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Fon soruşturmasında Merril Lynch detayı! Finans devinden operasyondan önce 8 milyarlık ‘şüpheli’ çıkış
Fon soruşturmasında Merril Lynch detayı! Finans devinden operasyondan önce 8 milyarlık ‘şüpheli’ çıkış
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen fon soruşturması kapsamında, Bank of America bünyesindeki Merrill Lynch International'ın, operasyonlar başlamadan hemen önce borsada milyarlarca liralık pozisyon kapatarak piyasadan çıktığı belirlendi. Şirketin bu pozisyonlarda 8 milyar net kazanç sağladığı tespit edildi.
Giriş Tarihi: 20.10.2026 06:32
Güncelleme Tarihi: 20.10.2026 06:33