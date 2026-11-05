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Eski CHP Genel Sekreteri Mehmet Sevigen, SABAH'a konuştu: İmamoğlu ile Sarıgül arasında hiçbir fark yok

Eski CHP Genel Sekreteri Mehmet Sevigen, Mustafa Sarıgül ve ailesine yönelik kara para aklama soruşturmasını SABAH'a değerlendirdi. Sevigen: "Üzülerek söylüyorum, bu tarz parasal konularda İmamoğlu ile Sarıgül arasında bir fark görmüyorum." dedi.

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MURATHAN YILDIRIM
Giriş Tarihi: 05.11.2026 06:49 Güncelleme Tarihi: 05.11.2026 07:16
Eski CHP Genel Sekreteri Mehmet Sevigen, SABAH’a konuştu: İmamoğlu ile Sarıgül arasında hiçbir fark yok

Erzincan Milletvekili Mustafa Sarıgül ve ailesine yönelik kara para aklama ve cinsel istismar gibi iddialara ilişkin soruşturma, siyaset dünyasında deprem etkisine yol açtı.

Eski CHP Genel Sekreteri Mehmet Sevigen, SABAH’a konuştu: İmamoğlu ile Sarıgül arasında hiçbir fark yok

Emir Sarıgül'ün, babasının Özgür Özel'e hediye paketleri arasında 350 bin dolar verdiğini itiraf ettiği soruşturmayla ilgili SABAH'a konuşan eski CHP Genel Sekreteri Mehmet Sevigen, tabloyu "Vahimin de ötesinde" ifadeleriyle yorumladı. Sevigen şunları söyledi:

Eski CHP Genel Sekreteri Mehmet Sevigen, SABAH’a konuştu: İmamoğlu ile Sarıgül arasında hiçbir fark yok

HEPSİ 'ÖZEL'E RÜŞVET VERDİM' DİYOR

Özkan Yalım da, Böcek de, Sarıgül Ailesi de "Özel'e rüşvet verdim" diyor. Bunların hepsi sizin adamınızdı. Hepsi mi yalan söylüyor?

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Eski CHP Genel Sekreteri Mehmet Sevigen, SABAH’a konuştu: İmamoğlu ile Sarıgül arasında hiçbir fark yok

Sizinle yol yürüyen adamlar bu kadar mı yalan söylemeye müsait? Siz bu adamlara kefil olarak yola çıkmadınız mı? Sayın Özel'in seçmeni bunu nasıl görmüyor? Özgür Özel Türkiye için beka meselesi haline gelmiştir. Maalesef durum artık bu noktaya kadar gelmiştir.

Eski CHP Genel Sekreteri Mehmet Sevigen, SABAH’a konuştu: İmamoğlu ile Sarıgül arasında hiçbir fark yok

İMAMOĞLU, SARIGÜL'DEN FARKSIZ

Deniz Baykal döneminde Sarıgül'e yönelik yolsuzluk iddialarıyla ilgili kapsamlı bir rapor hazırlayıp ihraç istemiyle disipline verdik.

Eski CHP Genel Sekreteri Mehmet Sevigen, SABAH’a konuştu: İmamoğlu ile Sarıgül arasında hiçbir fark yok

Sarıgül adam başı 100'er bin dolar vererek ihraç kararının çıkmasını engelledi. Sonrasında da Baykal'ın karşısına rakip oldu. Üzülerek söylüyorum, bu tarz parasal konularda İmamoğlu ile Sarıgül arasında bir fark görmüyorum.

Eski CHP Genel Sekreteri Mehmet Sevigen, SABAH’a konuştu: İmamoğlu ile Sarıgül arasında hiçbir fark yok

'DOKUNULMAZLIĞIMI KALDIRIN' DEMELİ

Sarıgül eğer kendisinin temiz olduğuna inanıyorsa çıkıp "Dokunulmazlığımı kaldırın" demeli. Konuşulanlar son derece vahim. Mutlaka önce aklanmalı, sonra istiyorsa yoluna devam etmeli.