.11.2026 06:28
Güncelleme Tarihi: 24.11.2026 06:29