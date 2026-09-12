Trend Galeri Trend Gündem İşadamı Fikret Baydemir İBB'deki rüşvet çarkını tek tek anlattı: 7 milyon alacağım için 1 milyon TL rüşvet istediler

İşadamı Fikret Baydemir İBB'deki rüşvet çarkını tek tek anlattı: 7 milyon alacağım için 1 milyon TL rüşvet istediler

Ekrem İmamoğlu'nun başını çektiği suç örgütünün kurduğu rüşvet çarkının detaylarını işadamı Fikret Baydemir anlattı. Baydemir, 2024'te yaklaşık 7 milyon Türk lirası hakediş alacağı biriktiğini belirterek; alacağını tahsil edebilmek için 1 milyon lira rüşvet istendiğini ifade etti

Batuhan ALTINBAŞ
Giriş Tarihi: 12.09.2026 07:10 Güncelleme Tarihi: 12.09.2026 07:11
İşadamı Fikret Baydemir İBB’deki rüşvet çarkını tek tek anlattı: 7 milyon alacağım için 1 milyon TL rüşvet istediler

İmamoğlu Çıkar Amaçlı Suç Örgütü davasında İBB iştiraki Ağaç A.Ş'nin tedarikçisi olan iş adamı Fikret Baydemir savunmasında Ağaç A.Ş'de dönen skandal rüşvet çarkını anlattı. Davasının 2. celsesinin 15. duruşmasında Ağaç A.Ş'nin peyzaj, fide ve tohum tedarikçilerinden olan Baydemir Çiçekçilik firması sahibi, Fikret Baydemir hakim karşısına çıktı.

İşadamı Fikret Baydemir İBB’deki rüşvet çarkını tek tek anlattı: 7 milyon alacağım için 1 milyon TL rüşvet istediler

Tutuksuz yargılanan Baydemir; hakkındaki "Rüşvet Verme" suçlamasını "Rüşvet veren değil mağdur edilenim" diyerek reddetti. Baydemir; yaklaşık 20 yıldır ticaret yaptığı Ağaç A.Ş'de Şubat 2024'te yaklaşık 7 milyon Türk lirası hakediş alacağı biriktiğini belirterek; alacağını tahsil edebilmek amacıyla Ağaç A.Ş. Satın Alma Müdürü Ümit Polat ile görüştüğünü söyledi.

İşadamı Fikret Baydemir İBB’deki rüşvet çarkını tek tek anlattı: 7 milyon alacağım için 1 milyon TL rüşvet istediler

MAKAM ODASINDA PAZARLIK

Hakedişini alamadığı için ödemelerinin aksadığını ve nakit sıkıntısı yaşadığını kaydeden Baydemir, Polat'ın kendisini ödemeleri yöneten Ali Sukas'a yönlendirdiğini, Sukas'ın makamında yüz yüze gerçekleşen görüşmede açıkça rüşvet şartı koşulduğunu öne sürdü. Baydemir, "Ali Sukas bana, 'Şirketin hesabına yarın 3 bin TL ödeme çıkartırım, Ümit'e 1 milyon 800 bin TL bedelli çek veririm, kalanı da kısa süre içinde öderiz.

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İşadamı Fikret Baydemir İBB’deki rüşvet çarkını tek tek anlattı: 7 milyon alacağım için 1 milyon TL rüşvet istediler

Ancak bunun karşılığında senin bize 1 milyon lira ödeme yapman gerekir' dedi. Bu sözleri duyduğumda çok şaşırdım ve rahatsız oldum. Çünkü söz konusu para zaten sattığım mallardan doğmuş, kendi alacağımdı. Kendi alacağımı tahsil etmeye çalışıyordum. Bu nedenle parayı vermek istemediğimi söyleyerek odadan ayrıldım." ifadelerini kullandı.

İşadamı Fikret Baydemir İBB’deki rüşvet çarkını tek tek anlattı: 7 milyon alacağım için 1 milyon TL rüşvet istediler

'13 BİN DOLAR VERDİM'

ODAYI terk ettikten sonra bir görevlinin kendisine 1 milyon 800 bin TL bedelli çek teslim ettiğini aktaran Baydemir, ardından Polat'ın yanına giderek yaşanan skandalı anlattığını söyledi. Baydemir, "Polat bana 'Ali Sukas'a söylüyorum; para istenecek adam var, istenmeyecek adam var' şeklinde cevap verdi." şeklinde konuştu.

İşadamı Fikret Baydemir İBB’deki rüşvet çarkını tek tek anlattı: 7 milyon alacağım için 1 milyon TL rüşvet istediler

Bu cevabın ardından içeride kalan 7 milyon liralık hayati alacağını normal yollarla asla tahsil edemeyeceği ve ödemelerin kendisinden istenen paraya bağlandığı kanaatine vardığını belirten Baydemir, istenen paranın yarısını verdiğini söyleyerek 480 bin TL teslim ettiğini ve bu paranın o dönem yaklaşık 13 bin dolara tekabül ettiğini beyan etti. Önceki dönemlerde ödemelerini aksamadan aldığını vurgulayan Baydemir; "2019'dan sonra ödemelerimiz aksamaya başladı. Bu konularla ilgili biraz ödeme sıkıntısı hep yaşar olduk." dedi.

İşadamı Fikret Baydemir İBB’deki rüşvet çarkını tek tek anlattı: 7 milyon alacağım için 1 milyon TL rüşvet istediler

Ümit Polat

#EKREM İMAMOĞLU