Trend Galeri Trend Gündem İBB'de Nuri Aslan'a 'Özel' sorgu! CHP Sözcüsü Müslim Sarı İstanbul'a gidiyor: Yeni metro hattının test sürüşü için hesap vakti

İBB'de Nuri Aslan'a 'Özel' sorgu! CHP Sözcüsü Müslim Sarı İstanbul'a gidiyor: Yeni metro hattının test sürüşü için hesap vakti

Geçtiğimiz günlerde metro hattının test sürüşünü Yeni Parti Genel Başkanı Özgür Özel ve ekibiyle birlikte gerçekleştiren CHP'li İBB Başkanvekili Nuri Aslan için harekete geçildi. CHP Sözcüsü Müslim Sarı'nın cuma günü İstanbul'a giderek Aslan'la kritik bir görüşme gerçekleştireceği öğrenildi.

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MURATHAN YILDIRIM
Giriş Tarihi: 02.11.2026 08:14 Güncelleme Tarihi: 02.11.2026 08:15
İBB’de Nuri Aslan’a ’Özel’ sorgu! CHP Sözcüsü Müslim Sarı İstanbul’a gidiyor: Yeni metro hattının test sürüşü için hesap vakti

İBB Başkanvekili Nuri Aslan'ın 30 Ekim'de yeni metro hattının test sürüşünü Yeni Parti Genel Başkanı Özgür Özel ve ekibiyle birlikte gerçekleştirmesi, muhalefeti bir kez daha karıştırdı.

İBB’de Nuri Aslan’a ’Özel’ sorgu! CHP Sözcüsü Müslim Sarı İstanbul’a gidiyor: Yeni metro hattının test sürüşü için hesap vakti

Aslan'ın Özel ile samimi görüntüleri sonrası CHP'de bir kez daha "ihraç" sesleri yükselmeye başladı. Buna karşın CHP'li kurmaylar, Nuri Aslan'ın partiden ihracının şu an gündemde olmadığını ısrarla vurguluyor.

İBB’de Nuri Aslan’a ’Özel’ sorgu! CHP Sözcüsü Müslim Sarı İstanbul’a gidiyor: Yeni metro hattının test sürüşü için hesap vakti

SARI İSTANBUL'A GİDİYOR

CHP'nin bu hafta Nuri Aslan ile özel bir görüşme gerçekleştirerek yaşanan program krizine ilişkin sözlü izahat isteyeceği de öğrenildi.

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İBB’de Nuri Aslan’a ’Özel’ sorgu! CHP Sözcüsü Müslim Sarı İstanbul’a gidiyor: Yeni metro hattının test sürüşü için hesap vakti

Parti Sözcüsü Müslim Sarı'nın cuma gününden itibaren yerel yönetimlerle istişareler yürütmek için İstanbul'da olacağı, 3 günlük program kapsamında Nuri Aslan ile de kritik bir toplantı yapılacağı bildirildi.

İBB’de Nuri Aslan’a ’Özel’ sorgu! CHP Sözcüsü Müslim Sarı İstanbul’a gidiyor: Yeni metro hattının test sürüşü için hesap vakti

NELER KONUŞULACAK?

Söz konusu görüşmede ortaya çıkan rahatsızlığın özellikle vurgulanması ve tekrarlanmaması yönünde uyarıların yapılması bekleniyor. Nuri Aslan'ın CHP ile ilişkisinin netleştirilmesi ve yeni dönemin sağlam zemin üzerine oturtulması da amaçlanıyor.

İBB’de Nuri Aslan’a ’Özel’ sorgu! CHP Sözcüsü Müslim Sarı İstanbul’a gidiyor: Yeni metro hattının test sürüşü için hesap vakti

CHP TEMKİNLİ

Parti Sözcüsü Müslim Sarı, CHP'de kalmasına rağmen Yeni Parti ile iş birliği içerisinde olan isimler için disiplin sürecini işletmekte tereddüt etmeyeceklerini geçmişte birçok kez vurgulamıştı.

İBB’de Nuri Aslan’a ’Özel’ sorgu! CHP Sözcüsü Müslim Sarı İstanbul’a gidiyor: Yeni metro hattının test sürüşü için hesap vakti

Buna karşın CHP yönetimi, İstanbul'daki hassas dengeleri gözeterek Nuri Aslan konusunda daha temkinli ve yapıcı bir strateji izliyor.

#ÖZGÜR ÖZEL #YENİ PARTİ