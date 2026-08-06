Trend Galeri Trend Gündem Menderes Belediyesi'ndeki yolsuzluk çarkı deşifre oldu! Ses kayıtları ortaya çıkardı: Müteahhide taksitle rüşvet ödeme kolaylığı

Menderes Belediyesi'ndeki yolsuzluk çarkı deşifre oldu! Ses kayıtları ortaya çıkardı: Müteahhide taksitle rüşvet ödeme kolaylığı

Son dakika haberi: İzmir'de Menderes Belediyesi'ne yönelik düzenlenen ve başkan İlkay Çiçek dahil 15 şüphelinin gözaltına alındığı "rüşvet" soruşturmasında, 22 dakikalık ses kayıtları imar süreçlerindeki kirli rüşvet çarkını ortaya çıkardı. Ses kayıtlarında Menderes Belediyesi imar yönetimi ile müteahhit firma arasında ruhsat, abonelik ve tapu onayları karşılığında yaşanan pazarlıklar deşifre oldu.

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Giriş Tarihi: 06.08.2026 06:58 Güncelleme Tarihi: 06.08.2026 08:16
Menderes Belediyesi’ndeki yolsuzluk çarkı deşifre oldu! Ses kayıtları ortaya çıkardı: Müteahhide taksitle rüşvet ödeme kolaylığı

Son dakika haberi: İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından Menderes Belediyesi'ne yönelik olarak yürütülen yolsuzluk soruşturmasında CHP'li Menderes Belediye Başkanı İlkay Çiçek dahil 15 şüpheli gözaltına alındı.

Menderes Belediyesi’ndeki yolsuzluk çarkı deşifre oldu! Ses kayıtları ortaya çıkardı: Müteahhide taksitle rüşvet ödeme kolaylığı

Soruşturma dosyasına giren bilirkişi raporu, imar ruhsatı ve tapu süreçlerinde yaşanan rüşvet pazarlıklarını ortaya koydu. Dosyaya giren ses kayıtlarında, Menderes Belediyesi imar müdürü ile müteahhit arasında gayri resmi para talepleri ve taksit pazarlıkları yapıldığı belirlendi.

Menderes Belediyesi’ndeki yolsuzluk çarkı deşifre oldu! Ses kayıtları ortaya çıkardı: Müteahhide taksitle rüşvet ödeme kolaylığı

"Rüşvet" ve "Görevi Kötüye Kullanma" suçlamalarıyla yürütülen soruşturmada, savcılığa teslim edilen flash bellek içerisindeki ses kayıtları ve WhatsApp ekran görüntüleri 11 sayfalık rapor halinde tamamlandı.

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Menderes Belediyesi’ndeki yolsuzluk çarkı deşifre oldu! Ses kayıtları ortaya çıkardı: Müteahhide taksitle rüşvet ödeme kolaylığı

Bilirkişi raporunda çözümlenen ses kayıtlarına göre, ruhsat ve tapu onayları karşılığında istenen rakamlar üzerinde taraflar arasında sert tartışmaların yaşandığı anlaşıldı. Görüşmelerde yetkili kişinin onaylar için önce 500 bin TL, ardından 800 bin TL talep ettiği konuşmalara yansıdı.

Menderes Belediyesi’ndeki yolsuzluk çarkı deşifre oldu! Ses kayıtları ortaya çıkardı: Müteahhide taksitle rüşvet ödeme kolaylığı

Müteahhit temsilcisinin rakamların yüksekliğine dikkat çekerek, "Rakam çok yüksek müdürüm, borçlarımız var, altından kalkamayız. 250 önden verelim, 250 de ruhsatı çıkartırken kendimizi toparlayınca verelim" şeklinde indirim ve taksit teklif ettiği kayıtlara geçti.

Menderes Belediyesi’ndeki yolsuzluk çarkı deşifre oldu! Ses kayıtları ortaya çıkardı: Müteahhide taksitle rüşvet ödeme kolaylığı

Görüşmeler sırasında sürecin ve rakamların kararlaştırılmasında "Erkan Başkan" ve "Mustafa Başkan" isimlerinin geçtiği öğrenildi.

Menderes Belediyesi’ndeki yolsuzluk çarkı deşifre oldu! Ses kayıtları ortaya çıkardı: Müteahhide taksitle rüşvet ödeme kolaylığı

RUHSAT VE DASK İPOTEGİ İLE ŞANTAJ İDDİASI

Kayıtlarda, inşaat firmasının DASK, numarataj belgesi ve abonelik işlemleri nedeniyle hak sahiplerine tapu veremediği ve bu durumun süreçte bir koz olarak değerlendirildiği dikkat çekiyor.

Menderes Belediyesi’ndeki yolsuzluk çarkı deşifre oldu! Ses kayıtları ortaya çıkardı: Müteahhide taksitle rüşvet ödeme kolaylığı

Müteahhit tarafının, "Adamlar ruhsat çıkınca kredi çekemiyor, DASK vermiyorlar. Numarataj belgesini ruhsat çıkınca veriyorlar. 3 ve 5 numaralı blokları imzaya açalım, önümüzü açın" diyerek baskı altında olduklarını belirttiği kaydedildi.

#İZMİR