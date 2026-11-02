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İBB'de Nuri Aslan'a 'Özel' sorgu! CHP Sözcüsü Müslim Sarı İstanbul'a gidiyor: Yeni metro hattının test sürüşü için hesap vakti
İBB'de Nuri Aslan'a 'Özel' sorgu! CHP Sözcüsü Müslim Sarı İstanbul'a gidiyor: Yeni metro hattının test sürüşü için hesap vakti
Geçtiğimiz günlerde metro hattının test sürüşünü Yeni Parti Genel Başkanı Özgür Özel ve ekibiyle birlikte gerçekleştiren CHP'li İBB Başkanvekili Nuri Aslan için harekete geçildi. CHP Sözcüsü Müslim Sarı'nın cuma günü İstanbul'a giderek Aslan'la kritik bir görüşme gerçekleştireceği öğrenildi.
Giriş Tarihi: 02.11.2026 08:14
Güncelleme Tarihi: 02.11.2026 08:15