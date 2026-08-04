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İşte bugün seçim olsa iktidar olacak parti! Son anketler ne diyor? Özgür Özel ve Yeni Parti rüzgarı balon mu çıktı?
İşte bugün seçim olsa iktidar olacak parti! Son anketler ne diyor? Özgür Özel ve Yeni Parti rüzgarı balon mu çıktı?
Kemal Kılıçdaroğlu'nun mutlak butlan kararı ile geri dönmesinin ardından Özgür Özel ve ekibi CHP'yi bölerek Yeni Parti'yi kurdular. Fondaş medya ve para verdikleri gazeteciler tarafından siyasette arkasına büyük bir rüzgar aldığı algısı oluşturmaya çalışılan Özgür Özel'in son yapılan anketlerde alacağı oy oranları ortaya çıkmaya başladı. SABAH Gazetesi yazarı Mahmut Övür bugünkü köşesinden yapılan son anketleri yayınladı. İşte bugün genel seçim olsa partilerin alacakları oy oranları...
Giriş Tarihi: 04.08.2026 06:36
Güncelleme Tarihi: 04.08.2026 07:39