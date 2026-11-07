İBB’de kreş bahanesiyle 15 milyonluk rüşvet! İş adamı mahkemede isyan etti: "Kanunda yeri yok"

"MİLYONLARCA METREKARE İŞ YAPTIK, İSTANBUL'DA BÖYLE ŞEYLE KARŞILAŞTIK"



Fırat, Beşiktaş Belediyesi'nden ruhsatı aldıkları halde önlerine hiç beklemedikleri bir "silüet onayı" şartının çıkarıldığını belirtti. Fırat, Ankara'da ve Türkiye'nin farklı yerlerinde milyonlarca metrekarelik projeler hayata geçirdiklerini, ancak İstanbul'da ilk defa böyle bir uygulamayla karşılaştıklarını ifade etti.



