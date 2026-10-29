Trend Galeri Trend Gündem Milyarlık usulsüzlükler deşifre oldu! Eski belediye çalışanından itiraf: Mustafa Sarıgül kayıt dışı para için otoparklara çöktü

Milyarlık usulsüzlükler deşifre oldu! Eski belediye çalışanından itiraf: Mustafa Sarıgül kayıt dışı para için otoparklara çöktü

CHP'den istifa ederek Yeni Parti'ye geçen Erzincan milletvekili Mustafa Sarıgül hakkındaki kara para soruşturmasında gözaltına alınan eski belediye bürokratı Hulki Ş. şok itiraflarda bulundu. Hulki Ş., Sarıgül'ün nakit para dolaşımı nedeniyle kayıt dışı işlemlerini daha rahat yapabilmek için otopark işletmelerine zaafı olduğunu da dikkat çekti.

Google Haberler'de tüm gelişmeleri tek kaynakta görmek için Sabah'ı takip edin.
Deniz YUSUFOĞLU
Giriş Tarihi: 29.10.2026 06:16 Güncelleme Tarihi: 29.10.2026 06:19
Milyarlık usulsüzlükler deşifre oldu! Eski belediye çalışanından itiraf: Mustafa Sarıgül kayıt dışı para için otoparklara çöktü

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca Mustafa Sarıgül ve ailesine yönelik yürütülen dev kara para aklama ve mali usulsüzlük soruşturması derinleşerek devam ediyor. CHP'den istifa eden ve Yeni Parti'ye geçen Sarıgül'ün partiyle ilişkisi kalmadığı öğrenildi.

Milyarlık usulsüzlükler deşifre oldu! Eski belediye çalışanından itiraf: Mustafa Sarıgül kayıt dışı para için otoparklara çöktü

Soruşturma kapsamında gözaltına alınan ve adli kontrolle serbest kalan Şişli Belediyesi eski bürokratı Hulki Ş., savcılık ifadesinde belediye dönemindeki kayıt dışı para trafiğini, otopark rantını ve milyarlık imar usulsüzlüklerini deşifre etti.

Milyarlık usulsüzlükler deşifre oldu! Eski belediye çalışanından itiraf: Mustafa Sarıgül kayıt dışı para için otoparklara çöktü

"KAYIT DIŞI PARA TRAFİĞİ İÇİN OTOPARK İŞLETMELERİNİ KULLANDI"

Şişli Belediyesi'nde 1984-1989 yılları arasında Özel Kalem Müdürü, 1999-2009 yılları arasında ise halkla ilişkiler sorumlusu olarak görev yapan Hulki Ş., Mustafa Sarıgül'ün mali ilişkilerine dair dikkat çeken iddialarda bulundu.

Google Haberler'de tüm gelişmeleri tek kaynakta görmek için Sabah'ı takip edin.
Milyarlık usulsüzlükler deşifre oldu! Eski belediye çalışanından itiraf: Mustafa Sarıgül kayıt dışı para için otoparklara çöktü

Sarıgül'ün otopark işletmelerine karşı çok ciddi bir zaafı olduğunu belirten eski bürokrat, gerekçesini şu sözlerle açıkladı: "Sarıgül'ün otopark işletmesine karşı zaafı vardı. Çünkü nakit para dolaşması sebebiyle kayıt dışı işlemlerini rahatça yapabilmekteydi."

Milyarlık usulsüzlükler deşifre oldu! Eski belediye çalışanından itiraf: Mustafa Sarıgül kayıt dışı para için otoparklara çöktü

MİLYARLIK OTOPARK RANTI VE GÖKDELEN VURGUNU

Savcılık tutanağına geçen ifadelere göre, Okmeydanı Hastanesi yakınlarında bulunan ve yarısı eski bakan İbrahim Özdemir'e, yarısı ise Şişli Belediyesi'ne ait olan değerli bir arsa "yeşil alan yapılacak" vaadıyla kapatıldı. Arsanın kayıt dışı otopark olarak işletildiğini belirten Hulki Ş., "Haççik" lakaplı bir kişinin bu süreçte aracı olarak kullanıldığını ve Mustafa Sarıgül'ün ağabeyi Metin Sarıgül'ün de bu otoparka ortak yapıldığını iddia etti.

Milyarlık usulsüzlükler deşifre oldu! Eski belediye çalışanından itiraf: Mustafa Sarıgül kayıt dışı para için otoparklara çöktü

Eski bürokrat, söz konusu arsanın daha sonra Altınbaş ailesi üzerinden Sarıgül adına devralındığını ve üzerine devasa bir gökdelen dikildiğini öne sürdü.

Milyarlık usulsüzlükler deşifre oldu! Eski belediye çalışanından itiraf: Mustafa Sarıgül kayıt dışı para için otoparklara çöktü

"MÜTEAHHİT KÖYLÜSÜNÜ KADIKÖY'DE DARP ETTİRDİ"

Hulki Ş., belediye başkanlığı döneminde yaşanan rant ve alacak-verecek anlaşmazlıklarına ilişkin bir diğer iddiayı da savcılığa aktardı.

Milyarlık usulsüzlükler deşifre oldu! Eski belediye çalışanından itiraf: Mustafa Sarıgül kayıt dışı para için otoparklara çöktü

Sarıgül'ün kendi köylüsü olan müteahhit Selami Cengiz ile aralarında finansal bir anlaşmazlık çıktığını belirten Hulki Ş., Cengiz'in Kadıköy'de alıkonularak darp ettirildiğini, bu durumu bizzat mağdur müteahhidin kendisinden duyduğunu beyan etti. Savcılıktaki ifadesinin ardından Hulki Ş. hakkında yurt dışına çıkış yasağı verilerek adli kontrol hükümleri uygulandı.

Milyarlık usulsüzlükler deşifre oldu! Eski belediye çalışanından itiraf: Mustafa Sarıgül kayıt dışı para için otoparklara çöktü

SORUŞTURMADA 7 YENİ GÖZALTI KARARI!

Kara para ve mali usulsüzlük soruşturmasında alınan yeni tanık ve itirafçı beyanlarının ardından savcılık operasyon için yeniden düğmeye bastı. Soruşturma dosyasındaki kilit isimlerin ve eski belediye çalışanlarının verdiği ifadeler doğrultusunda 7 şüpheli hakkında daha gözaltı kararı verildi.

Milyarlık usulsüzlükler deşifre oldu! Eski belediye çalışanından itiraf: Mustafa Sarıgül kayıt dışı para için otoparklara çöktü

Gözaltı kararı verilenler arasında, belediyenin gençlik kamplarından sorumlu olduğu belirtilen Abdülkadir S., Sarıgül'ün 2 yakın koruması, Ankara'daki erkek berberi ve şoför Turgut Alkan'ın da yer aldığı öğrenildi.

#MUSTAFA SARIGÜL #YENİ PARTİ #CHP