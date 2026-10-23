Trend Galeri Trend Gündem İsviçre’den sonra Londra’yı da mesken tuttu! Pusula Holding Başkanı Serdar Turhan'ın Londra’ya kaçırdığı 29.2 milyon sterlin donduruldu

İsviçre’den sonra Londra’yı da mesken tuttu! Pusula Holding Başkanı Serdar Turhan'ın Londra’ya kaçırdığı 29.2 milyon sterlin donduruldu

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü borsa ve fon soruşturmasında tutuklu Pusula Holding Yönetim Kurulu Başkanı Serdar Turhan'ın, fon krizi çıkmadan İsviçre'den sonra İngiltere'ye de milyarlarca lira kaçırdığı ortaya çıktı. Turhan'ın 10 Temmuz- 17 Ağustos 2026 tarihleri arasında "Capital Injection" (Sermaye Aktarımı) kılıfıyla kendi kurdukları PSL Asset Management Limited 29.2 milyon sterlin (yaklaşık 2 milyar TL) aktardığı saptandı.

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Mustafa Sait ÖZKAN
Giriş Tarihi: 23.10.2026 06:52 Güncelleme Tarihi: 23.10.2026 08:35
İsviçre’den sonra Londra’yı da mesken tuttu! Pusula Holding Başkanı Serdar Turhan’ın Londra’ya kaçırdığı 29.2 milyon sterlin donduruldu

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terörün Finansmanı ve Aklama Suçları Soruşturma Bürosu, Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) ve MASAK raporlarıyla ortaya çıkarılan borsa vurgununda uluslararası adli mekanizmaları harekete geçirdi. Türkiye ve İngiltere'nin taraf olduğu Ceza İşlerinde Karşılıklı Adli Yardım Avrupa Sözleşmesi (CIKAYAS) kapsamında iletilen taleple, kara para aklama rotası İngiltere'de kesildi.

İsviçre’den sonra Londra’yı da mesken tuttu! Pusula Holding Başkanı Serdar Turhan’ın Londra’ya kaçırdığı 29.2 milyon sterlin donduruldu

72,5 MİLYAR TL'LİK HAKSIZ KAZANÇ VE 500 MİLYAR TL'LİK BALON

SPK denetleme raporlarına göre Borsa İstanbul Pay Piyasasında işlem gören bazı şirket paylarında (KTLEV, GUNDG, DSTKF, TRHOL ve TEHOL) fiyatlar kısa sürede 100 kata kadar suni olarak tırmandırıldı. Pusula Portföy Yönetimi A.Ş.'nin yönettiği fon büyüklüğü kısa sürede 30 milyon TL'den 500 milyar TL seviyesine fırladı. Sadece Katılımevim (KTLEV) paylarındaki manipülasyonla 72,5 milyar TL haksız menfaat sağlandığı tespit edildi.

İsviçre’den sonra Londra’yı da mesken tuttu! Pusula Holding Başkanı Serdar Turhan’ın Londra’ya kaçırdığı 29.2 milyon sterlin donduruldu

Tutuklu şüpheli Pusula Holding YK Başkanı Serdar Turhan'ın, kişisel yatırımlarını yüksek fiyattan fona devrederek fonlarda 1,35 milyar TL zarara yol açtığı ve fonların temerrüde düşerek TEFAS işlemlerine kapatıldığı belirlendi.

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İsviçre’den sonra Londra’yı da mesken tuttu! Pusula Holding Başkanı Serdar Turhan’ın Londra’ya kaçırdığı 29.2 milyon sterlin donduruldu

İSVİÇRE'Yİ MESKEN TUTMUŞLARDI

Soruşturma kapsamında şüpheli Serdar Turhan'ın ve şirketlerinin tüm taşınmazlarına, banka hesaplarına ve özel uçağına el koyma kararları çıkarmıştı.

İsviçre’den sonra Londra’yı da mesken tuttu! Pusula Holding Başkanı Serdar Turhan’ın Londra’ya kaçırdığı 29.2 milyon sterlin donduruldu

Serdar Turhan'ın 24 Ağustos ve 1 Eylül 2026 tarihlerinde İsviçre bağlantılı hesaplar üzerinden toplam 1 milyar 198 milyon TL (yaklaşık 13,7 milyon Sterlin / 15,8 milyon Euro) tutarında finansal işlem gerçekleştirdiği, aynı tarihlerde diğer şüpheli Muhammed Yarız'ın da yine İsviçre hattındaki hesaplara 2 milyar 889 milyon TL (yaklaşık 33,1 milyon Sterlin / 38,1 milyon Euro) aktardığı saptanmıştı. İkilinin İsviçre üzerinden yürüttüğü şüpheli para trafiğinin toplamda 4 milyar 87 milyon TL (yaklaşık 46,8 milyon Sterlin / 53,9 milyon Euro) gibi devasa bir boyuta ulaştığı kayıtlara geçmişti.

