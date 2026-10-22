Trend Galeri Trend Gündem Gizli tanık kirli ağı ifşa etti! Mustafa Sarıgül’ün kara kutuları deşifre oldu: İmar rantından gayrimenkul imparatorluğuna

Gizli tanık kirli ağı ifşa etti! Mustafa Sarıgül’ün kara kutuları deşifre oldu: İmar rantından gayrimenkul imparatorluğuna

Sarıgül ailesine yönelik yürütülen kara para aklama soruşturmasında dosyaya giren gizli tanık ifadesi, Şişli'deki devasa imar rantını, Türkiye genelindeki lüks mülk ağını ve kirli finans trafiğini ortaya çıkardı. İfadede; Kanyon, MetroCity ve Spine Tower gibi dev projelerdeki imar kıyaklarından elde edilen haksız kazancın kılıfına uydurularak devasa bir gayrimenkul imparatorluğuna dönüştürüldüğü öne sürüldü.

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Halit TURAN
Giriş Tarihi: 22.10.2026 06:52 Güncelleme Tarihi: 22.10.2026 06:54
Gizli tanık kirli ağı ifşa etti! Mustafa Sarıgül’ün kara kutuları deşifre oldu: İmar rantından gayrimenkul imparatorluğuna

Alman iş insanları Kai Precat ve Marc Baeriswyl'in şikayeti üzerine İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan kara para aklama ve dolandırıcılık soruşturmasında, gizli tanık ifadesiyle perde arkasındaki dev ağ deşifre oldu.

Gizli tanık kirli ağı ifşa etti! Mustafa Sarıgül’ün kara kutuları deşifre oldu: İmar rantından gayrimenkul imparatorluğuna

Soruşturma dosyasında, CHP'den ayrılarak Yeni Parti'ye geçen Erzincan Milletvekili Mustafa Sarıgül ve oğlu Emir Sarıgül'ün, Şişli Belediye Başkanlığı döneminden bu yana kurdukları kayıt dışı finansal mekanizma adım adım anlatıldı.

Gizli tanık kirli ağı ifşa etti! Mustafa Sarıgül’ün kara kutuları deşifre oldu: İmar rantından gayrimenkul imparatorluğuna

ŞİŞLİ BELEDİYESİ DÖNEMİNDE MİLYAR DOLARLIK İMAR RANTI

Mustafa Sarıgül'ün 1999-2014 yılları arasındaki Şişli Belediye Başkanlığı dönemini hedef alan gizli tanık; Kanyon AVM, MetroCity AVM, Maya Center ve Büyükdere Caddesi'ndeki dev rezidanslara para karşılığı imar ruhsatı verildiğini öne sürdü.

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Gizli tanık kirli ağı ifşa etti! Mustafa Sarıgül’ün kara kutuları deşifre oldu: İmar rantından gayrimenkul imparatorluğuna

İfadede ayrıca Maslak Spine Tower'daki lüks mülklerin, Soma maden faciasıyla tanınan Can Gürkan'dan imar kıyağı karşılığında rüşvet olarak alındığı iddia edildi.

Gizli tanık kirli ağı ifşa etti! Mustafa Sarıgül’ün kara kutuları deşifre oldu: İmar rantından gayrimenkul imparatorluğuna

TÜRKİYE'DE DEV MÜLK AĞI VE 600 MİLYON EURO'LUK MASA

Gizli tanığın beyanlarına göre rüşvet ve imar rantı paraları; Acarkent'te C 17 malikanesi, Bodrum'da lüks villa, Şişli Holiday Inn Otel ve Belek'teki Titanic Deluxe Otel'in yüzde 50 ortaklığı gibi dev yatırımlara dönüştürüldü.

Gizli tanık kirli ağı ifşa etti! Mustafa Sarıgül’ün kara kutuları deşifre oldu: İmar rantından gayrimenkul imparatorluğuna

ALTINBAŞLARDAN 600 MİLYON EURO

Aklama trafiğinin merkezinde ise evlilik ve boşanma süreçlerinin yer aldığı iddia edildi.

