Kimlik, ehliyet ve pasaport harç bedelleri güncellendi! Sürücü kurslarından da uyarı geldi

Öte yandan İlk kez ehliyet alacaklar için önemli bir uyarı yapıldı. Sürücü kursları 31 Ocak itbarıyla fiyatları güncellemeye hazırlanıyor. Şuan 13 bin lira civarlarında olan kurs ücretlerinin 30 bin lira seviyesine kadar çıkması gündemde. Bu sebeple ehliyet alacakların elini çabuk tutması gerekiyor.