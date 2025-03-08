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Kadıköy Belediye Meclisi'ndeki skandal davranışa soruşturma! Ahmet Kurtuluş hakkında gözaltı kararı
Kadıköy Belediye Meclisi'ndeki skandal davranışa soruşturma! Ahmet Kurtuluş hakkında gözaltı kararı
Son dakika haberleri... Kadıköy Belediyesi Meclis Başkanvekili Ahmet Kurtuluş hakkında, AK Parti Meclis Üyesi Elif Lale Bilgili'ye yönelik sözleri skandal sözleri nedeniyle İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından soruşturma başlatıldı. Kurtuluş hakkında gözaltı kararı verildi.
Giriş Tarihi: 08.03.2025 23:34
Güncelleme Tarihi: 08.03.2025 23:48