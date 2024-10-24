Kanlı terör örgütünün ihanet tarihi: FETÖ elebaşı Gülen’in CIA ile ilk flörtü
Yıllarca halkı dini duygularını istismar ederek kurduğu ihanet şebekesiyle Amerika Birleşik Devletleri ve onun gizli servisi CIA'in aparatı olan Fetullahçı Terör Örgütü elebaşı Fetullah Gülen, sığındığı ABD'nin Pensilvanya eyaletinde 20 Ekim'de öldü. "Altın nesil yetiştireceğiz" vaadiyle yola çıkıp vatan haini olarak ölen Gülen, arkasında miras olarak 1960'lı yıllarda kurduğu ihanet şebekesi FETÖ'yü bıraktı. Gülen'in ve örgütünün CIA ile bağı, ABD'ye 'göç ettiği' 1999 senesinden çok öncesine; 1960'lı yıllara dayanıyor. SABAH, örgütün kurulduğu ilk dönemden günümüze kadar olan süreçte geçirdiği aşamaları resmi belgelere dayanarak derledi.
Giriş Tarihi: 24.10.2024 07:17
Güncelleme Tarihi: 24.10.2024 07:27