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İBB davasında Ekrem İmamoğlu rüşvet aldığı müteahhitlerle yüzleşti!

İBB'deki yolsuzluk ve rüşvet nedeniyle tutuklu bulunan Ekrem İmamoğlu'nun yargılandığı davada yapılan "siyasi dava" algısı mahkeme salonunda çöktü. Yolsuzlukların üstünü örtmek ve İmamoğlu'nu aklamak için oluşturulan algı operasyonu yıllarca Ekrem İmamoğlu ile iş yapan ve dava kapsamında itirafçı olan müteahhitlerin verdikleri rüşvetleri mahkeme salonunda sanık kürsüsünden tek tek İmamoğlu'nun yüzüne karşı tekrarladılar. SABAH Gazetesi yazarı Hilal Kaplan bugünkü köşesinde oluşturulan "siyasi dava" algısı üzerinden; "Evet, siyasi bir dava. Çünkü iddia edilen suçların merkezinde İmamoğlu'nun siyasi kariyerinin finansmanı var." ifadelerini kullandı.

HİLAL KAPLAN
Giriş Tarihi: 26.08.2026 06:34 Güncelleme Tarihi: 26.08.2026 06:36
İBB davasında Ekrem İmamoğlu rüşvet aldığı müteahhitlerle yüzleşti!

İBB davası ilk kez gerçek anlamda bir yüzleşme sahnesine dönüştü.
Son görülen celseler, davanın bugüne kadarki en kritik eşiklerinden birini oluşturdu. 414 sanıklı, 53'ü tutuklu davaya bir yıl boyunca "gizli tanıklar üzerinden siyasi operasyon" denildi.
Fakat şimdi tablo, geri döndürülemez biçimde değişti.

İBB davasında Ekrem İmamoğlu rüşvet aldığı müteahhitlerle yüzleşti!

Bu kez anlatılanların bir kısmının sahipleri salona geldi. Yıllarca İmamoğlu'yla iş yapan müteahhitler, belediye işlerini alan şirket sahipleri, para verdiğini söyleyen iş insanları sanık kürsüsünden konuştu. Üstelik anlattıkları olayları İmamoğlu'nun yüzüne karşı tekrarladılar.

İBB davasında Ekrem İmamoğlu rüşvet aldığı müteahhitlerle yüzleşti!

Seyfi Beyaz, 18 yıllık aile dostu ve iş ortağı olduğu İmamoğlu'nu doğrudan karşısına alarak, West Side projesinin ruhsat ve iskân süreçlerinde 7 dükkân, 5 daire, milyonlarca lira ve başka ödemeler yapmak zorunda kaldığını söyledi."Rızaen vermedik" dedi. "İskânve inşaat ruhsatı süreçlerinde bunları vermek zorunda kaldık" ifadesini kullandı.

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İBB davasında Ekrem İmamoğlu rüşvet aldığı müteahhitlerle yüzleşti!

Cemal Üneş ise daha da çarpıcı bir yüzleşme yaşadı. İmamoğlu'nun "Ben senden para istedim mi?" sorusuna, "İstedin başkanım" diye karşılık verdi. Ardından kendisinin Mehmet Çakılcıoğlu'na yönlendirildiğini ve beş senet düzenlendiğini söyledi.
Mustafa Keleş'in anlattığı villa iddiasında ise salon adeta mahkeme salonundan çıkıp hesaplaşma alanına dönüştü. İmamoğlu iddiayı reddetti; Keleş"Kayıtlar var" dedi.

İBB davasında Ekrem İmamoğlu rüşvet aldığı müteahhitlerle yüzleşti!

Ve ardından Aziz İhsan Aktaş geldi.
Aktaş'ın 68. celsede ortaya koyduğu anlatı, dosyanın siyasi boyut tartışmasını bambaşka bir yere taşıyor. Aktaş, 2020-2024 arasında İBB bağlantılı işler kapsamında toplam 84 milyon 857 bin 500 lira ödeme yaptığını söyledi. Banka dekontlarını ve HTS kayıtlarını tek tek anlattı. İddiasına göre sistemde para belediyenin hesabına girmiyor; nakit çekiliyor, aracıya teslim ediliyor ve "havuz" olarak tarif edilen yapıya aktarılıyordu.

İBB davasında Ekrem İmamoğlu rüşvet aldığı müteahhitlerle yüzleşti!

Anlattığı üç olaydan biri 5 milyon liralık seçim finansmanı iddiasıydı. Aktaş, Özgür Karabat'ın kendisini bir otele çağırdığını ve "İmamoğlu'nun kesin talimatı var" denilerek 5 milyon lira istendiğini öne sürdü. Bir başka iddiası 970 bin dolarlık Kilyos buluşmasıydı. Üçüncüsünde ise Florya'daki İBB Başkanlık Konutu'nda yüklenicilere hak edişler üzerinden yüzde 10'a varan ödemeler için baskı yapıldığını anlattı. Yani artık "sadece gizli tanık söyledi" denilerek geçiştirilemeyecek bir tablo ortaya çıkıyor.

İBB davasında Ekrem İmamoğlu rüşvet aldığı müteahhitlerle yüzleşti!

Tanıkların anlattığı ve belgeleriyle sunduğu bu para trafiği, dekontlar, HTS kayıtları, senetler, tapu hareketleri ve diğer maddi deliller ışığında ortaya çok daha ağır bir tablo çıkıyor. Yalnız sanıklardan Aktaş'ın ifadesindeki şu cümleye dikkatinizi çekerim:
"Sistemin temel amaçlarından en önemlisi, Ekrem İmamoğlu'nun siyasi hayatının finanse edilmesidir."
Başka bir ifadeyle, "Bu siyasi bir dava" itirazının cevabı belki de şudur:
Evet, siyasi bir dava. Çünkü iddia edilen suçların merkezinde İmamoğlu'nun siyasi kariyerinin finansmanı var.

#EKREM İMAMOĞLU #İBB