İşadamı Fikret Baydemir İBB’deki rüşvet çarkını tek tek anlattı: 7 milyon alacağım için 1 milyon TL rüşvet istediler

Ancak bunun karşılığında senin bize 1 milyon lira ödeme yapman gerekir' dedi. Bu sözleri duyduğumda çok şaşırdım ve rahatsız oldum. Çünkü söz konusu para zaten sattığım mallardan doğmuş, kendi alacağımdı. Kendi alacağımı tahsil etmeye çalışıyordum. Bu nedenle parayı vermek istemediğimi söyleyerek odadan ayrıldım." ifadelerini kullandı.