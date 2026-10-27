Trend
Galeri
Trend Gündem
Kara para soruşturması derinleşiyor! Mustafa Sarıgül'ün kayıt dışı serveti mercek altında
Kara para soruşturması derinleşiyor! Mustafa Sarıgül'ün kayıt dışı serveti mercek altında
Sarıgül ailesine yönelik soruşturmada, hakkında gözaltı kararı bulunan Titanic Hotels Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Aygün teslim oldu. Mustafa Sarıgül'ün 150 milyon euro değerindeki Belek'teki Titanic Deluxe Otel'in gizli ortağı olduğu iddiası araştırılıyor.
Giriş Tarihi: 27.10.2026 06:49
Güncelleme Tarihi: 27.10.2026 06:54