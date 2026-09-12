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İşadamı Fikret Baydemir İBB'deki rüşvet çarkını tek tek anlattı: 7 milyon alacağım için 1 milyon TL rüşvet istediler
İşadamı Fikret Baydemir İBB'deki rüşvet çarkını tek tek anlattı: 7 milyon alacağım için 1 milyon TL rüşvet istediler
Ekrem İmamoğlu'nun başını çektiği suç örgütünün kurduğu rüşvet çarkının detaylarını işadamı Fikret Baydemir anlattı. Baydemir, 2024'te yaklaşık 7 milyon Türk lirası hakediş alacağı biriktiğini belirterek; alacağını tahsil edebilmek için 1 milyon lira rüşvet istendiğini ifade etti
Giriş Tarihi: 12.09.2026 07:10
Güncelleme Tarihi: 12.09.2026 07:11