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Mansur Yavaş konser için o şirketle anlaşmış! İşte 69 milyon TL’lik skandalın perde arkası!

ABB Başkanı Mansur Yavaş'ın düzenlediği 69 milyonluk konser skandalı gün geçtikçe büyüyor. Son yaptığı açıklamayla harcamadan haberi yokmuşçasına 'araştıracağız' diyen Yavaş'ın konser ihalesini kendi seçim kampanyasını da yürüten Enfest Organizasyon şirketine verdiği ortaya çıktı. Ayrıca skandalın ortaya çıkmasının ardından Enfest Organizasyon şirketine ait sosyal medya hesaplarının kapatıldığı görüldü. Yavaş'a tepki gösteren AK Parti İl Başkanı Hakan Han Özcan, "Muhalefetin cumhurbaşkanı adayı diye parlatılan iki ismine bakın. Biri DEM'le işbirliğiyle, diğeri ise milletin parasını fahiş bedelli müzik organizasyonlarına harcamayla anılıyor" ifadelerini kullandı.

TOLGA ÖZLÜ
Giriş Tarihi: 05.11.2024 10:44 Güncelleme Tarihi: 05.11.2024 11:30
Mansur Yavaş konser için o şirketle anlaşmış! İşte 69 milyon TL’lik skandalın perde arkası!

CHP'li Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'ın 69 milyonluk konserine tepkiler çığ gibi büyüyor. CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in bile, "Ebru Gündeş konseri olmamalıydı. Konserden, organize edilmeden önce haberimiz yoktu" açıklaması yapması, Mansur Yavaş'ın içinde bulunduğu durumu gözler önüne serdi. Konsere bonkör davranan ABB'nin SGK'ya olan prim borcu son 5 yılda 50 kat arttı. 2019'da 160.4 milyon lira olan borç, Eylül 2024 itibarıyla 83 milyar.

Mansur Yavaş konser için o şirketle anlaşmış! İşte 69 milyon TL’lik skandalın perde arkası!

Konu ile ilgili AK Parti Ankara İl Başkanı Hakan Han Özcan başta olmak üzere AK Parti Ankara Milletvekillerinden de birçok açıklama geldi. Yayınlanan açıklamalarda Yavaş yönetiminin 'yandaşlarının cebini doldurmakta' olduğu vurgulandı.

Mansur Yavaş konser için o şirketle anlaşmış! İşte 69 milyon TL’lik skandalın perde arkası!

Hakan Han Özcan yaptığı açıklamada ''Muhalefetin Cumhurbaşkanı adayı diye parlatılan iki ismine bakın. Biri DEM'le işbirliğiyle, diğeri ise milletin parasını fahiş bedelli müzik organizasyonlarına harcamayla anılıyor.

Mansur Yavaş konser için o şirketle anlaşmış! İşte 69 milyon TL’lik skandalın perde arkası!

Bu içler acısı durum, sadece kendi partileri adına değil, sorumlu ve kaliteli muhalefete ihtiyacı olan ülkemiz ve milletimiz adına büyük talihsizlik" yorumunda bulundu.

Mansur Yavaş konser için o şirketle anlaşmış! İşte 69 milyon TL’lik skandalın perde arkası!

Jülide Sarıeroğlu ise "Başkentimizin acil ihtiyaçları ve sorunları göz ardı edilirken yapılan bu harcamalar, kaynakların ne denli israf edildiğini açıkça ortaya koyuyor. 6 yıldır hiçbir eser ve hizmet üretemediğiniz Ankaralıların parasının hesabını kuruş kuruş vermek zorundasınız Sn. Mansur Yavaş" ifadelerini kullandı.

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