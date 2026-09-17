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Ekrem İmamoğlu’nun siyasi şovunu ‘dostu’ bitirdi! Murat Çalık 'siyasi operasyon' argümanını yerle bir etti
Ekrem İmamoğlu’nun siyasi şovunu ‘dostu’ bitirdi! Murat Çalık 'siyasi operasyon' argümanını yerle bir etti
Asrın Yolsuzluk Davası'nda yargılanan "İmamoğlu Suç Örgütü" lideri Ekrem İmamoğlu mahkeme salonunu şov sahnesi haline getirmeye çalıştı. Yeni Parti Genel Başkanı Özgür Özel bu davayı her ne kadar siyasi operasyon olarak nitelendirse de Özel'in algı operasyonlarını çürütecek açıklama Ekrem İmamoğlu'na en yakın isimlerden bir tanesi olan Murat Çalık'tan geldi. SABAH Gazetesi yazarı Mahmut Övür bugünkü köşesinden üzerinde çok durulmayan Murat Çalık'ın itiraflarına yer verdi. İşte Övür'ün yazısı..
Giriş Tarihi: 17.09.2026 06:24
Güncelleme Tarihi: 17.09.2026 06:26