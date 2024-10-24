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FETÖ'ye ilk bayrak açan isimlerden! Latif Erdoğan'dan SABAH'a özel açıklamalar: FETÖ’nün küçük parçalara ayrılması artık kaçınılmaz

FETÖ lideri Fetullah Gülen'in ölümü ile birlikte örgütün geleceği konuşulmaya başlandı. En büyük soru ise FETÖ'yü şimdi kim idare edecek ve milyarlarca dolar serveti kim yönetecek. 2012 yılında yani en zor zamanda FETÖ'ye bayrak açan isimlerin başında Latif Erdoğan geliyordu. Bir dönem teröristbaşı Gülen'e en yakın isim olan Latif Erdoğan'a örgütün geçmişini ve geleceğini sordum. Çok çarpıcı cevaplar aldım.

İSA TATLICAN İSA TATLICAN
Giriş Tarihi: 24.10.2024 06:27 Güncelleme Tarihi: 24.10.2024 06:31
FETÖ’ye ilk bayrak açan isimlerden! Latif Erdoğan’dan SABAH’a özel açıklamalar: FETÖ’nün küçük parçalara ayrılması artık kaçınılmaz

Fetullah Gülen'in Mesih saplantısı vardı. Mehdi de diyebilirdi kendisine ama o makama eli uzanamadı. Kendisini açık açık Mesih olarak gördüğünü söylüyordu. "Hz. İsa gibi 33 yaşında öleceğimi bekliyordum" demişti.
Mehmet Tabanca ve Hüseyin Gemicioğlu isimli iki müridi onun Mesihliği ile ilgili kitap yazdılar. O kitapta ebced hesapları yapılarak 105 yaşına kadar yaşayacağı belirtiliyordu. Gülen bize sık sık "Hepinizi gömeceğim" diyordu. 20 sene önce öldü

FETÖ’ye ilk bayrak açan isimlerden! Latif Erdoğan’dan SABAH’a özel açıklamalar: FETÖ’nün küçük parçalara ayrılması artık kaçınılmaz

DÜNYA DEVLETİ KURMA HASTALIĞI
Gülen aslında psikiyatrik sorunları olan bir vak'adır. Kendisi dışında kimseye acıma duygusu yoktu. Narsistliğini, kişisel kaprislerini, davranış bozukluklarını dava olarak insanlara yutturdu. Kabul etmeyenleri hain ilan etti. Kelimenin tam anlamıyla karaktersiz ve kahpedir.
Dünya devleti kuracağına inandı. Tüm dünyayı Türkiye'den idare edecekti. Bu hastalıklı iddiasını güçlendirmek için dini değerleri kullanmaktan da çekinmedi.

FETÖ’ye ilk bayrak açan isimlerden! Latif Erdoğan’dan SABAH’a özel açıklamalar: FETÖ’nün küçük parçalara ayrılması artık kaçınılmaz

BİTMEYEN İSRAİL SEVGİSİ
Tüm dünyada hızla büyümeye başlamıştı. Çevresine bunu Allah'ın ihsanı olarak anlatıyordu. MOSSAD ve CIA tarafından önünün açıldığı örgütün tabanı tarafından bilinmiyordu.
Bitmeyen bir İsrail sevgisi vardı. Saddam Hüseyin İsrail'i füze attığından Yahudiler için günlerce ağladığını söylemişti. Yahudilerle ve MOSSAD ile bağlantısını ilk Erbakan Hoca deşifre etmişti. Kadir Mısıroğlu "Bu İsrail sevgisi yüzünden sen Türkiye'de can vermeyeceksin" demişti. Haklı çıktı.
Bir nesili bitirdi. Sadece Türkiye'ye değil islam alemine büyük zarar verdi. Ben Fetullah Gülen ile tanıştığımda 11-12 yaşında çocuktum. Şimdi 70 yaşıma geldim. Ben şahsım için değil ama bir nesil için üzülüyorum. Toparlanması çok uzun yıllar alacak.

FETÖ’ye ilk bayrak açan isimlerden! Latif Erdoğan’dan SABAH’a özel açıklamalar: FETÖ’nün küçük parçalara ayrılması artık kaçınılmaz

FETULLAH'I DEFALARCA UYARDIM
Ben o yapı içerisinde yanlışa hep yanlış derdim. Fetullah ile tartışmalarımız oldu. 2000'li yılların başında "Artık duvara çarptınız" dedim. Suat Yıldırım'a "Devlet bir gün sizi terörist ilan edecek" dedim. Devleti ele geçirme mantığı yanlıştı. "Devlete değil medeniyete talip olalım" dedim. Ama Fetullah'ın güç zehirlenmesi, devleti ve dünyayı ele geçirme hastalığı artık tüm bedenini sarmıştı.
HATA YAPTIĞINA ASLA İNANMAZ
17/25 Aralık operasyonu, Ergenekon ve MİT kumpasında FETÖ başarısız oldu. Ama Fetullah bunları başarısızlık olarak görmez. Gençliğinden beri hayalinde askeri ihtilal yapmak vardı. 15 Temmuz'da başarısız olacağına zerre kadar inanmadı. Kendisine sorsanız 15 Temmuz darbesinde attığı her hamlesi doğrudur. Fetullah Gülen gibi hastalıklı ruhlar asla hata yaptığın kabul etmez. Başarısız olunduğunda her türlü yalanı söylemekten, en ağır yemini etmekten de çekinmez.

FETÖ’ye ilk bayrak açan isimlerden! Latif Erdoğan’dan SABAH’a özel açıklamalar: FETÖ’nün küçük parçalara ayrılması artık kaçınılmaz

ÖRGÜTTE BÜYÜK HAYAL KIRIKLIĞI
Fetullah Gülen öldü. Ateşler içinde yatsın. Abi dedikleri adamlar kapatmaya çalışsa da örgütte büyük bir hayal kırıklığı var. Maddi bağımlılığı olan insanlar örgütte isteme istemeye durmaya devam eder. Ayakları üzerinde durabilenler ise kendi yoluna gitmeyi tercih eder.
Mustafa Özcan, Abdullah Aymaz ve Cevdet Türkyolu gibi adamların isimleri geçiyor. Bunlar sırtını Fetullah'a dayamış kişiliksiz insanlardır. Örgütü sevk idare edecek bir kapasiteleri de yoktur.
Parayı elinde tutanlar biraz daha avantajlı ama konuşulan isimler arasında lider yok. Bundan sonra her gün güç kaybedecekler.

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