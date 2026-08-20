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Ekrem İmamoğlu Suç Örgütü'nün yargılandığı asrın yolsuzluk davasında sanıkların mahkeme şovu yerini itirafçıların ifadelerine bıraktı
Ekrem İmamoğlu Suç Örgütü'nün yargılandığı asrın yolsuzluk davasında sanıkların mahkeme şovu yerini itirafçıların ifadelerine bıraktı
Ekrem İmamoğlu Suç Örgütü'nün yargılandığı asrın yolsuzluk davasında sanıkların mahkeme şovu yerini itirafçıların anlattıklarına bıraktı. 76 kişiden oluşan itirafçı ordusu İBB'de yaşanan bütün yolsuzlukları en ince detaylarına kadar tek tek açıkladı. SABAH Gazetesi yazarı Mahmut Övür Bugünkü köşesinde konuyla ilgili olarak; "Bütün bunların birbiriyle ne kadar ilişkili olduğunu yargılama sonucunda göreceğiz. Ama şimdiden görünen şu: "Şaibeli Kurultay"-Taç Döviz ve Muhittin Böcek-Taç Döviz ilişkisinde tek bir ortak nokta var: Ekrem İmamoğlu..." ifadelerini kullandı.
Giriş Tarihi: 20.08.2026 06:35
Güncelleme Tarihi: 20.08.2026 06:36