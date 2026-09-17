Ekrem İmamoğlu’nun siyasi şovunu ‘dostu’ bitirdi! Murat Çalık ’siyasi operasyon’ argümanını yerle bir etti

Çalık'ın tarihi kırılma anında yaptığı bu tercih Özgür Özel, İmamoğlu ve Yeni Parti'nin "siyasi operasyon" argümanını da yerle bir etti.

Davanın simgesi yaptıkları bir isim, onların deyimiyle "Butlan CHP"sini tercih etmişti:

Bundan daha ağır bir siyasi kayıp olamazdı. İmamoğlu sustu, konuşamadı bile. Özgür Özel ise ne diyeceğini şaşırdı:

"Ama Çalık, 'CHP'de kalacağım', butlan yönetimi bambaşka bir tutuma geçiyor. Ortada büyük bir ilkesizlik var yani..."



