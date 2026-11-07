Mansur Yavaş’ın şeffaflık söylemi Sayıştay Raporu’na takıldı
Ankara Büyükşehir Belediyesi'nin 2025 yılı Sayıştay Denetim Raporu, Başkan Mansur Yavaş'ın yıllardır övündüğü "şeffaflık ve açık ihale" söyleminin sahadaki idari pratikte nasıl karşılıksız kaldığını gözler önüne serdi. Belediye yönetiminin ihale süreçlerini mercek altına alan denetçiler, kamu kaynaklarının kullanımı ve satın alma yöntemleri konusunda dikkat çekici tespitlerde bulundu.
Giriş Tarihi: 07.11.2026 07:06
Güncelleme Tarihi: 07.11.2026 07:07