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İsviçre’den sonra Londra’yı da mesken tuttu! Pusula Holding Başkanı Serdar Turhan'ın Londra’ya kaçırdığı 29.2 milyon sterlin donduruldu
İsviçre’den sonra Londra’yı da mesken tuttu! Pusula Holding Başkanı Serdar Turhan'ın Londra’ya kaçırdığı 29.2 milyon sterlin donduruldu
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü borsa ve fon soruşturmasında tutuklu Pusula Holding Yönetim Kurulu Başkanı Serdar Turhan'ın, fon krizi çıkmadan İsviçre'den sonra İngiltere'ye de milyarlarca lira kaçırdığı ortaya çıktı. Turhan'ın 10 Temmuz- 17 Ağustos 2026 tarihleri arasında "Capital Injection" (Sermaye Aktarımı) kılıfıyla kendi kurdukları PSL Asset Management Limited 29.2 milyon sterlin (yaklaşık 2 milyar TL) aktardığı saptandı.
Giriş Tarihi: 23.10.2026 06:52
Güncelleme Tarihi: 23.10.2026 08:35