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İBB’de kreş bahanesiyle 15 milyonluk rüşvet! İş adamı mahkemede isyan etti: 'Kanunda yeri yok'
İBB’de kreş bahanesiyle 15 milyonluk rüşvet! İş adamı mahkemede isyan etti: "Kanunda yeri yok"
Pasifik Holding'in patronu Abdülkerim Fırat müşteki sıfatıyla çıktığı mahkemede İBB'ye ateş püskürdü. Milyonlarca metrekarelik iş yapan bir şirket olarak, İmamoğlu yönetimindeki İBB'ye bir projelerinin ruhsatını alabilmek için 15 milyon lira rüşvet vermek zorunda kaldıklarını belirtti.
Giriş Tarihi: 07.11.2026 06:57
Güncelleme Tarihi: 07.11.2026 06:58