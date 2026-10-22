Gizli tanık kirli ağı ifşa etti! Mustafa Sarıgül’ün kara kutuları deşifre oldu: İmar rantından gayrimenkul imparatorluğuna

ALMANYA'DA AVM SATIN ALINDIĞI İDDİASI



Soruşturma dosyasındaki diğer iddialara göre Sarıgül ailesinin, Türkiye'deki imar ve rüşvet çarkından elde ettiği kayıt dışı paraların bir kısmını yurt dışına çıkararak Almanya'nın başkenti Berlin'de bulunan ünlü KADEWE AVM'yi satın aldığı ve İngiltere Londra'nın Kensington semtinde de lüks konutlar edindiği öne sürüldü. Savcılık bu iddiaları da diğerleri gibi incelemeye aldı.