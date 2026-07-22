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Ekrem İmamoğlu'nun stepne partisi! "Silivri'den yönlendirilen Özgür Özel geleceğe dair güven vermiyor"

Mutlak butlan kararı ile görevden alınan Özgür Özel son CHP'nin grup toplantısında kürsüden veda konuşması yaparak yeni parti kararını açıkladı. Konuya köşesinde yer varan SABAH Gazetesi yazarı Melih Altınok; "CHP'de yaşanan fikirsel bir bölünme değil. Amacı, yolsuzluk soruşturmasından tutuklu bulunan Ekrem İmamoğlu'nu içeriden çıkartmak olan bir girişimle karşı karşıyayız. Silivri direktifleriyle hareket eden Özel ise geleceğe dair güven vermiyor." ifadelerini kullandı.

MELİH ALTINOK
Giriş Tarihi: 22.07.2026 06:32 Güncelleme Tarihi: 22.07.2026 06:33
Ekrem İmamoğlu’nun stepne partisi! Silivri’den yönlendirilen Özgür Özel geleceğe dair güven vermiyor

Özgür Özel dün CHP'nin grup toplantısında "Kürsüye vakti gelmiş bir vedanın hüznünü taşıyarak çıktım.Yeni partimizi yarın kuruyoruz" dedi.
Gözleri buğuluydu. Ancak Kemal Kılıçdaroğlu'nun cumhurbaşkanlığı adaylığının açıklandığı toplantıda olduğu gibi hüngür hüngür ağlamadı; bu kez daha soğukkanlıydı.

Ekrem İmamoğlu’nun stepne partisi! Silivri’den yönlendirilen Özgür Özel geleceğe dair güven vermiyor

Zira Özel de ortada duygusal olunacak bir tablo olmadığını farkında. "Hazırlanın yarın Cumhuriyet'i ilan ediyoruz" dercesine konuşsa da neticede "Atatürk'ün partisi" referansıyla uzunca bir zamandır yoluna devam eden CHP'yi, gelenekten gelmeyen, üstelik de hakkında ciddi hukuki ithamlar, şaibeler olan bir ismin bekası uğruna bölüyor.

Ekrem İmamoğlu’nun stepne partisi! Silivri’den yönlendirilen Özgür Özel geleceğe dair güven vermiyor

Bu gerçek kaya gibi ortada duruyor.
Haliyle, gelişmeyi CHP'nin tarihindeki hizipler, bölünmeler, yeni partiler üzerinden değerlendirip geleceğe dair projeksiyonlar çizenler hata yapıyor. Evet, CHP her zaman hizipler partisi diye anıldı. Ecevit'in ya da Baykal'ın başını çektiği tartışmalar ilkesel tutumlardan kaynaklanan kutuplaşmalardı. Şimdi ise şahit olduğumuz ideolojik, fikirsel bir yarılma değil. Yegâne amacı, yolsuzluk soruşturmasından tutuklu bulunan Ekrem İmamoğlu'nu içeriden çıkartmak olan bir girişimle karşı karşıyayız.

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Ekrem İmamoğlu’nun stepne partisi! Silivri’den yönlendirilen Özgür Özel geleceğe dair güven vermiyor

Milletvekillerinin büyük çoğunluğunun "Yeni Parti"ye geçecek olması da tabanın iktidar talebini revize edip sadece İmamoğlu'na sahip çıkılmasına yetmiyor.
Altı Ok'un bir çırpıda talileşmesine verilecek reaksiyona, CHP markasının çekimine hiç girmiyorum. Partiyi peşine taktıkları, uğruna Genel Merkezi bile terk ettikleri kişinin hukuki durumu bile başlı başına, çıkılan yolun macera olduğunu, büyük ihtimalle marjinalleşme çıkmazında son bulacağını gösteriyor.

Ekrem İmamoğlu’nun stepne partisi! Silivri’den yönlendirilen Özgür Özel geleceğe dair güven vermiyor

Silivri'den gelecek direktiflerle hareket eden Özel ise geleceğe dair güven vermiyor. Ortada ne yaptığını bildiğini gösteren tek bir ciddi emare yok.
Butlan kararını Yargıtay'a taşıyarak kurultay sürecini eliyle ötelemişti, şimdi de yeni partinin Yargıtay'ın butlan kararını bozması halinde dahi kapatılmayacağını belirtiyor. Adeta "Kervanı yolda düzeceğiz, gelişine vuracağız" diyor.
"Ekrem başkana stepne olacak bir parti kuruyoruz" diyecek hali yok ya.

#EKREM İMAMOĞLU #ÖZGÜR ÖZEL #CHP