Trend
Galeri
Trend Gündem
Ekrem İmamoğlu'nun stepne partisi! "Silivri'den yönlendirilen Özgür Özel geleceğe dair güven vermiyor"
Ekrem İmamoğlu'nun stepne partisi! "Silivri'den yönlendirilen Özgür Özel geleceğe dair güven vermiyor"
Mutlak butlan kararı ile görevden alınan Özgür Özel son CHP'nin grup toplantısında kürsüden veda konuşması yaparak yeni parti kararını açıkladı. Konuya köşesinde yer varan SABAH Gazetesi yazarı Melih Altınok; "CHP'de yaşanan fikirsel bir bölünme değil. Amacı, yolsuzluk soruşturmasından tutuklu bulunan Ekrem İmamoğlu'nu içeriden çıkartmak olan bir girişimle karşı karşıyayız. Silivri direktifleriyle hareket eden Özel ise geleceğe dair güven vermiyor." ifadelerini kullandı.
Giriş Tarihi: 22.07.2026 06:32
Güncelleme Tarihi: 22.07.2026 06:33