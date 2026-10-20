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Fon soruşturmasında Merril Lynch detayı! Finans devinden operasyondan önce 8 milyarlık ‘şüpheli’ çıkış

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen fon soruşturması kapsamında, Bank of America bünyesindeki Merrill Lynch International'ın, operasyonlar başlamadan hemen önce borsada milyarlarca liralık pozisyon kapatarak piyasadan çıktığı belirlendi. Şirketin bu pozisyonlarda 8 milyar net kazanç sağladığı tespit edildi.

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Halit TURAN
Giriş Tarihi: 20.10.2026 06:32 Güncelleme Tarihi: 20.10.2026 06:33
Fon soruşturmasında Merril Lynch detayı! Finans devinden operasyondan önce 8 milyarlık ‘şüpheli’ çıkış

Bank of America Corporation bünyesinde uluslararası yatırım ve varlık yönetimi faaliyetleri yürüten Londra merkezli Merrill Lynch International (MLI), Borsa İstanbul'da gerçekleştirdiği yüksek hacimli işlemlerle soruşturmanın merkezine oturdu.

Fon soruşturmasında Merril Lynch detayı! Finans devinden operasyondan önce 8 milyarlık ‘şüpheli’ çıkış

Soruşturma detaylarına göre kurum, fonlara yönelik adli operasyonların öncesindeki süreçte Destek Faktoring, Özata Denizcilik, Katılımevim, Odine ve Peker GYO hisselerinde yoğun miktarda alım-satım işlemi gerçekleştirdi.

Fon soruşturmasında Merril Lynch detayı! Finans devinden operasyondan önce 8 milyarlık ‘şüpheli’ çıkış

OPERASYON BAŞLAMADAN POZİSYONLAR KAPATILDI

İngiltere Financial Conduct Authority (FCA) ve Prudential Regulation Authority (PRA) denetiminde faaliyet gösteren uluslararası finans devi, Türkiye'de fon soruşturmalarına yönelik adli operasyonlar düğmesine basılmadan hemen önce beş hisseden tamamen çıktı.

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Fon soruşturmasında Merril Lynch detayı! Finans devinden operasyondan önce 8 milyarlık ‘şüpheli’ çıkış

Operasyon öncesinde tüm pozisyonlarını kapatıp piyasadan ayrılan Merrill Lynch International'ın, bu işlemler neticesinde toplam yaklaşık 8 milyar TL net kazanç elde ettiği saptandı.

Fon soruşturmasında Merril Lynch detayı! Finans devinden operasyondan önce 8 milyarlık ‘şüpheli’ çıkış

HABERLİ ÇIKIŞ ŞÜPHESİ

Başsavcılık tarafından yürütülen soruşturma kapsamında, operasyon zamanlaması ile kurumun piyasadan çıkış zamanlaması arasındaki paralellik ve elde edilen 8 milyar TL'lik kazancın arka planı incelenmeye devam ediyor.

Fon soruşturmasında Merril Lynch detayı! Finans devinden operasyondan önce 8 milyarlık ‘şüpheli’ çıkış

TAKASTA BOFA

Soruşturmaya konu olan Merrill Lynch International (MLI), 2008 yılından bu yana küresel finans devi Bank of America (BofA) Corporation'ın %100 mülkiyetindeki uluslararası yatırım ve sermaye piyasaları iştiraki olarak biliniyor.

Fon soruşturmasında Merril Lynch detayı! Finans devinden operasyondan önce 8 milyarlık ‘şüpheli’ çıkış

Borsa İstanbul dahil tüm uluslararası finans piyasalarında Merrill Lynch üzerinden yürütülen yüksek hacimli hisse ve fon işlemleri, doğrudan Bank of America grubu adına gerçekleşiyor ve piyasa veri ekranlarında (aracı kurum takas dağılımlarında) "BofA" koduyla yer alıyor.

#BANK OF AMERİCA