Gizli tanık kirli ağı ifşa etti! Mustafa Sarıgül’ün kara kutuları deşifre oldu: İmar rantından gayrimenkul imparatorluğuna

Rüşvet paralarını legalleştirmek amacıyla 2008'de Emir Sarıgül ile evlendirilen Fatoş Altınbaş'ın 2019'daki boşanma sürecinde, Süzer Plaza'da kurulan hakem heyeti masasında Mustafa Sarıgül'e 600 milyon Euro verilmesine karar verildiği, bu meblağın Alpet şirketi ve Beykoz'daki bir yalının devriyle ödendiği öne sürüldü.

Gizli tanık kirli ağı ifşa etti! Mustafa Sarıgül’ün kara kutuları deşifre oldu: İmar rantından gayrimenkul imparatorluğuna

PARA TRAFİĞİNİ YÖNETEN "KİLİT KADRO"

Soruşturmada tutuklanan isimlerin ailenin para trafiğindeki rolleri de netleşti, Volkan Arslanbaş: Şişli MYO Vakfı üzerinden elden para dağıtımı ve şirket kurma trafiğini yönetti.

Gizli tanık kirli ağı ifşa etti! Mustafa Sarıgül’ün kara kutuları deşifre oldu: İmar rantından gayrimenkul imparatorluğuna

Selim Daşdemir, Emir Sarıgül'ün özel şoförü ve gizli görüşmelerinin yürütüldüğü "kara kutusu". Sadullah Ergün, Emir Sarıgül'ün özel kalemi ve gayriresmi nakit ödemeleri dağıtan isim.

Gizli tanık kirli ağı ifşa etti! Mustafa Sarıgül’ün kara kutuları deşifre oldu: İmar rantından gayrimenkul imparatorluğuna

LEVENT'TE GİZLİ VİLLA

Emir Sarıgül'ün Levent Yosun Sokak'taki tripleks villayı gizli buluşma mekanı ve operasyonel gizli ofis olarak kullandığını anlatan gizli tanık, uyuşturucu ve fuhuş soruşturmasında gözaltına alınan Portekizli manken Tessy Ramos Correiaile ile de Emir Sarıgül'ün burada görüştüğünü anlattı.

Gizli tanık kirli ağı ifşa etti! Mustafa Sarıgül’ün kara kutuları deşifre oldu: İmar rantından gayrimenkul imparatorluğuna

Villanın bir bölümünün piyasada "Otto Melih" olarak bilinen borsa manipülatörüne tahsis edildiği iddia edilirken, Emir Sarıgül'ün Melih isimli kişi üzerinden borsa tahtacılığı yaptırarak yatırımcıları zarara uğrattığını, bu yolla hem haksız kazanç sağladığı hem de gayri resmi paraları borsada katlayarak akladığı belirtildi.

Gizli tanık kirli ağı ifşa etti! Mustafa Sarıgül’ün kara kutuları deşifre oldu: İmar rantından gayrimenkul imparatorluğuna

KORUMA VİDEOSUNA 200 BİN DOLARLIK "MONTAJ RAPORU" İDDİASI

Gizli tanık, Mustafa Sarıgül'ün koruması Ö. ile gündeme gelen skandal görüntülerinin gerçek olduğunu iddia ederek, bu olayın ardından Ulusal Kriminal Büro'dan U.K. ile temas kurulduğunu belirtti. Görüntülere "montajdır" şeklinde resmi rapor tanzim ettirilmesi karşılığında 200 bin dolar ödendiği öne sürüldü.

Gizli tanık kirli ağı ifşa etti! Mustafa Sarıgül’ün kara kutuları deşifre oldu: İmar rantından gayrimenkul imparatorluğuna

ALMANYA'DA AVM SATIN ALINDIĞI İDDİASI

Soruşturma dosyasındaki diğer iddialara göre Sarıgül ailesinin, Türkiye'deki imar ve rüşvet çarkından elde ettiği kayıt dışı paraların bir kısmını yurt dışına çıkararak Almanya'nın başkenti Berlin'de bulunan ünlü KADEWE AVM'yi satın aldığı ve İngiltere Londra'nın Kensington semtinde de lüks konutlar edindiği öne sürüldü. Savcılık bu iddiaları da diğerleri gibi incelemeye aldı.

#TÜRKİYE #MUSTAFA SARIGÜL