İsviçre’den sonra Londra’yı da mesken tuttu! Pusula Holding Başkanı Serdar Turhan’ın Londra’ya kaçırdığı 29.2 milyon sterlin donduruldu

Serdar Turhan'ın 24 Ağustos ve 1 Eylül 2026 tarihlerinde İsviçre bağlantılı hesaplar üzerinden toplam 1 milyar 198 milyon TL (yaklaşık 13,7 milyon Sterlin / 15,8 milyon Euro) tutarında finansal işlem gerçekleştirdiği, aynı tarihlerde diğer şüpheli Muhammed Yarız'ın da yine İsviçre hattındaki hesaplara 2 milyar 889 milyon TL (yaklaşık 33,1 milyon Sterlin / 38,1 milyon Euro) aktardığı saptanmıştı. İkilinin İsviçre üzerinden yürüttüğü şüpheli para trafiğinin toplamda 4 milyar 87 milyon TL (yaklaşık 46,8 milyon Sterlin / 53,9 milyon Euro) gibi devasa bir boyuta ulaştığı kayıtlara geçmişti.