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Fon soruşturmasında flaş gelişme! Firari Sütşurup ailesi kârları iade etmek için başsavcılığa başvurdu

Sermaye piyasası fon soruşturmasında TERA fonlarından 3 milyara yakın kar eden şarkıcı Mustafa Sandal'ın eşi Melis Sütşurup Sandal ve babası Cihan Sütşurup cephesinde sıcak bir gelişme yaşandı. Yurtdışında olan baba ile kızının avukatları İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'na müracaat ederek "Fondan kazandığımız parayı iade etmek istiyoruz" talebinde bulundu.

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Halit TURAN
Giriş Tarihi: 24.10.2026 06:49 Güncelleme Tarihi: 24.10.2026 06:50
Fon soruşturmasında flaş gelişme! Firari Sütşurup ailesi kârları iade etmek için başsavcılığa başvurdu

Soruşturma dosyasına giren resmi veriler ve hesap tablosuna göre, şarkıcı Mustafa Sandal'ın eşi Melis Sütşurup Sandal'ın 2026 yılında Tera'nın TLY fonuna 13 milyar 673 milyon TL yatırdığı saptandı. Aynı yıl hesaplarından gerçekleşen toplam fon çıkışı 15 milyar 793 milyon TL olarak kaydedildi.

Fon soruşturmasında flaş gelişme! Firari Sütşurup ailesi kârları iade etmek için başsavcılığa başvurdu

Sandal, sadece TERA TLY fonundan elde ettiği 2 milyar 355 milyon 287 bin TL kâr ile 2026 yılı gerçek kişiler kâr sıralamasında 1. sırada yer aldı. Sandal'ın 16 Eylül 2026 tarihi itibarıyla fon bünyesinde 249 milyon 992 bin TL bakiyesinin kaldığı belgelendi.

Fon soruşturmasında flaş gelişme! Firari Sütşurup ailesi kârları iade etmek için başsavcılığa başvurdu

BABA CİHAN SÜTŞURUP 639 MİLYON TL KÂR İLE 6. SIRADA

Aynı fon trafiğinde öne çıkan baba Cihan Sütşurup'un ise 2026 yılı boyunca fona 3 milyar 707 milyon TL yatırarak giriş yaptığı tespit edildi.

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Fon soruşturmasında flaş gelişme! Firari Sütşurup ailesi kârları iade etmek için başsavcılığa başvurdu

Cihan Sütşurup, elde ettiği 639 milyon 402 bin 912 TL kâr ile gerçek kişiler kâr sıralamasında 6. sırada yer buldu. Resmi kayıtlara göre Cihan Sütşurup'un 16 Eylül 2026 itibarıyla hesabında 72 milyon 757 bin TL kalan bakiye bulunuyor.

Fon soruşturmasında flaş gelişme! Firari Sütşurup ailesi kârları iade etmek için başsavcılığa başvurdu

AVUKATLARI BAŞVURDU

Baba ile kızı toplamda TERA fonundan 2 milyar 994 milyon lira kar ettikten sonra yurtdışına çıktı.

Fon soruşturmasında flaş gelişme! Firari Sütşurup ailesi kârları iade etmek için başsavcılığa başvurdu

Soruşturma kapsamında aranan baba ile kızının avukatları İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'na müracaat etti. Avukatlar Sütşurup ailesinin "Fondan kazandığımız parayı iade etmek istiyoruz" talebini dile getirdi.

Fon soruşturmasında flaş gelişme! Firari Sütşurup ailesi kârları iade etmek için başsavcılığa başvurdu

Başsavcılık, ailenin avukatlarını idari ve finansal süreçler için Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu'na (TMSF) yönlendirdi. TMSF'ye yönlendirilen sürecin nasıl ilerleyeceği ve iade edilecek tutarların tespiti önümüzdeki günlerde netlik kazanacak.

#MUSTAFA SANDAL #TERA