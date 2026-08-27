Ekrem İmamoğlu’nun ‘Yıldız’ından mahkemede şok itiraflar
İBB'deki yolsuzluk rüşvet ve irtikap suçlarından tutuklu bulunan "İmamoğlu Suç Örgütü" lideri Ekrem İmamoğlu'nun yargılandığı davaya itirafçıların mahkeme salonundaki açıklamaları damga vurmaya devam ediyor. Ekrem İmamoğlu'nun ikinci adamı olarak bilinen Ertan Yıldız mahkemede şok itiraflarda bulundu. Davayı yakından takip eden SABAH Gazetesi Mahmut Övür konuyla ilgili olarak köşesinde; "Rezilliğin bini bir para, pisliğe bulaşmayan yok. Bu kirlilik içinden birilerinin çıkıp, "Rüşvet, irtikâp, yolsuzluk var" demesi temiz toplum umudunun yaşadığını gösteriyor." ifadelerini kullandı.
Giriş Tarihi: 27.08.2026 06:20
Güncelleme Tarihi: 27.08.2026 06:22