İsviçre’den sonra Londra’yı da mesken tuttu! Pusula Holding Başkanı Serdar Turhan’ın Londra’ya kaçırdığı 29.2 milyon sterlin donduruldu

MASAK ADIM ADIM İZ SÜRDÜ: LONDRA'YA "SERMAYE AKTARIMI" YALANI

MASAK'ın detaylı incelemelerinde, suçtan elde edilen gelirlerin yurt dışına kaçırılma rotasının İngiltere ayağı deşifre edildi. Pusula Holding Yönetim Kurulu Başkanı Serdar Turhan'ın 10 Temmuz- 17 Ağustos 2026 tarihleri arasında, 5 ayrı işlemle toplam 2,55 milyar TL'yi İngiltere'deki PSL Asset Management Limited şirketinin hesabına aktardığı görüldü.

İsviçre’den sonra Londra’yı da mesken tuttu! Pusula Holding Başkanı Serdar Turhan’ın Londra’ya kaçırdığı 29.2 milyon sterlin donduruldu

Para transferlerinin açıklama kısmına ise "Capital Injection" (Sermaye Aktarımı) notunun düşüldüğü saptandı. Yapılan araştırmalarda Londra'daki PSL Asset Management Limited ve bağlantılı olduğu saptanan PSL Capital Limited şirketine de ulaşıldı. İki şirketin tek ortağının Pusula Finans Holding A.Ş. olduğu anlaşıldı. Her iki şirketin de 7th Floor 50 Broadway London SW1H 0DB adresinde faaliyet gösterdiği belirlendi.

İsviçre’den sonra Londra’yı da mesken tuttu! Pusula Holding Başkanı Serdar Turhan’ın Londra’ya kaçırdığı 29.2 milyon sterlin donduruldu

BARCLAYS BANK HESAPLARI DONDURULDU…İADE SÜRECİ BAŞLADI

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın kuvvetli delillerle sunduğu istinabe talebini değerlendiren İngiliz adli makamları acilen harekete geçti.

İsviçre’den sonra Londra’yı da mesken tuttu! Pusula Holding Başkanı Serdar Turhan’ın Londra’ya kaçırdığı 29.2 milyon sterlin donduruldu

İngiltere'nin dev bankası Barclays Bank PLC nezdinde bulunan hesaplardan; PSL Asset Management Limited hesabındaki 9 milyon sterlin, PSL Capital Limited hesabındaki 20 milyon 236 bin sterlin olmak üzere toplam 29.236.285,34 Sterlin (yaklaşık 2 milyar TL) üzerindeki tüm yetkiler kaldırıldı ve hesaplar donduruldu. Üçüncü kişilere transfer yapılması tamamen engellenerek, söz konusu suç gelirlerinin Türkiye Cumhuriyeti adli makamlarına iadesi sürecine resmen başlandı.

İsviçre’den sonra Londra’yı da mesken tuttu! Pusula Holding Başkanı Serdar Turhan’ın Londra’ya kaçırdığı 29.2 milyon sterlin donduruldu

21 HİSSEDE 14 MİLYARLIK KAR

SABAH'ın daha önce gündeme getirdiği uluslararası aracı kurum Merrill Lynch International'ın fon operasyonları öncesindeki şüpheli pozisyon kapatma işlemlerine dair yeni ve çarpıcı ayrıntılar ortaya çıktı. Daha önce operasyon öncesinde 5 hissede 8 milyar TL net kazanç elde ederek piyasadan çıktığı belirtilen Merrill Lynch'in bilançosundaki gerçek rakamın çok daha devasa olduğu saptandı.

İsviçre’den sonra Londra’yı da mesken tuttu! Pusula Holding Başkanı Serdar Turhan’ın Londra’ya kaçırdığı 29.2 milyon sterlin donduruldu

Soruşturma dosyasına giren son verilere göre Merrill Lynch; DESTEK, KTLEV, IEYHO, TEHOL, ODINE, BİGEN, ALKLC, PEKGY, TRHOL, KRDMD, HEDEF, GMTAS, GUNDG, DMRGD, GRTHO, CELHA, OZSUB, BURVA, EDATA, MANAS ve PRZMA olmak üzere toplam 21 farklı hisse senedinden tam 14 milyar 16 milyon 870 bin 562 TL net kâr elde etti.

İsviçre’den sonra Londra’yı da mesken tuttu! Pusula Holding Başkanı Serdar Turhan’ın Londra’ya kaçırdığı 29.2 milyon sterlin donduruldu

BOFA'DAN KTLEV VE KRDMD'DEN 84 MİLYON LİRA KAR

Ayrıca BofA (Bank of America) isimli firmanın ise sadece KTLEV ve KRDMD hisselerindeki işlemlerinden 84 milyon 414 bin 841 TL kâr sağladığı belgelendi. Kurumların operasyon düğmesine basılmadan hemen önce bu pozisyonları kapatıp devasa nakit çıkışı yapması soruşturmanın en kritik odak noktalarından biri oldu.

#İSVİÇRE #LONDRA #İNGİLTERE #PUSULA HOLDİNG