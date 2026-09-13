FETÖ Alihan Kuriş’i nasıl ele geçirdi?

Oysa Akdemir'in anlattıkları meselenin çok daha eskiye dayandığını gösteriyor. Buna göre FETÖ, yıllar öncesinden başka dini yapıların yalnızca tabanına değil, doğrudan gelecekte o yapıların yönetimini devralabilecek kişilere yönelmişti.

Yani hedef sıradan mensuplar değil; şeyhlerin, cemaat liderlerinin çocukları ve torunlarıydı.

Bu basit bir "adam devşirme" faaliyetinden çok daha fazlasıdır. Çünkü bir yapıyı dışarıdan ele geçirmek zordur. Ama o yapının başına yarın geçecek kişiyi bugünden etkileyebilirseniz, yıllar sonra kapıyı kırmanıza gerek kalmaz.

Anahtar zaten sizin elinizde olur.