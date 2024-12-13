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Kripto para yatırımcıları dikkat! SPK süreci başlattı: İnternet sitelerine erişim engelli

Sermaye Piyasası Kurulu (SPK), Türkiye'de yerleşik kişilere yönelik izinsiz kripto varlık hizmet sağlayıcılığı faaliyetinde bulunan internet sitelerine erişim engeli getirdi. Milyonlarca kulllanıcısı olam Mexc, Bitmart, Coinex, Bitmex, Poloniex gibi internet siteleri de listede yer alıyor. İşte kripto para yatırımcılarını ilgilendiren tüm detaylar...

Giriş Tarihi: 13.12.2024 10:50 Güncelleme Tarihi: 13.12.2024 10:50
Kripto para yatırımcıları dikkat! SPK süreci başlattı: İnternet sitelerine erişim engelli

Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) Türkiye'de de faaliyet göstermesine rağmen belirli standartları sağlamayan kripto varlık hizmeti veren siteler için hukkuki süreci başlattı. İşte milyonlarca kripto para yatırımcısnı ilgilendiren detaylar...

Kripto para yatırımcıları dikkat! SPK süreci başlattı: İnternet sitelerine erişim engelli

SPK'DAN AÇIKLAMA

SPK, 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu'nun 99/A maddesi, Türkiye'de yerleşik kişilere yönelik hizmet sunan veya bu kişileri hedef almak amacıyla Türkçe dil desteği, reklam, pazarlama ve benzeri faaliyetleri yürüten yurt dışı merkezli platformların yasal bir zeminde faaliyet göstermesini zorunlu kılıyor.

Kripto para yatırımcıları dikkat! SPK süreci başlattı: İnternet sitelerine erişim engelli

Böylelikle,Türkiye'de faaliyet göstermek isteyen tüm platformların aynı standartları sağlaması isteniyor.

Sermaye Piyasaları Kurulu'bub internet sitesinden yaptığı açıklamada şu ifadeler kullanıldı:

Türkiye'de yerleşik kişilere yönelik olarak internet aracılığıyla izinsiz kripto varlık hizmet sağlayıcılığı faaliyetinde bulunduğu
tespit edilen internet siteleri ve yurt dışında kaldıraçlı işlem yaptırdığı belirlenen internet sitelerinin adresleri aşağıda verilmiş olup, anılan internet sitelerine erişimin engellenmesi için Sermaye Piyasası Kanunu'nun 99/A maddesinin üçüncü fıkrası ile 99'uncu maddesinin dördüncü fıkrası uyarınca gerekli hukuki işlemlerin yapılmasına karar verilmiştir.

Kripto para yatırımcıları dikkat! SPK süreci başlattı: İnternet sitelerine erişim engelli

İşte SPK tarafından engelleme kararı alınan kripto para ve foreks siteleri listesi:

-lionfunded.com
-app.lionfunded.com
-brightfunded.com
-help.brightfunded.com
-bemfunding.com
-checkout.bemfunding.com
-dashboard.bemfunding.com
-www.bitmart.com
-www.bitmex.com
-phemex.com
-orangex.com
-dex-trade.com
-www.mexc.com
-www.bydfi.com
-www.htx.com
-www.coinw.com
-woox.io
-www.coinex.com

Kripto para yatırımcıları dikkat! SPK süreci başlattı: İnternet sitelerine erişim engelli

-www.bitunix.com
-www.btse.com
-www.deribit.com
-bitcastle.io
-www.tapbit.com
-www.hotcoin.com
-www.biconomy.com
-www.bitrue.com
-latoken.com
-slex.io
-blofin.com
-www.digifinex.ca
-p2pb2b.com
-www.fameex.com
-www.darkex.com
-otc.darkex.com
-futures.darkex.com
-exchange.pointpay.io
-c-patex.com
-exmo.com
-bitstorage.finance
-kanga.exchange
-kinesis.money
-kms.kinesis.money
-cex.bitcoin.me
-id.bitcoin.me
-www.bit.com
-nominex.io
-changelly.com
-btc-alpha.com
-globe.exchange
-www.btcc.com
-exchange.bitsten.com

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