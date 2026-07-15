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FETÖ terör örgütünün 50 yıllık kirli geçmişi! Türkiye'nin karanlık yıllarının baş aktörü Fetullah Gülen
FETÖ terör örgütünün 50 yıllık kirli geçmişi! Türkiye'nin karanlık yıllarının baş aktörü Fetullah Gülen
Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK), emniyet, yargı ve bürokrasiye örgüt militanlarını yerleştiren Fetullah Gülen, 12 Eylül darbesine açıktan destek verdi. Darbenin ardından örgüt mensupları TSK'da ve eğitimde palazlanmaya başladı. 28 Şubat darbesine de açıktan destek veren Gülen, o dönemde açtığı okul ve dershaneleri örgüte militan yetiştirmek için üs olarak kullandı
Giriş Tarihi: 15.07.2026 11:23
Güncelleme Tarihi: 15.07.2026 11:54