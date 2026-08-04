İşte bugün seçim olsa iktidar olacak parti! Son anketler ne diyor? Özgür Özel ve Yeni Parti rüzgarı balon mu çıktı?

Buna rağmen yine de CHP gibi yüz yıllık bir partiden ayrılan ve daha çok milletvekilini peşinden sürükleyen Yeni Parti'nin anketlerdeki durumu merak edildi. Acaba denildiği gibi YP yüzde 35-40'larda mıydı yoksa bırakıp gittikleri CHP'yle oyları karpuz gibi ikiye mi bölünmüştü?

Birkaç araştırmaya baktım, Optimar Araştırma hariç hiçbirinde bu sonuçlar yoktu. Çok merak edildiği için bugünlerde neredeyse bütün araştırma şirketleri bu konuya öncelik vermiş.



