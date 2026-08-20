Ekrem İmamoğlu Suç Örgütü’nün yargılandığı asrın yolsuzluk davasında sanıkların mahkeme şovu yerini itirafçıların ifadelerine bıraktı

Henüz bunların hiçbiri konuşmadı. Ama önceki gün bu isimlerle kıyaslanmayacak bir işadamı konuştu: Seyfi Beyaz... O konuştukça salon buz kesti... Adam hiç geri adım atmadı. İlk gün verdiği ifadeleri mahkeme salonunda da tekrarladı.

Şu sözleri, "Sütte leke var bizim başkanlarımızda yok" diyen YP Genel Başkanı Özel'in dikkatine sunuyorum:

* West Side isimli projede ruhsat ve iskân için rüşvet niteliğinde ödemeler yaptık. Verdiğimiz daire ve paraları rızaen vermedik. İskân ve inşaat ruhsatı süreçlerinde bunları vermek zorunda kaldık.

* Pazarlıklar Adem Soytekin üzerinden yürütüldü. Soytekin'e o günkü değeriyle yaklaşık 10 milyon lira karşılığı olan 7 dükkân ve 5 daire verdik, ayrıca 3 milyon 500 bin lira çek ödedik.



