Fon soruşturmasında Merril Lynch detayı! Finans devinden operasyondan önce 8 milyarlık ‘şüpheli’ çıkış

HABERLİ ÇIKIŞ ŞÜPHESİ



Başsavcılık tarafından yürütülen soruşturma kapsamında, operasyon zamanlaması ile kurumun piyasadan çıkış zamanlaması arasındaki paralellik ve elde edilen 8 milyar TL'lik kazancın arka planı incelenmeye devam ediyor.