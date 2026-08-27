Ekrem İmamoğlu’nun ‘Yıldız’ından mahkemede şok itiraflar

Bu nedenle Ertan Yıldız'ın İBB'deki pozisyonunu yakından izledim. Söyledikleri hem hukuken hem de "siyaseten" çok önemli ve utanan bir siyasetçi için de zül niteliğinde.

Ertan Yıldız daha önce konuşmuş ve yaptığı açıklamalarla davanın seyrini değiştirmişti. Önceki gün de ilk kez hâkim karşısına çıktı ve daha önce söylediklerinin arkasında durduğunu açıkladı.

Çok şey anlattı, anlattıkça da salondaki gerilim arttı. Bazen eski CHP Milletvekili Aykut Erdoğdu'yla olduğu gibi karşılıklı tartışmaya bile girdi ama geri adım atmadı



