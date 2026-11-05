Eski CHP Genel Sekreteri Mehmet Sevigen, SABAH’a konuştu: İmamoğlu ile Sarıgül arasında hiçbir fark yok

Sizinle yol yürüyen adamlar bu kadar mı yalan söylemeye müsait? Siz bu adamlara kefil olarak yola çıkmadınız mı? Sayın Özel'in seçmeni bunu nasıl görmüyor? Özgür Özel Türkiye için beka meselesi haline gelmiştir. Maalesef durum artık bu noktaya kadar gelmiştir.