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Fon teklifi TBMM’de yasalaştı! Ara ödeme için düğmeye basılıyor: 10 soru 10 yanıtta fon yasası
Fon teklifi TBMM’de yasalaştı! Ara ödeme için düğmeye basılıyor: 10 soru 10 yanıtta fon yasası
Tasfiye edilen fonlarda yatırımı bulunan 455 bin 758 yatırımcıyı ilgilendiren düzenleme Meclis'te yasalaştı. Yasa yürürlüğe girer girmez ödeme için düğmeye basılacak. Kaynakların yeterli olması durumunda vatandaşlar parasının tamamını alacak.
Giriş Tarihi: 24.10.2026 07:00
Güncelleme Tarihi: 24.10.2026 07:03