Fon teklifi TBMM’de yasalaştı! Ara ödeme için düğmeye basılıyor: 10 soru 10 yanıtta fon yasası

4 FON GELİRLERİ YETERSİZSE TASFİYE SÜRECİNDE ÖDEMELER HANGİ KRİTERE GÖRE YAPILACAK?



Fon kaynakları sadece o fondaki yatırımcılar için kullanılacak. Kaynakların yetersiz olması hâlinde ödemelere en küçük yatırım tutarından başlanacak. Örneğin en küçük yatırım 10 bin lira ise ödemeler bu rakamdan başlayıp 100 bin, 200 bin şeklinde kademeli olarak 1 milyon liraya kadar çıkacak. Yatırımı 1 milyon lira ve altında olan yaklaşık 355 bin kişinin bulunduğu belirtiliyor.