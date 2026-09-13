FETÖ Alihan Kuriş'i nasıl ele geçirdi?
Alihan Kuriş suç örgütü soruşturmasında her geçen gün yeni detaylar ve karanlık ilişkiler ağı ortaya çıkıyor. Alihan Kuriş, FETÖ'den aldığı talimatlarla hareket ederek cemaatin başına geçti. Peki FETÖ'nün bir aparatı haline gelen Alihan Kuriş nasıl ele geçirildi. SABAH Gazetesi yazarı Mahmut Övür bugünkü köşesinde bu konuya aydınlık getirdi. Övür yazısında her şeyin 2000'li yılların başında Fetullah Gülen'in ""Şeyhlerin, tarikat liderlerinin çocuklarını ele geçirin..." talimatıyla başladığını ifade etti.
Giriş Tarihi: 13.09.2026 06:34
Güncelleme Tarihi: 13.09.2026 06:35