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Milyarlık usulsüzlükler deşifre oldu! Eski belediye çalışanından itiraf: Mustafa Sarıgül kayıt dışı para için otoparklara çöktü
Milyarlık usulsüzlükler deşifre oldu! Eski belediye çalışanından itiraf: Mustafa Sarıgül kayıt dışı para için otoparklara çöktü
CHP'den istifa ederek Yeni Parti'ye geçen Erzincan milletvekili Mustafa Sarıgül hakkındaki kara para soruşturmasında gözaltına alınan eski belediye bürokratı Hulki Ş. şok itiraflarda bulundu. Hulki Ş., Sarıgül'ün nakit para dolaşımı nedeniyle kayıt dışı işlemlerini daha rahat yapabilmek için otopark işletmelerine zaafı olduğunu da dikkat çekti.
Giriş Tarihi: 29.10.2026 06:16
Güncelleme Tarihi: 29.10.2026 06:19