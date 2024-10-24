FETÖ'ye ilk bayrak açan isimlerden! Latif Erdoğan'dan SABAH'a özel açıklamalar: FETÖ’nün küçük parçalara ayrılması artık kaçınılmaz
FETÖ lideri Fetullah Gülen'in ölümü ile birlikte örgütün geleceği konuşulmaya başlandı. En büyük soru ise FETÖ'yü şimdi kim idare edecek ve milyarlarca dolar serveti kim yönetecek. 2012 yılında yani en zor zamanda FETÖ'ye bayrak açan isimlerin başında Latif Erdoğan geliyordu. Bir dönem teröristbaşı Gülen'e en yakın isim olan Latif Erdoğan'a örgütün geçmişini ve geleceğini sordum. Çok çarpıcı cevaplar aldım.
Giriş Tarihi: 24.10.2024 06:27
Güncelleme Tarihi: 24.10.2024 06:31