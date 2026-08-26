İBB davasında Ekrem İmamoğlu rüşvet aldığı müteahhitlerle yüzleşti!
İBB'deki yolsuzluk ve rüşvet nedeniyle tutuklu bulunan Ekrem İmamoğlu'nun yargılandığı davada yapılan "siyasi dava" algısı mahkeme salonunda çöktü. Yolsuzlukların üstünü örtmek ve İmamoğlu'nu aklamak için oluşturulan algı operasyonu yıllarca Ekrem İmamoğlu ile iş yapan ve dava kapsamında itirafçı olan müteahhitlerin verdikleri rüşvetleri mahkeme salonunda sanık kürsüsünden tek tek İmamoğlu'nun yüzüne karşı tekrarladılar. SABAH Gazetesi yazarı Hilal Kaplan bugünkü köşesinde oluşturulan "siyasi dava" algısı üzerinden; "Evet, siyasi bir dava. Çünkü iddia edilen suçların merkezinde İmamoğlu'nun siyasi kariyerinin finansmanı var." ifadelerini kullandı.
Giriş Tarihi: 26.08.2026 06:34
Güncelleme Tarihi: 26.08.2026 06:36