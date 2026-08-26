İBB davasında Ekrem İmamoğlu rüşvet aldığı müteahhitlerle yüzleşti!

Tanıkların anlattığı ve belgeleriyle sunduğu bu para trafiği, dekontlar, HTS kayıtları, senetler, tapu hareketleri ve diğer maddi deliller ışığında ortaya çok daha ağır bir tablo çıkıyor. Yalnız sanıklardan Aktaş'ın ifadesindeki şu cümleye dikkatinizi çekerim:

"Sistemin temel amaçlarından en önemlisi, Ekrem İmamoğlu'nun siyasi hayatının finanse edilmesidir."

Başka bir ifadeyle, "Bu siyasi bir dava" itirazının cevabı belki de şudur:

Evet, siyasi bir dava. Çünkü iddia edilen suçların merkezinde İmamoğlu'nun siyasi kariyerinin finansmanı var.