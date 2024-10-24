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Kanlı terör örgütünün ihanet tarihi: FETÖ elebaşı Gülen’in CIA ile ilk flörtü

Yıllarca halkı dini duygularını istismar ederek kurduğu ihanet şebekesiyle Amerika Birleşik Devletleri ve onun gizli servisi CIA'in aparatı olan Fetullahçı Terör Örgütü elebaşı Fetullah Gülen, sığındığı ABD'nin Pensilvanya eyaletinde 20 Ekim'de öldü. "Altın nesil yetiştireceğiz" vaadiyle yola çıkıp vatan haini olarak ölen Gülen, arkasında miras olarak 1960'lı yıllarda kurduğu ihanet şebekesi FETÖ'yü bıraktı. Gülen'in ve örgütünün CIA ile bağı, ABD'ye 'göç ettiği' 1999 senesinden çok öncesine; 1960'lı yıllara dayanıyor. SABAH, örgütün kurulduğu ilk dönemden günümüze kadar olan süreçte geçirdiği aşamaları resmi belgelere dayanarak derledi.

Mustafa Sait ÖZKAN
Giriş Tarihi: 24.10.2024 07:17 Güncelleme Tarihi: 24.10.2024 07:27
Kanlı terör örgütünün ihanet tarihi: FETÖ elebaşı Gülen’in CIA ile ilk flörtü

FETÖ elebaşı Fetullah Gülen, 1941 yılında Erzurum'un Pasinler İlçesi Korucuk köyünde dünyaya geldi. Babası Ramiz imam, annesi Rabia ise ev hanımıydı. Babasının okulu olmayan bir köye tayini çıkması nedeniyle ilkokulu dışarıdan bitirdi. Askerlik öncesi ve sonrasında Edirne Üç Şerefeli Cami'de toplam 4 yıl imamlık yapan Gülen, askerliğinin acemi birliğini Ankara Mamak, usta birliğini ise İskenderun'da tamamladı. Askerlikten sonra 1963 yılında Erzurum'a giderek bir yıla yakın ailesiyle kaldı.

Kanlı terör örgütünün ihanet tarihi: FETÖ elebaşı Gülen’in CIA ile ilk flörtü

VE KASIM GÜLEK, GÜLEN'E CIA'İN KAPILARINI AÇIYOR
Fetullah Gülen'in, 1960'larda Türkiye'de CIA ile iltisaklı en etkili isimlerden biri olan CHP'nin o dönemki Genel Sekreteri Kasım Gülek'le askerlik yıllarında tanışması, hain örgütün tohumlarının ekilmesine vesile oldu. Bu başlangıç, örgüt elebaşının darbe sürecine giden yolunun kilometre taşlarını döşedi. Tabii bu arada Gülen, CIA destekli Komünizmle Mücadele Derneği'nin 2'inci şubesinin Erzurum'daki kuruluşunda yer aldı ve halkevlerinin Erzurum şube yönetimine girdi.

Kanlı terör örgütünün ihanet tarihi: FETÖ elebaşı Gülen’in CIA ile ilk flörtü

KOMUNİZMLE MÜCADELE DERNEKLERİ
Komünizmle Mücadele Dernekleri, 1963 yılında bir anda Türkiye'nin dört bir yanına yayıldı. Gülen ayrıca, 1967 yılında uzun yıllar CHP Genel sekreterliği ve milletvekilliği yapan Kasım Gülek'in referansıyla Üçgen Mason Locası'na da törenle kabul edildi. Gülen, bir röportajda, Gülek'in ABD'de albay olarak görev yapan ve daha sonra şüpheli şekilde ölen baldızı Aylin Rodomisli aracılığıyla Pentagon ve CIA ile ilişkiye geçti. Gülek, ismi o kadar önemliydi ki ABD'nin eski Ankara Büyükelçisi Morton Abramowitz Abramowitz'le kendisini tanıştıranın bile Kasım Gülek olduğunu verdiği bir röportajda dile getirmişti.

Kanlı terör örgütünün ihanet tarihi: FETÖ elebaşı Gülen’in CIA ile ilk flörtü

FETÖ'NÜN İLK KULUKÇA MERKEZİ: KESTANEPAZARI
Fetullah Gülen'in dönüm noktası İzmir'e geçtiği 1966 yılıydı. İzmir merkez vaizliğine atanan Gülen, 1971 yılına kadar buradaki görevine devam etti. Bu yıllarda özellikle Kestanepazarı Derneği Kuran Kursu'nda yöneticilik ve öğreticilik yaptı. Gezici bölge vaizi olarak da Ege Bölgesi'ni gezdi. FETÖ'nün mahrem yapılanmasının ilk tohumları da İzmir'deyken atıldı. TSK, yargı, emniyet gibi bürokrasideki kadrolar bu yıllarda Türkiye'nin dört bir tarafında kurulan 'Işık Evleri'nde yetiştirilmeye başlandı. 'Altın Nesil' olarak gördüğü bu örgüt mensupları devletin kılcallarına bu evlerde yetişerek sızdırıldı.

Kanlı terör örgütünün ihanet tarihi: FETÖ elebaşı Gülen’in CIA ile ilk flörtü

PAPA'YLA GÖRÜŞME
1990'lı yıllar örgütün medyada ve siyaset arenasında sık sık görünmeye başladığı yıllar oldu. Gülen, CHP'nin eski Genel Başkanı olan ve 90'larda DSP'nin Genel Başkanlığı'nı yürüten Bülent Ecevit, ABD merkezli Siyonist lobi kuruluşu ADL'nin başkanı Abraham Foxman, ABD'nin eski Ankara Büyükelçisi Morton Abramowitz, Papa 2'inci John Paul gibi tanınmış din ve devlet adamlarıyla görüşmeler yaptı. Papa'ya 'Vatikan'da ölmek istiyorum' temalı bir mektup bile gönderdi.

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