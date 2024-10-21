Firari FETÖ'cü Hakan Şükür ilk günden sattı! Babası gibi gördüğü FETÖ elebaşı Fetullah Gülen'in adını bile anmadı...
FETÖ elebaşı Fetullah Gülen öldü, haber Türkiye'de sevinçle karşılandı. Sosyal medyada 'Ateşi bol olsun' mesajları yağarken, gözler firari FETÖ'cülere çevrildi. Terörist Gülen için ülkesini satan eski futbolcu Hakan Şükür, ilk günden terörist Gülen'i de sattı. Şükür, babası gibi gördüğü Gülen'in adını bile anmadan bir mesaj yayınladı. Hakan Şükür'ün, terörist Fetullah Gülen ile ilgili mesajları sosyal medyada çok konuşulanlar arasına girdi.
Giriş Tarihi: 21.10.2024 12:06
Güncelleme Tarihi: 21.10.2024 12:06