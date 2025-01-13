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Kimlik, ehliyet ve pasaport harç bedelleri güncellendi! Sürücü kurslarından da uyarı geldi

Kimlik, ehliyet ve pasaport harç bedelleri güncellendi. Değerli kağıtların 2025 yılında uygulanacak satış bedelleri belirlendi. Yeni yılda pasaport, ikamet izni, vekaletname, kimlik kartı için ödenecek ücretler belli oldu. Öte yandan ilk kez ehliyet alacaklar için sürücü kurslarından dikkat çeken uyarı geldi. Sürücü kurslarına yazılacaklara ellerini çabuk tutmaları gerektiği ifade edildi. İşte kalem kalem yeni ücretler...

Giriş Tarihi: 13.01.2025 21:41 Güncelleme Tarihi: 13.01.2025 21:55
Kimlik, ehliyet ve pasaport harç bedelleri güncellendi! Sürücü kurslarından da uyarı geldi

Hazine ve Maliye Bakanlığının hazırladığı Muhasebat Genel Müdürlüğü Genel Tebliği, Resmi Gazete'de yayımlandı. Buna göre, değerli kağıtların 2025 yılında uygulanacak satış bedelleri tespit edildi.

Kimlik, ehliyet ve pasaport harç bedelleri güncellendi! Sürücü kurslarından da uyarı geldi

PASAPORT BEDELİ 1.135 LİRA
Noter kağıdı ve beyanname bedeli 125 lira, protesto, vekaletname, resen senet bedeli 250 lira, pasaport bedeli 1.135 lira, ikamet izni bedeli 810 lira oldu.

Kimlik, ehliyet ve pasaport harç bedelleri güncellendi! Sürücü kurslarından da uyarı geldi

KİMLİK KARTI ÜCRETİ
Kanuni bildirim süresi dışında doğum ve değiştirme nedeniyle düzenlenen Türkiye Cumhuriyeti kimlik kartları için 185 lira, kayıp nedeniyle düzenlenen Türkiye Cumhuriyeti kimlik kartında ise 370 lira ödenecek.

Kimlik, ehliyet ve pasaport harç bedelleri güncellendi! Sürücü kurslarından da uyarı geldi

SÜRÜCÜ BELGESİ ÜCRETİ
Aile cüzdanı bedeli 1010 lira olurken sürücü belgeleri ve sürücü çalışma belgeleri (karneleri) 1420 lira, motorlu araç tescil belgesi 1270 lira, iş makinesi tescil belgesi 1060 lira, banka çekleri (her bir çek yaprağı) 80 lira, mavi kart 185 lira, yabancı çalışma ve çalışma izni muafiyeti belgeleri bedeli 810 lira olarak belirlendi.

Kimlik, ehliyet ve pasaport harç bedelleri güncellendi! Sürücü kurslarından da uyarı geldi

Öte yandan İlk kez ehliyet alacaklar için önemli bir uyarı yapıldı. Sürücü kursları 31 Ocak itbarıyla fiyatları güncellemeye hazırlanıyor. Şuan 13 bin lira civarlarında olan kurs ücretlerinin 30 bin lira seviyesine kadar çıkması gündemde. Bu sebeple ehliyet alacakların elini çabuk tutması gerekiyor.

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