Fon soruşturmasında flaş gelişme! Firari Sütşurup ailesi kârları iade etmek için başsavcılığa başvurdu

Sandal, sadece TERA TLY fonundan elde ettiği 2 milyar 355 milyon 287 bin TL kâr ile 2026 yılı gerçek kişiler kâr sıralamasında 1. sırada yer aldı. Sandal'ın 16 Eylül 2026 tarihi itibarıyla fon bünyesinde 249 milyon 992 bin TL bakiyesinin kaldığı belgelendi.



