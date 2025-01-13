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Kimlik, ehliyet ve pasaport harç bedelleri güncellendi! Sürücü kurslarından da uyarı geldi
Kimlik, ehliyet ve pasaport harç bedelleri güncellendi! Sürücü kurslarından da uyarı geldi
Kimlik, ehliyet ve pasaport harç bedelleri güncellendi. Değerli kağıtların 2025 yılında uygulanacak satış bedelleri belirlendi. Yeni yılda pasaport, ikamet izni, vekaletname, kimlik kartı için ödenecek ücretler belli oldu. Öte yandan ilk kez ehliyet alacaklar için sürücü kurslarından dikkat çeken uyarı geldi. Sürücü kurslarına yazılacaklara ellerini çabuk tutmaları gerektiği ifade edildi. İşte kalem kalem yeni ücretler...
Giriş Tarihi: 13.01.2025 21:41
Güncelleme Tarihi: 13.01.2025 21:55