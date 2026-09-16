Trend
Galeri
Trend Gündem
Kurtlar Vadisi'ndeki kehanetlerin perde arkasında ne var? Kaşif Kozinoğlu sonrası gözler gizemli sahnelere çevrildi
Kurtlar Vadisi'ndeki kehanetlerin perde arkasında ne var? Kaşif Kozinoğlu sonrası gözler gizemli sahnelere çevrildi
MİT mensubu Kaşif Kozinoğlu'nun cezaevinde ölümünün günler önce Kurtlar Vadisi dizisinde canlandırılması, dikkatleri dizinin diğer bölümlerinde yer alan gizemli senaryolara çekti. GÜNAYDIN yazarı Yüksel Aytuğ'un köşe yazısı arşivinden çıkan anekdotlar, Kurtlar Vadisi'nin adeta 'gelecekten haber veren bir haber bülteni' olduğunu doğruluyor.
Giriş Tarihi: 16.09.2026 06:39
Güncelleme Tarihi: 16.09.2026 06:42