Kripto para yatırımcıları dikkat! SPK süreci başlattı: İnternet sitelerine erişim engelli

SPK'DAN AÇIKLAMA

SPK, 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu'nun 99/A maddesi, Türkiye'de yerleşik kişilere yönelik hizmet sunan veya bu kişileri hedef almak amacıyla Türkçe dil desteği, reklam, pazarlama ve benzeri faaliyetleri yürüten yurt dışı merkezli platformların yasal bir zeminde faaliyet göstermesini zorunlu kılıyor.