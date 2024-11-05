Mansur Yavaş konser için o şirketle anlaşmış! İşte 69 milyon TL’lik skandalın perde arkası!

ABB Başkanı Mansur Yavaş'ın düzenlediği 69 milyonluk konser skandalı gün geçtikçe büyüyor. Son yaptığı açıklamayla harcamadan haberi yokmuşçasına 'araştıracağız' diyen Yavaş'ın konser ihalesini kendi seçim kampanyasını da yürüten Enfest Organizasyon şirketine verdiği ortaya çıktı. Ayrıca skandalın ortaya çıkmasının ardından Enfest Organizasyon şirketine ait sosyal medya hesaplarının kapatıldığı görüldü. Yavaş'a tepki gösteren AK Parti İl Başkanı Hakan Han Özcan, "Muhalefetin cumhurbaşkanı adayı diye parlatılan iki ismine bakın. Biri DEM'le işbirliğiyle, diğeri ise milletin parasını fahiş bedelli müzik organizasyonlarına harcamayla anılıyor" ifadelerini kullandı.