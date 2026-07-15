FETÖ terör örgütünün 50 yıllık kirli geçmişi! Türkiye’nin karanlık yıllarının baş aktörü Fetullah Gülen

Gülen, 12 Eylül darbesinden 18 gün sonra (1 Ekim 1980) Sızıntı Dergisi'nin 21. sayısında yayınlanan "Son Karakol" başlıklı yazısında şu ifadeleri kullandı: "Yıllar yılı binbir saldırı ile harap olmuş hastalıklı bünyeyi iyileştirmek için daha köklü ve gönülden bir hareket gerekliydi. (...) Şimdi, binbir ümit ve sevinç içinde, tam da ümitlerimizin tükendiği yerde hızır gibi imdadımıza yetişen mehmetçiğe bir kere daha selam duruyoruz. Ve, işte şimdi, binbir ümit ve sevinç içinde, asırlık bekleyişin ümit ışığı saydığımız, bu son dirilişi, son karakolun varlık ve bekasına alamet sayıyor; ümidimizin tükendiği yerde, Hızır gibi imdadımıza yetişen Mehmetçiğe bir kere daha selam duruyoruz."