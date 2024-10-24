KOMUNİZMLE MÜCADELE DERNEKLERİ

Komünizmle Mücadele Dernekleri, 1963 yılında bir anda Türkiye'nin dört bir yanına yayıldı. Gülen ayrıca, 1967 yılında uzun yıllar CHP Genel sekreterliği ve milletvekilliği yapan Kasım Gülek'in referansıyla Üçgen Mason Locası'na da törenle kabul edildi. Gülen, bir röportajda, Gülek'in ABD'de albay olarak görev yapan ve daha sonra şüpheli şekilde ölen baldızı Aylin Rodomisli aracılığıyla Pentagon ve CIA ile ilişkiye geçti. Gülek, ismi o kadar önemliydi ki ABD'nin eski Ankara Büyükelçisi Morton Abramowitz Abramowitz'le kendisini tanıştıranın bile Kasım Gülek olduğunu verdiği bir röportajda dile getirmişti.