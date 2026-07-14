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Ekrem İmamoğlu-Haluk Levent ‘Ahbap’lığı! "Beyaz Türkler"in siyaset aklı ve yöntemleri böyle sonuçlara yol açtı
Ekrem İmamoğlu-Haluk Levent ‘Ahbap’lığı! "Beyaz Türkler"in siyaset aklı ve yöntemleri böyle sonuçlara yol açtı
İstanbul merkezli yürütülen dev yolsuzluk ve kara para aklama operasyonunda, Ahbap Derneği kurucusu Haluk Levent Bursa'da gözaltına alındı. Levent'in hakkındaki iddialar ise yenilir yutulur cinsten değil. Türkiye gündemine damga vuran bu olayı bugünkü köşesine taşıyan SABAH Gazetesi yazarı Mahmut Övür, Haluk Levent ile İBB'de yaptığı yolsuzluk, rüşvet ve irtikap suçlarından tutuklanan Ekrem İmamoğlu arasındaki benzerliklere dikkat çekti. İşte Övür'ün o yazısı...
Giriş Tarihi: 14.07.2026 06:25
Güncelleme Tarihi: 14.07.2026 06:27