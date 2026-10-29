Milyarlık usulsüzlükler deşifre oldu! Eski belediye çalışanından itiraf: Mustafa Sarıgül kayıt dışı para için otoparklara çöktü

MİLYARLIK OTOPARK RANTI VE GÖKDELEN VURGUNU



Savcılık tutanağına geçen ifadelere göre, Okmeydanı Hastanesi yakınlarında bulunan ve yarısı eski bakan İbrahim Özdemir'e, yarısı ise Şişli Belediyesi'ne ait olan değerli bir arsa "yeşil alan yapılacak" vaadıyla kapatıldı. Arsanın kayıt dışı otopark olarak işletildiğini belirten Hulki Ş., "Haççik" lakaplı bir kişinin bu süreçte aracı olarak kullanıldığını ve Mustafa Sarıgül'ün ağabeyi Metin Sarıgül'ün de bu otoparka ortak yapıldığını iddia etti.



