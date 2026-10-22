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Gizli tanık kirli ağı ifşa etti! Mustafa Sarıgül’ün kara kutuları deşifre oldu: İmar rantından gayrimenkul imparatorluğuna
Gizli tanık kirli ağı ifşa etti! Mustafa Sarıgül’ün kara kutuları deşifre oldu: İmar rantından gayrimenkul imparatorluğuna
Sarıgül ailesine yönelik yürütülen kara para aklama soruşturmasında dosyaya giren gizli tanık ifadesi, Şişli'deki devasa imar rantını, Türkiye genelindeki lüks mülk ağını ve kirli finans trafiğini ortaya çıkardı. İfadede; Kanyon, MetroCity ve Spine Tower gibi dev projelerdeki imar kıyaklarından elde edilen haksız kazancın kılıfına uydurularak devasa bir gayrimenkul imparatorluğuna dönüştürüldüğü öne sürüldü.
Giriş Tarihi: 22.10.2026 06:52
Güncelleme Tarihi: 22.10.2026 06:54