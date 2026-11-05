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Eski CHP Genel Sekreteri Mehmet Sevigen, SABAH'a konuştu: İmamoğlu ile Sarıgül arasında hiçbir fark yok
Eski CHP Genel Sekreteri Mehmet Sevigen, SABAH'a konuştu: İmamoğlu ile Sarıgül arasında hiçbir fark yok
Eski CHP Genel Sekreteri Mehmet Sevigen, Mustafa Sarıgül ve ailesine yönelik kara para aklama soruşturmasını SABAH'a değerlendirdi. Sevigen: "Üzülerek söylüyorum, bu tarz parasal konularda İmamoğlu ile Sarıgül arasında bir fark görmüyorum." dedi.
Giriş Tarihi: 05.11.2026 06:49
Güncelleme Tarihi: 05.11.2026 07:16