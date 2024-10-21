Firari FETÖ’cü Hakan Şükür ilk günden sattı! Babası gibi gördüğü FETÖ elebaşı Fetullah Gülen’in adını bile anmadı...

"ALLAH KİM NE HAK ETTİYSE HAKKINI VERECEKTİR"

Firari FETÖ'cü Hakan Şükür'ün mesajı şöyle:

Allah kim ne hakkettiyse hakkını verecektir. Ne eksik ne fazla. Herkes sıfatlarından ayrılmış olarak o teraziye çıkacak; çırılçıplak. Ölüm hak. Her canlı ölümü tadacak. Tatmayacakmış gibi yaşayanlar bile. Allah rahmeti ve Adaleti ile muamele etsin herkese..