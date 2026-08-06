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Menderes Belediyesi'ndeki yolsuzluk çarkı deşifre oldu! Ses kayıtları ortaya çıkardı: Müteahhide taksitle rüşvet ödeme kolaylığı
Menderes Belediyesi'ndeki yolsuzluk çarkı deşifre oldu! Ses kayıtları ortaya çıkardı: Müteahhide taksitle rüşvet ödeme kolaylığı
Son dakika haberi: İzmir'de Menderes Belediyesi'ne yönelik düzenlenen ve başkan İlkay Çiçek dahil 15 şüphelinin gözaltına alındığı "rüşvet" soruşturmasında, 22 dakikalık ses kayıtları imar süreçlerindeki kirli rüşvet çarkını ortaya çıkardı. Ses kayıtlarında Menderes Belediyesi imar yönetimi ile müteahhit firma arasında ruhsat, abonelik ve tapu onayları karşılığında yaşanan pazarlıklar deşifre oldu.
Giriş Tarihi: 06.08.2026 06:58
Güncelleme Tarihi: 06.08.2026 08:16