Kadıköy Belediye Meclisi’ndeki skandal davranışa soruşturma! Ahmet Kurtuluş hakkında gözaltı kararı

BAŞKAN ERDOĞAN: 28 ŞUBAT ZİHNİYETİNİ DEVAM EDİYOR

Başkan Recep Tayyip Erdoğan da bugün iftardan sonra yaptığı konuşmada, "Kadıköy Belediyesi'nde belediye meclis üyesi, AK Partili bayan arkadaşımızın sözünü kestiler, hakaret ettiler ve meclis başkanı aynı zamanda kalkıp aynen Amerika'da olduğu gibi 'Şu kadını atın dışarı' diyebildi. 6284 Sayılı Kanun şiddetle mücadele konusunda ihtiyaç duyulan her türlü imkanı, yaptırımı, cezayı zaten en güçlü şekilde barındırıyor. Bunun için sözleşme değil, kanun yaşatır diyoruz. Kadına yönelik şiddete karşı farkındalığı artırmaya herkesten evvel kendi kadrolarınızdan, kendi belediyelerinizden başlayın. Meclis üyesi hanım kardeşimize yönelik sergilenen küstahlık ve faşizm, 28 Şubat zihniyetinin CHP'de hala devam ettiğini bir kez daha göstermiştir. Kadınlara had bildirme edepsizliği bir CHP geleneğidir. Dün tekrar görüldüğü üzere, CHP kadın düşmanı bir partidir" demişti.