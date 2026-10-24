Muhittin Böcek’in kasası deşifre oldu! Afetin yarasını sarma maskesiyle rüşvet çarkı
Antalya'da Büyükşehir Belediyesi'ni sarsan rüşvet skandalında kan donduran detaylar ortaya çıktı. Kumluca'da 2.5 yıl önce meydana gelen hortum felaketinin ardından mağdur çiftçiler için "Yara sarma" söylemiyle düzenlenen 6 milyon 900 bin liralık sera naylonu ihalesinin verildiği, Kumluca merkezli Seratech Enerji Şirketinin sanık sahibi Abdül Kadir Küçükyılmaz, itirafçı olunca, rüşvet çarkını anlattı.
Giriş Tarihi: 24.10.2026 07:21
Güncelleme Tarihi: 24.10.2026 07:22