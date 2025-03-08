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Kadıköy Belediye Meclisi'ndeki skandal davranışa soruşturma! Ahmet Kurtuluş hakkında gözaltı kararı

Son dakika haberleri... Kadıköy Belediyesi Meclis Başkanvekili Ahmet Kurtuluş hakkında, AK Parti Meclis Üyesi Elif Lale Bilgili'ye yönelik sözleri skandal sözleri nedeniyle İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından soruşturma başlatıldı. Kurtuluş hakkında gözaltı kararı verildi.

Giriş Tarihi: 08.03.2025 23:34 Güncelleme Tarihi: 08.03.2025 23:48
Kadıköy Belediye Meclisi’ndeki skandal davranışa soruşturma! Ahmet Kurtuluş hakkında gözaltı kararı

CHP'li Kadıköy Belediyesi Meclis Başkanvekili Ahmet Kurtuluş AK Partili meclis üyesi Elif Lale Bilgili'ye yönelik skandal hareketi büyük tepki topladı. Kurtuluş kadın meclis üyesinin önce mikrofonunu kapattı sonra "şunu atalım dışarıya" demişti.

Kadıköy Belediye Meclisi’ndeki skandal davranışa soruşturma! Ahmet Kurtuluş hakkında gözaltı kararı

KURTULUŞ HAKKINDA SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığınca, Kadıköy Belediyesi Meclis 1. Başkanvekili Ahmet Kurtuluş hakkında soruşturma başlatıldı. Kurtuluş'a, AK Parti Meclis Üyesi Elif Lale Bilgili'ye yönelik sözleri nedeniyle 'görevi kötüye kullanma', 'ifade özgürlüğünün engellenmesi', 'kamu görevine ilişkin hakların engellenmesi' suçlarından soruşturma başlatıldı.

Başlatılan soruşturma kapsamında Kurtuluş hakkında gözaltı kararı verildi.

Kadıköy Belediye Meclisi’ndeki skandal davranışa soruşturma! Ahmet Kurtuluş hakkında gözaltı kararı

"KADINA REVA GÖRDÜKLERİ MUAMELE"

AK Partili Meclis Üyesi Elif Lale Bilgili o anları sosyal medya hesabından paylaşarak şu ifadeleri kullanmıştı:

"Kadınlar günü konuşmamızı yaparken sözümüzü kesen ve mikrofonumuzu kapatan, 'yayını kesin' diye uyaran meclis başkanını kınıyorum. Konuşmanın sonunda "Şunu çıkaralım, atalım dışarı" diyerek bir kadına reva gördükleri muamele."

Kadıköy Belediye Meclisi’ndeki skandal davranışa soruşturma! Ahmet Kurtuluş hakkında gözaltı kararı

BAŞKAN ERDOĞAN: 28 ŞUBAT ZİHNİYETİNİ DEVAM EDİYOR

Başkan Recep Tayyip Erdoğan da bugün iftardan sonra yaptığı konuşmada, "Kadıköy Belediyesi'nde belediye meclis üyesi, AK Partili bayan arkadaşımızın sözünü kestiler, hakaret ettiler ve meclis başkanı aynı zamanda kalkıp aynen Amerika'da olduğu gibi 'Şu kadını atın dışarı' diyebildi. 6284 Sayılı Kanun şiddetle mücadele konusunda ihtiyaç duyulan her türlü imkanı, yaptırımı, cezayı zaten en güçlü şekilde barındırıyor. Bunun için sözleşme değil, kanun yaşatır diyoruz. Kadına yönelik şiddete karşı farkındalığı artırmaya herkesten evvel kendi kadrolarınızdan, kendi belediyelerinizden başlayın. Meclis üyesi hanım kardeşimize yönelik sergilenen küstahlık ve faşizm, 28 Şubat zihniyetinin CHP'de hala devam ettiğini bir kez daha göstermiştir. Kadınlara had bildirme edepsizliği bir CHP geleneğidir. Dün tekrar görüldüğü üzere, CHP kadın düşmanı bir partidir" demişti.

Kadıköy Belediye Meclisi’ndeki skandal davranışa soruşturma! Ahmet Kurtuluş hakkında gözaltı kararı

NE OLMUŞTU?

Kadıköy Belediye Meclisi mart ayı toplantılarının üçüncü oturumu, Meclis 1. Başkanvekili Ahmet Kurtuluş başkanlığında gerçekleştirilmişti.

Meclis'te CHP'li Meclis üyelerinin gündem dışı konuşmalarının ardından söz alan AK Parti Grup Başkanvekili Elif Lale Bilgili'nin konuşmasına devam ederken araya giren Meclis 1. Başkanvekili Kurtuluş, her konuşmacının konuşma süresinin beş dakika olduğunu söylemişti.

Daha sonra konuşmasına devam eden Bilgili'ye süresinin dolduğunu söyleyen Kurtuluş, mikrofonunu kapatmıştı.

AK Parti'li Meclis Üyesi Bilgili'nin bu duruma tepki göstermesi üzerine Kurtuluş, teknik ekipten canlı yayının kesilmesini istemişti.

Talep üzerine yaşanan tartışmanın ardından Kurtuluş, "Bu şekil yok ya. Bu olmaz böyle. Şunu çıkaralım, atalım dışarı Allah aşkına. En son bu noktaya geldik." ifadelerini kullanmıştı.

Bilgili ise bu sözlere tepki göstererek, salondan ayrılmıştı.