Ekrem İmamoğlu-Haluk Levent ‘Ahbap’lığı! "Beyaz Türkler"in siyaset aklı ve yöntemleri böyle sonuçlara yol açtı

Bu olay bize birçok şey anlatıyor.

En başta da sadece ahlaki bir çöküşün değil, siyasi bir bitişin ve iflasın göstergesi. Daha o günlerde sanatçı kimliğine rağmen Haluk Levent'in nasıl bir geçmişe sahip olunduğu bilindiği hatta laik sosyolojiden birileri de uyardığı halde, bu ülkeyi sarsan ve 50 bini aşkın insanın ölümüne yol açan 6 Şubat depremi üzerinden "siyaset" yapılmasına yol açtı ve siyasi nefret körüklendi.

Ülkenin en önemli kurumu Kızılay itibarsızlaştırılırken, o kurumdaki bir yönetim hatası üzerinden iktidar devşirmenin yolu arandı. Kolektif bir kötülük üretildi.



