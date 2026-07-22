Ekrem İmamoğlu'nun stepne partisi! "Silivri'den yönlendirilen Özgür Özel geleceğe dair güven vermiyor"

Bu gerçek kaya gibi ortada duruyor.

Haliyle, gelişmeyi CHP'nin tarihindeki hizipler, bölünmeler, yeni partiler üzerinden değerlendirip geleceğe dair projeksiyonlar çizenler hata yapıyor. Evet, CHP her zaman hizipler partisi diye anıldı. Ecevit'in ya da Baykal'ın başını çektiği tartışmalar ilkesel tutumlardan kaynaklanan kutuplaşmalardı. Şimdi ise şahit olduğumuz ideolojik, fikirsel bir yarılma değil. Yegâne amacı, yolsuzluk soruşturmasından tutuklu bulunan Ekrem İmamoğlu'nu içeriden çıkartmak olan bir girişimle karşı karşıyayız.



