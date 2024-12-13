Kripto para yatırımcıları dikkat! SPK süreci başlattı: İnternet sitelerine erişim engelli
Sermaye Piyasası Kurulu (SPK), Türkiye'de yerleşik kişilere yönelik izinsiz kripto varlık hizmet sağlayıcılığı faaliyetinde bulunan internet sitelerine erişim engeli getirdi. Milyonlarca kulllanıcısı olam Mexc, Bitmart, Coinex, Bitmex, Poloniex gibi internet siteleri de listede yer alıyor. İşte kripto para yatırımcılarını ilgilendiren tüm detaylar...
Giriş Tarihi: 13.12.2024 10:50
Güncelleme Tarihi: 13.12.2024 10:50