Trend Galeri Trend Gündem Muhittin Böcek’in kasası deşifre oldu! Afetin yarasını sarma maskesiyle rüşvet çarkı

Muhittin Böcek’in kasası deşifre oldu! Afetin yarasını sarma maskesiyle rüşvet çarkı

Antalya'da Büyükşehir Belediyesi'ni sarsan rüşvet skandalında kan donduran detaylar ortaya çıktı. Kumluca'da 2.5 yıl önce meydana gelen hortum felaketinin ardından mağdur çiftçiler için "Yara sarma" söylemiyle düzenlenen 6 milyon 900 bin liralık sera naylonu ihalesinin verildiği, Kumluca merkezli Seratech Enerji Şirketinin sanık sahibi Abdül Kadir Küçükyılmaz, itirafçı olunca, rüşvet çarkını anlattı.

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Halit TURAN
Giriş Tarihi: 24.10.2026 07:21 Güncelleme Tarihi: 24.10.2026 07:22
Muhittin Böcek’in kasası deşifre oldu! Afetin yarasını sarma maskesiyle rüşvet çarkı

Hortum afeti sonrası Büyükşehir Belediyesi'nden arandığını ve çok acil üreticilere dağıtılması için sera naylonu istendiğini anlatan Küçükyılmaz "Belediyede bütçe olmadığı gerekçesiyle ödemeler aksatılıyordu.

Muhittin Böcek’in kasası deşifre oldu! Afetin yarasını sarma maskesiyle rüşvet çarkı

Hem şirketim adına kazandığımız ihale karşılığında hem de gayri resmi ortağı olduğum Trua firmasıyla yaptığımız doğrudan temin işlerinde biriken hakedişlerin zamanında ödenmesi için, belediyeyle iyi ilişkilerini bildiğim ve "Bu işi hallederim" diyen Mehmet Okan Kaya'ya 9,7 milyon TL gönderdim.

Muhittin Böcek’in kasası deşifre oldu! Afetin yarasını sarma maskesiyle rüşvet çarkı

Bu ödeme tek bir ihale için değil, 2021-2023 arasında Trua Enerji firması üzerinden alınan 10-15 farklı doğrudan temin işinin aksayan hakedişlerini tahsil edebilmek amacıyla yapıldı" dedi.

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Muhittin Böcek’in kasası deşifre oldu! Afetin yarasını sarma maskesiyle rüşvet çarkı

DEPREM İSTİSMARI VE DÜĞÜN MASRAFI SKANDALI

Yine itirafçı olan sanık iş adamı Kenan Dirman ise Hatay Depreminin acılarının nasıl bir rant kapısına çevrilmek istendiğini anlattı.

Muhittin Böcek’in kasası deşifre oldu! Afetin yarasını sarma maskesiyle rüşvet çarkı

Depremden birkaç ay sonra Abdülkadir Küçükyılmaz'ın iş yerine geldiğini anlatan Dirman, "Benden deprem bölgesine malzeme gönderiyormuş gibi göstererek Antalya Büyükşehir Belediyesine 30 Milyon liralık fatura kesmemi istedi.

Muhittin Böcek’in kasası deşifre oldu! Afetin yarasını sarma maskesiyle rüşvet çarkı

Nedenini sorduğumda ise, 'Mehmet Okan Kaya, Muhittin Böcek'in oğlunun düğününde yaptığı masrafını çıkaracak. Faturalar bundan dolayı lazım. Doğrudan teminlerinde miktarı artarak, 5 milyon lira civarına çıktı.

Muhittin Böcek’in kasası deşifre oldu! Afetin yarasını sarma maskesiyle rüşvet çarkı

6 fatura ile bu işi halledebilir misin' diye sordu. Kabul etmeyince, 30 milyon fatura kesersem yüzde 10'unu yani 3 milyon lirayı bana vereceklerini söyledi.

Muhittin Böcek’in kasası deşifre oldu! Afetin yarasını sarma maskesiyle rüşvet çarkı

Yine kabul etmedim. Deprem ile ilgili hassasiyetimden dolayı deprem bölgesine malzeme gönderme işlemi var ise herhangi bir kar gütmeden malzeme gönderebileceğimi de söyledim" dedi.

Muhittin Böcek’in kasası deşifre oldu! Afetin yarasını sarma maskesiyle rüşvet çarkı

MASAK DEŞİFRE ETTİ: 15 İŞLEMDE 9,7 MİLYON TL

MASAK tarafından yapılan detaylı incelemelerde, ihale sahibi Küçükyılmaz'ın kişisel hesabından, Muhittin Böcek'in finans ve rüşvet kasası olduğu tespit edilen Mehmet Okan Kaya'nın hesabına 2023 ve 2024 yılları arasında 15 ayrı işlemde toplam 9 milyon 726 bin 750 TL aktarıldı.

Muhittin Böcek’in kasası deşifre oldu! Afetin yarasını sarma maskesiyle rüşvet çarkı

Finansal takipten kaçmak amacıyla banka dekontlarının açıklama kısmına sistematik olarak "elden alınan emanetin geri iadesi" ve "emanet iadesi" notlarının düşüldüğü belirlendi.

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