Kaşif Kozinoğlu’nun ölümü ve FETÖ-Gladyo ilişkisi

Aslında karanlıkta kalan sadece Kozinoğlu'nun ölümü değil, geriye dönüp bakın özellikle 90'ların başında, Muammer Aksoy'dan Uğur Mumcu'ya, Eşref Bitlis'ten adları unutulan onlarca aydın, asker işadamı ve bürokrat katledilmesine, hiçbiri de aydınlatılamadı.

Hatta daha gerilerde, 70'li yıllarda çok kritik ve kanlı operasyonlar oldu. Dönemin CHP Genel Başkanı Bülent Ecevit ya da gazeteci Uğur Mumcu sık sık o operasyonların arka planında NATO'cu generallerin, Özel Harp Dairesi'nin, CIA ve Gladyo'nun olduğunu söylerdi.

Şu iki vahim olayı da hatırlatmakta yarar var: Başbakanlık yapan Ecevit'e 1977 yılında İzmir Çiğli, o olaydan 10 yıl sonra da 1987 yılında Başbakan Turgut Özal'a yapılan Kartal Demirağ suikastı, failleri bilindiği hâlde aydınlatılamadı.

Sahi yakın tarihimizdeki onlarca karanlık olayın failleri kimdi?



