Mansur Yavaş’ın şeffaflık söylemi Sayıştay Raporu’na takıldı

ŞARTNAMEYE UYMAYAN İŞLER KABUL EDİLDİ!



Sayıştay'ın 8 numaralı bulgusu ise mal ve hizmet alımlarındaki denetim eksikliklerini ortaya koydu. Beton bariyer üretiminde zorunlu dayanıklılık testlerinin yapılmadığı, oyun ve spor aletlerinin bakımında şartnamede istenen iki personel yerine bir personel çalıştırıldığı ve yıllık fenni muayenelerin gerçekleştirilmediği belirlendi.

Telsiz bakım ihalesinde de yüklenicinin arızalı cihazlar yerine ikame telsiz vermesi gerekirken, tamire gönderilen 31 cihaz için belediyenin ikame cihaz talep etmediği tespit edildi. Üstelik tüm bu eksikliklere rağmen hizmetlerin teknik şartnameye uygunmuş gibi kabul edildiği Sayıştay raporuna girdi. Denetçiler, belediyenin savunmasını da yeterli bulmayarak, "Kabule uygun olmayan bu dokümanlara göre muayene ve kabul işlemleri yapılamayacağından İdare tarafından yapılan açıklamalar yerinde görülmemiştir" değerlendirmesinde bulundu. Bu tespitler; doğrudan temin, ihale öncesi alım, koordinasyon eksikliği ve şartnameye aykırı hizmet kabulleriyle belediyenin satın alma süreçlerindeki sorunları gözler önüne serdi.