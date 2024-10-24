FETÖ’ye ilk bayrak açan isimlerden! Latif Erdoğan’dan SABAH’a özel açıklamalar: FETÖ’nün küçük parçalara ayrılması artık kaçınılmaz

FETULLAH'I DEFALARCA UYARDIM

Ben o yapı içerisinde yanlışa hep yanlış derdim. Fetullah ile tartışmalarımız oldu. 2000'li yılların başında "Artık duvara çarptınız" dedim. Suat Yıldırım'a "Devlet bir gün sizi terörist ilan edecek" dedim. Devleti ele geçirme mantığı yanlıştı. "Devlete değil medeniyete talip olalım" dedim. Ama Fetullah'ın güç zehirlenmesi, devleti ve dünyayı ele geçirme hastalığı artık tüm bedenini sarmıştı.

HATA YAPTIĞINA ASLA İNANMAZ

17/25 Aralık operasyonu, Ergenekon ve MİT kumpasında FETÖ başarısız oldu. Ama Fetullah bunları başarısızlık olarak görmez. Gençliğinden beri hayalinde askeri ihtilal yapmak vardı. 15 Temmuz'da başarısız olacağına zerre kadar inanmadı. Kendisine sorsanız 15 Temmuz darbesinde attığı her hamlesi doğrudur. Fetullah Gülen gibi hastalıklı ruhlar asla hata yaptığın kabul etmez. Başarısız olunduğunda her türlü yalanı söylemekten, en ağır yemini etmekten de çekinmez.

