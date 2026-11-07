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İBB’de kreş bahanesiyle 15 milyonluk rüşvet! İş adamı mahkemede isyan etti: "Kanunda yeri yok"

Pasifik Holding'in patronu Abdülkerim Fırat müşteki sıfatıyla çıktığı mahkemede İBB'ye ateş püskürdü. Milyonlarca metrekarelik iş yapan bir şirket olarak, İmamoğlu yönetimindeki İBB'ye bir projelerinin ruhsatını alabilmek için 15 milyon lira rüşvet vermek zorunda kaldıklarını belirtti.

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Batuhan ALTINBAŞ
Giriş Tarihi: 07.11.2026 06:57 Güncelleme Tarihi: 07.11.2026 06:58
İBB’de kreş bahanesiyle 15 milyonluk rüşvet! İş adamı mahkemede isyan etti: Kanunda yeri yok

Silivri'de görülmekte olan İmamoğlu Çıkar Amaçlı Suç Örgütü davasının üçüncü celsesinde Pasifik Holding Yönetim Kurulu Başkan Vekili Abdülkerim Fırat müşteki sıfatıyla hâkim karşısına çıktı. Şikayetini yineleyen ve davaya katılma talebinde bulunan Fırat, Beşiktaş'taki projelerinin silüet onayı ve ruhsat süreçlerinde yaşadıkları mağduriyeti mahkemede tek tek anlattı.

İBB’de kreş bahanesiyle 15 milyonluk rüşvet! İş adamı mahkemede isyan etti: Kanunda yeri yok

Bu durumun kanunda yeri olmadığını vurgulayan Fırat, İBB İmar ve Şehircilik Daire Başkanı Gürkan Akgün'ün projeye onay vermek için 15 milyon TL maliyetli kreş yapımını şart koştuğunu söyledi.

İBB’de kreş bahanesiyle 15 milyonluk rüşvet! İş adamı mahkemede isyan etti: Kanunda yeri yok

"MİLYONLARCA METREKARE İŞ YAPTIK, İSTANBUL'DA BÖYLE ŞEYLE KARŞILAŞTIK"

Fırat, Beşiktaş Belediyesi'nden ruhsatı aldıkları halde önlerine hiç beklemedikleri bir "silüet onayı" şartının çıkarıldığını belirtti. Fırat, Ankara'da ve Türkiye'nin farklı yerlerinde milyonlarca metrekarelik projeler hayata geçirdiklerini, ancak İstanbul'da ilk defa böyle bir uygulamayla karşılaştıklarını ifade etti.

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İBB’de kreş bahanesiyle 15 milyonluk rüşvet! İş adamı mahkemede isyan etti: Kanunda yeri yok

Beşiktaş Belediyesi'nden ruhsat alındıktan sonra projenin usulen İBB'ye silüet onayı için gönderildiğini öğrendiklerini belirten Fırat, teknik ve hukuki incelemesi kısa sürmesi beklenen silüet onayının İBB tarafından tam 8 ay ile 1 yıl arasında bekletildiğini vurguladı. Fırat, şantiyeyi kurduklarını, teknik personele maaş ödediklerini ve reklamlara çıktıklarını ancak İBB'de muhatap bulamadıkları için büyük bir çıkmaza girdiklerini kaydetti.

İBB’de kreş bahanesiyle 15 milyonluk rüşvet! İş adamı mahkemede isyan etti: Kanunda yeri yok

GÜRKAN AKGÜN İLE 'YARDIM' DİYALOĞU

Sorun çözülmeyince holdingin imar danışmanı Aytaç Ülkebaş aracılığıyla dönemin İBB İmar Daire Başkanı Gürkan Akgün'den randevu alındığını belirten Fırat, Saraçhane binasındaki makam odasında gerçekleşen görüşmenin detaylarını paylaştı. Görüşmeye kendisinin yanı sıra danışman Aytaç Ülkebaş ve İBB İmar Daire Başkanı Gürkan Akgün'ün katıldığını ifade etti.

İBB’de kreş bahanesiyle 15 milyonluk rüşvet! İş adamı mahkemede isyan etti: Kanunda yeri yok

Odaya girdiğinde 8 aydır bekletilmelerinin sebebini sert bir dille sorduğunu, Gürkan Akgün'ün ise incelemelerin devam ettiğini söylediğini belirtti. Görüşme sırasında Gürkan Akgün'ün kendisine doğrudan "yardım yapıp yapamayacağını" sorduğunu, kendisinin ise halka açık bir şirket olduklarını belirterek ilk başta bunu reddettiğini dile getirdi.

İBB’de kreş bahanesiyle 15 milyonluk rüşvet! İş adamı mahkemede isyan etti: Kanunda yeri yok

"KREŞ YAPAR MISIN?" TEKLİFİ

Yardım teklifine karşı çıkmasının ardından konunun hemen kreş yapımına geldiğini belirten Fırat, Gürkan Akgün'ün seçim vaatleri arasında kreşler bulunduğunu ve bunları yapmak zorunda olduklarını söylediğini aktardı. Resmi protokol yapılması şartıyla devletimize bağış olarak kreş yapabileceklerini ifade ettiğini belirtti.

İBB’de kreş bahanesiyle 15 milyonluk rüşvet! İş adamı mahkemede isyan etti: Kanunda yeri yok

Gürkan Akgün'ün yeni bir yer bulup kreş yapmanın 1 yıl süreceğini söyleyerek, mevcut devam eden tip projelerden birini protokol karşılığı üstlenmelerini istediğini kaydetti. Görüşme sırasında projenin toplam inşaat alanına bakılarak her bir kreşin maliyetinin 15 milyon TL olarak belirlendiğini ve bu şekilde anlaşıldığını savundu.

İBB’de kreş bahanesiyle 15 milyonluk rüşvet! İş adamı mahkemede isyan etti: Kanunda yeri yok

Binlerce çalışanı olan sorumluluk sahibi bir şirket olduklarını ve önlerine çıkarılan bürokratik engellere karşı haklı olarak tepki gösterdiğini belirterek şikayetini yineleyen Fırat, davaya katılma talebinde bulundu.

#İBB