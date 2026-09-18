Kaşif Kozinoğlu'nun ölümü ve FETÖ-Gladyo ilişkisi
Kaşif Kozinoğlu'nun hapishane hücresinde ölümünün üstündeki sır perdesi hala aydınlatılamadı. Adalet Bakanı Akın Gürlek'in başlattığı faili mechuller operasyonları kapsamında yeniden açılan Kaşif Kozinoğlu dosyasında birçok kritik isim gözaltına alındı. Kozinoğlu suikastının bir numaralı şüphelisi o dönemde devletin kılcal damarlarına kadar sızan FETÖ'nün olması hiç şaşırtıcı değil. SABAH Gazetesi yazarı Mahmut Övür bugünkü köşesinde Kozinoğlu suikastı ile ilgili FETÖ-Gladyo ilişkisine yer verdi. İşte Övür'ün o yazısı...
Giriş Tarihi: 18.09.2026 06:47
Güncelleme Tarihi: 18.09.2026 06:50