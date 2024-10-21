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Firari FETÖ'cü Hakan Şükür ilk günden sattı! Babası gibi gördüğü FETÖ elebaşı Fetullah Gülen'in adını bile anmadı...

FETÖ elebaşı Fetullah Gülen öldü, haber Türkiye'de sevinçle karşılandı. Sosyal medyada 'Ateşi bol olsun' mesajları yağarken, gözler firari FETÖ'cülere çevrildi. Terörist Gülen için ülkesini satan eski futbolcu Hakan Şükür, ilk günden terörist Gülen'i de sattı. Şükür, babası gibi gördüğü Gülen'in adını bile anmadan bir mesaj yayınladı. Hakan Şükür'ün, terörist Fetullah Gülen ile ilgili mesajları sosyal medyada çok konuşulanlar arasına girdi.

Giriş Tarihi: 21.10.2024 12:06 Güncelleme Tarihi: 21.10.2024 12:06
Firari FETÖ’cü Hakan Şükür ilk günden sattı! Babası gibi gördüğü FETÖ elebaşı Fetullah Gülen’in adını bile anmadı...

Firari FETÖ'cü Hakan Şükür, terörist Fetullah Gülen'in ölüm haberi sonrası örgütteki ilk satışı gerçekleştiren isimlerden biri oldu. Terörist Gülen için ülkesini satan Hakan Şükür, Gülen'in adını bile anamadan bir mesaj yayınladı. Şükür'ün yayınladığı mesaj sosyal medyanın gündemleri arasında yer aldı.

Firari FETÖ’cü Hakan Şükür ilk günden sattı! Babası gibi gördüğü FETÖ elebaşı Fetullah Gülen’in adını bile anmadı...

TERÖRİST FETULLAH GÜLEN ÖLDÜ

Türk Milleti'nin bütünlüğüne kast ederek 15 Temmuz 2016'da hain bir darbe girişimi planlayan ve 252 vatandaşımızı şehit ettiren Fetullah Gülen isimli terörist öldü. ABD'de ölen FETÖ elebaşı Fetullah Gülen vatansız kaldı.

Firari FETÖ’cü Hakan Şükür ilk günden sattı! Babası gibi gördüğü FETÖ elebaşı Fetullah Gülen’in adını bile anmadı...

FİRARİ FETÖ'CÜ HAKAN ŞÜKÜR JET HIZIYLA SATTI

Terörist Fetullah Gülen'in ölümü sonrası gözler firari FETÖ'cülere çevrildi. Vatandaşlar, Gülen'in ölümü sonrası sevinç mesajları atarken, firari FETÖ'cülerin bir kısmı üzüntü mesajları paylaşırken, bir kısmı örgütü motive edecek mesajlar paylaştı.

Firari FETÖ’cü Hakan Şükür ilk günden sattı! Babası gibi gördüğü FETÖ elebaşı Fetullah Gülen’in adını bile anmadı...

Bir kısım FETÖ'cü ise şimdiden terörist Fetullah Gülen'i sattı. Onların başında da terörist Gülen uğruna ülkesini satan Hakan Şükür yer aldı.

Şükür, taziye mesajında terörist Fetullah Gülen'in ismini bile anmadı.

Firari FETÖ’cü Hakan Şükür ilk günden sattı! Babası gibi gördüğü FETÖ elebaşı Fetullah Gülen’in adını bile anmadı...

"ALLAH KİM NE HAK ETTİYSE HAKKINI VERECEKTİR"

Firari FETÖ'cü Hakan Şükür'ün mesajı şöyle:

Allah kim ne hakkettiyse hakkını verecektir. Ne eksik ne fazla. Herkes sıfatlarından ayrılmış olarak o teraziye çıkacak; çırılçıplak. Ölüm hak. Her canlı ölümü tadacak. Tatmayacakmış gibi yaşayanlar bile. Allah rahmeti ve Adaleti ile muamele etsin herkese..

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