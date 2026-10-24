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Fon soruşturmasında flaş gelişme! Firari Sütşurup ailesi kârları iade etmek için başsavcılığa başvurdu
Fon soruşturmasında flaş gelişme! Firari Sütşurup ailesi kârları iade etmek için başsavcılığa başvurdu
Sermaye piyasası fon soruşturmasında TERA fonlarından 3 milyara yakın kar eden şarkıcı Mustafa Sandal'ın eşi Melis Sütşurup Sandal ve babası Cihan Sütşurup cephesinde sıcak bir gelişme yaşandı. Yurtdışında olan baba ile kızının avukatları İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'na müracaat ederek "Fondan kazandığımız parayı iade etmek istiyoruz" talebinde bulundu.
Giriş Tarihi: 24.10.2026 06:49
Güncelleme Tarihi: 24.10.2026 06:50